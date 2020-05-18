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Зеленский готовит пресс-конференцию на 20 мая, - СМИ

Зеленский готовит пресс-конференцию на 20 мая, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский готовится провести пресс-конференцию 20 мая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники LB.ua в Офисе президента.

Тема пресс-конференции пока не разглашается, кроме того, официально не объявлена аккредитация журналистов.

Информацию о грядущем мероприятии подтвердили и источники издания "НВ". Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом в стране количество участников будет ограничено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 39,3% украинцев, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Напомним, что Владимир Зеленский не давал традиционную для украинских президентов пресс-конференцию по случаю первого года на должности. Вместо этого его Офис опубликовал фильм "Год президента Зеленского".

Тогда сообщалось, что глава государства не планирует давать пресс-конференцию до конца карантина, чтобы журналисты смогли задать вопросы вживую, а не через монитор компьютера.

Первой и пока единственной масштабной пресс-конференцией Зеленского был так называемый пресс-марафон 10 октября, который прошел на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market. Общение президента с журналистам разных СМИ затянулось на 14 часов.

Автор: 

Зеленский (20202) пресс-конференция (324)


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Топ комментарии
+40
Попали в яму волк, лиса и свинья… Лиса смотрит на свинью и думает: - Мясо есть, сколько нибудь продержимся, а там глядишь, и выкарабкаемся… … Волк посмотрел на свинью: - Мясо есть… Посмотрел на лису: - Баба есть… Жить можно… Свинья посмотрела на обоих и говорит: - Ну, мне тут делать нечего… Давайте хоть спою, что-ли… Все согласились… Как свинья поет - не знали ни лиса, ни волк… А хрюшка как завизжит! Охотники услышали - прибежали, волка и лису убили… Последняя мысль угасающего сознания волка: - Мясо было… Баба была… Нет, бл-дь, шоу захотелось!!!
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18.05.2020 19:59
+37
пусть этот подонок-мародерина к народу выйдет!его на части разорвут!
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18.05.2020 19:51
+28
кретин карнтин и гундосый видос
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18.05.2020 19:52
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Можете вже зараз подивитися відео Сергія Пояркова. (в ефірі він завжди виступає українською, а в мережі частіше російською, для більш широкої аудиторії.

https://www.youtube.com/watch?v=zmZUEZtN0UA
Художник Сергей Поярков предрекает жуткое фиаско президента Зеленского

ANNEKSIYA NET
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18.05.2020 22:01 Ответить
Зеленський готує пресконференцію на 20 травня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7796
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19.05.2020 10:15 Ответить
Альо, гараж!
Наверное расскажет нам про Закон который Зебил и Ко хотят принять, о двойном гражданстве в Украине...
Ну тот закон, который легализует банд формирования ОРДЛО......
И наверное расскажет, почему этот закон, противоречащий Конституции Украины, все равно рассматривается и будет приниматься.....
И это конечно же не прямое указание Кремля! Нет и нет, вы все врете!
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18.05.2020 20:37 Ответить
Украину уничтожает бригада жадных бездарных аморальных уродцев во главе с Зеленским - эксперт Май 18, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%b5.html#comments Комментарии: 2

Персональную ответственность за всю происходящую и нарастающую катастрофу несет президент Зеленский.
Происходит то, что наш государственный механизм активно пожирает страну подобно гангрене.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 огласил сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Это является прямым следствием отрицательной кадровой селекции, проводимой всеми президентами Украины, но чрезвычайно усилившейся в период П.Порошенко и В.Зеленского.
Наглядный пример. Можно относиться к «95 кварталу» по-разному, но безусловно, что там собрались яркие талантливые в своей сфере люди.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4.html За год президентства Зеленского госдолжности получили более 30 «кварталовцев». Список
И те, немногие, которые добавились к составу «Квартала», тоже талантливые. В системе Р.Ахметова работают неглупые грамотные люди, уж извините, но сомнительные схемы, подобные «Роттердаму +», придумывают не дураки.
И вот из системы Ахметова выдвигают претендентов на пост премьер-министра, правая рука кварталовского президента А.Ермак отбирает не грамотного и яркого, а серого и вялого, а затем сам В.Зеленский соглашается с таким катастрофическим премьером вместо того, чтобы возмутиться: кого вы мне подсовываете, он же скучный и глупый!
В результате в жесточайший системный кризис правительство Украины возглавляет Д.Шмыгаль…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE.html Нардеп нашел еще одно убедительное доказательство, что Шмыгаль - м@дак
Кроме внутренней установки на интеграцию во власть бездарных и послушных, за последние шесть лет туда массово рванули люди предельно аморальные.
Они охотно надевают любые маски - «патриотов», «новых лиц», «иностранных специалистов», но главная их цель - личное обогащение любой ценой.
У них нет никаких красных линий, даже если они знают, что чего-то делать нельзя, они это делают - из личной выгоды и по команде сверху.
Снова убойный пример: Нефтегаз Украины не предоставляет документов и не допускает к себе следственную комиссию ВР Украины и Счетную палату Украины, которые хотят разобраться с фактами недоплаты в госбюджет свыше 70 млрд гривен.
Это сумма, которая больше пресловутых траншей МВФ, деньги нам нужны, как воздух, но руководство Нефтегаза плевать хотело на закон и все на свете, потому что имеет поддержку офиса президента.
Силовики, соответственно, предпочитают не вмешиваться. Правительством руководит, напомню, вялый опасливый премьер. А общество больше волнует Голодомор в прошлом, чем голод предстоящий.
Это уже не сбои в госуправлении. Это - вопиющая деградация государственных институций. Именно это имеют в виду С.Дацюк и другие эксперты, утверждающие, что страна уже погибла, просто мы этого пока не заметили.
Персональную ответственность за всю происходящую и нарастающую катастрофу несет президент Зеленский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-24-04-20.html СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 24.04.20
Как и за то, что никогда до сих пор глава президентского офиса, включая даже В.Медведчука и В.Балогу, не имел такого чудовищного влияния на все происходящее в стране, в первую очередь, на официальные и теневые финансовые потоки.
Никакие агенты Кремля не способны уничтожить Украину.
Но это под силу бригаде жадных бездарных аморальных уродцев при власти с украинскими паспортами в карманах.
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18.05.2020 20:38 Ответить
гнилой коррумпированный жидовский клоун скажи уже:

