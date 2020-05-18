Зеленський готує пресконференцію на 20 травня, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський готується провести пресконференцію 20 травня
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела LB.ua в Офісі президента.
Тема пресконференції поки не розголошується, крім того, офіційно не оголошено акредитацію журналістів.
Інформацію про майбутній захід підтвердили і джерела видання "НВ". Зазначається, що через ситуацію з коронавірусом у країні кількість учасників буде обмежена.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський не давав традиційної для українських президентів пресконференції з нагоди першого року на посаді. Замість цього його Офіс опублікував фільм "Рік президента Зеленського".
Тоді повідомлялося, що глава держави не планує давати пресконференції до кінця карантину, щоб журналісти змогли поставити запитання вживу, а не через монітор комп'ютера.
Першою і поки єдиною масштабною пресконференцією Зеленського був так званий пресмарафон 10 жовтня, який пройшов на столичному гастрономічному ринку Kyiv Food Market. Спілкування президента з журналістам різних ЗМІ затягнулося на 14 годин.
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Художник Сергей Поярков предрекает жуткое фиаско президента Зеленского
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Наверное расскажет нам про Закон который Зебил и Ко хотят принять, о двойном гражданстве в Украине...
Ну тот закон, который легализует банд формирования ОРДЛО......
И наверное расскажет, почему этот закон, противоречащий Конституции Украины, все равно рассматривается и будет приниматься.....
И это конечно же не прямое указание Кремля! Нет и нет, вы все врете!
Персональную ответственность за всю происходящую и нарастающую катастрофу несет президент Зеленский.
Происходит то, что наш государственный механизм активно пожирает страну подобно гангрене.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 огласил сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Это является прямым следствием отрицательной кадровой селекции, проводимой всеми президентами Украины, но чрезвычайно усилившейся в период П.Порошенко и В.Зеленского.
Наглядный пример. Можно относиться к «95 кварталу» по-разному, но безусловно, что там собрались яркие талантливые в своей сфере люди.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4.html За год президентства Зеленского госдолжности получили более 30 «кварталовцев». Список
И те, немногие, которые добавились к составу «Квартала», тоже талантливые. В системе Р.Ахметова работают неглупые грамотные люди, уж извините, но сомнительные схемы, подобные «Роттердаму +», придумывают не дураки.
И вот из системы Ахметова выдвигают претендентов на пост премьер-министра, правая рука кварталовского президента А.Ермак отбирает не грамотного и яркого, а серого и вялого, а затем сам В.Зеленский соглашается с таким катастрофическим премьером вместо того, чтобы возмутиться: кого вы мне подсовываете, он же скучный и глупый!
В результате в жесточайший системный кризис правительство Украины возглавляет Д.Шмыгаль…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE.html Нардеп нашел еще одно убедительное доказательство, что Шмыгаль - м@дак
Кроме внутренней установки на интеграцию во власть бездарных и послушных, за последние шесть лет туда массово рванули люди предельно аморальные.
Они охотно надевают любые маски - «патриотов», «новых лиц», «иностранных специалистов», но главная их цель - личное обогащение любой ценой.
У них нет никаких красных линий, даже если они знают, что чего-то делать нельзя, они это делают - из личной выгоды и по команде сверху.
Снова убойный пример: Нефтегаз Украины не предоставляет документов и не допускает к себе следственную комиссию ВР Украины и Счетную палату Украины, которые хотят разобраться с фактами недоплаты в госбюджет свыше 70 млрд гривен.
Это сумма, которая больше пресловутых траншей МВФ, деньги нам нужны, как воздух, но руководство Нефтегаза плевать хотело на закон и все на свете, потому что имеет поддержку офиса президента.
Силовики, соответственно, предпочитают не вмешиваться. Правительством руководит, напомню, вялый опасливый премьер. А общество больше волнует Голодомор в прошлом, чем голод предстоящий.
Это уже не сбои в госуправлении. Это - вопиющая деградация государственных институций. Именно это имеют в виду С.Дацюк и другие эксперты, утверждающие, что страна уже погибла, просто мы этого пока не заметили.
Персональную ответственность за всю происходящую и нарастающую катастрофу несет президент Зеленский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-24-04-20.html СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 24.04.20
Как и за то, что никогда до сих пор глава президентского офиса, включая даже В.Медведчука и В.Балогу, не имел такого чудовищного влияния на все происходящее в стране, в первую очередь, на официальные и теневые финансовые потоки.
Никакие агенты Кремля не способны уничтожить Украину.
Но это под силу бригаде жадных бездарных аморальных уродцев при власти с украинскими паспортами в карманах.
"я здатен тільки розважати людей, а не керувати! я втомився!!! я йду!!!"
Петро тоже ограничивал... только для своих каналов с подготовленными вопросами! Так сделай пресс-конференцию на стадионе!
Ждём с нетерпением "Я устал, я ухожу"
Їм треба доза для підтримки своєї зе-віри і "праведного гніву" та "впевненості", що вони вчинили =правильно=, бо було гірше.
На якийсь час подіє. Чекаємо сплеск зе-вищання.
А нормальні чекатимуть розбивки цього кошмару на цитати, щоб ознайомитися з черговими ляпами і вкотре переконатися, що вони вчинили правильно і жалкувати їм нема про що.
Не здивуюся, якщо воно зі своєї бродячої трупи когось залучить, щоб відвести увагу від своєї нікчемної істоти.
ора и дадите жить нам ?
Виноват фигляр в первую очередь, а не только его окружение проходимцев и авантюристов. Одна из самых больших подлостей - это браться за дело, которого не знаешь и к которому не готов. Готовы лечь под нож хирурга-самозванца, шарлатана без диплома и без опыта реальной работы?