Зеленський готує пресконференцію на 20 травня, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський готується провести пресконференцію 20 травня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела LB.ua в Офісі президента.

Тема пресконференції поки не розголошується, крім того, офіційно не оголошено акредитацію журналістів.

Інформацію про майбутній захід підтвердили і джерела видання "НВ". Зазначається, що через ситуацію з коронавірусом у країні кількість учасників буде обмежена.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський не давав традиційної для українських президентів пресконференції з нагоди першого року на посаді. Замість цього його Офіс опублікував фільм "Рік президента Зеленського".

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Тоді повідомлялося, що глава держави не планує давати пресконференції до кінця карантину, щоб журналісти змогли поставити запитання вживу, а не через монітор комп'ютера.

Першою і поки єдиною масштабною пресконференцією Зеленського був так званий пресмарафон 10 жовтня, який пройшов на столичному гастрономічному ринку Kyiv Food Market. Спілкування президента з журналістам різних ЗМІ затягнулося на 14 годин.

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