"я здатен тільки розважати людей, а не керувати! я втомився!!! я йду!!!"
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18.05.2020 20:39 Ответить
Лучшим выступлением голобородько станет, если в нем будет всего несколько слов: "Я устал. Я ухожу".
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18.05.2020 20:39 Ответить
..Так ..ну піде той зеблік .А далі ? Знову за баригу ?
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18.05.2020 20:43 Ответить
https://censor.net/user/34570 так чьих ты, м?
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19.05.2020 10:17 Ответить
Зеленський готує пресконференцію на 20 травня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8725
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18.05.2020 20:44 Ответить
похороны?
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18.05.2020 22:38 Ответить
https://censor.net/user/34570, так ты уже стал зе-ботом?
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19.05.2020 10:20 Ответить
Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом в стране количество участников будет ограничено. Источник: https://censor.net/n3196311

Петро тоже ограничивал... только для своих каналов с подготовленными вопросами! Так сделай пресс-конференцию на стадионе!
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18.05.2020 20:51 Ответить
Зеленський готує пресконференцію на 20 травня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1237
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18.05.2020 20:56 Ответить
Тема пресс-конференции - "как я за год укандошил экономику Украины"
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18.05.2020 20:57 Ответить
Или как договаривался с Петром по продаже земли и отжима банков!
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18.05.2020 21:09 Ответить
О влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей.
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19.05.2020 18:01 Ответить
Даже не хочется комментировать эту новость о клоуне.
Ждём с нетерпением "Я устал, я ухожу"
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18.05.2020 21:04 Ответить
Кукольный театр "монолог главной куклы"
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18.05.2020 21:04 Ответить
Треба взагалі відмінити всякі вибори, це вигадки західної демократії. Українцям це не потрібно, ми не здатні правильно голосувати. Нехай Порошенко править нами вічно, він вже був, знає що робити. А ми будемо славити нашого гетьмана і працювати, не відволікаючись на якісь чужі нам капіталістичні цінності.
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18.05.2020 21:07 Ответить
Смотреть и слушать не буду бредовый видосик в стиле а ля 95 квартал в стиле любимых завальщиков вопросов за год уже вызывают устойчивое чувство омерзения как и сам актер
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18.05.2020 21:12 Ответить
Я надеюсь про Оман мы услышим Как кокс, как здоровье Патрушева
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18.05.2020 21:12 Ответить
будуть гниди продовжувати карантин і ще дужче затягувати гайки. Дай Боже .щоб я помилявся але згадаєте моє слово.
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18.05.2020 21:21 Ответить
Цей ужастік обов*язковий для перегляду зебілам і "борцям-чистоплюям".
Їм треба доза для підтримки своєї зе-віри і "праведного гніву" та "впевненості", що вони вчинили =правильно=, бо було гірше.
На якийсь час подіє. Чекаємо сплеск зе-вищання.

А нормальні чекатимуть розбивки цього кошмару на цитати, щоб ознайомитися з черговими ляпами і вкотре переконатися, що вони вчинили правильно і жалкувати їм нема про що.

Не здивуюся, якщо воно зі своєї бродячої трупи когось залучить, щоб відвести увагу від своєї нікчемної істоти.
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18.05.2020 21:26 Ответить
Зеленський готує пресконференцію на 20 травня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6470
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18.05.2020 21:27 Ответить
опять этот клоп зеленый вонять на всю страну будет...
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18.05.2020 21:45 Ответить
Зеленський готує пресконференцію на 20 травня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8301
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18.05.2020 21:51 Ответить
Соромно згадувати, як Зебіли до виборів порівнювали дешевого квартального клована з класним актором та найвеличнішим президентом Америки.
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18.05.2020 23:05 Ответить
Неужели объявит об уходе? Это был бы подарок.
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18.05.2020 22:40 Ответить
Не з нашим не єврейським щастям!
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18.05.2020 23:02 Ответить
Нарешті, він вирішив попісяти в баночку та довести всім нам, що не наркоман!
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18.05.2020 23:01 Ответить
Зеленський готує пресконференцію на 20 травня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3876
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18.05.2020 23:31 Ответить
Готує пресконференцію, чи вивчає монолог й відповіді на п'ять заготовлених питань???
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19.05.2020 00:29 Ответить
АНОНС . Всём включить канал "квартал" между сватами и рассмеши комика . Будет тупо и не смешно . Очередной выпуск . Медовый "год" надежд закончился .
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19.05.2020 02:22 Ответить
Разочарование в своём выборе . И не только в своём а миллионов Украинцев . Против Зеленского как человека, актера , шоумена ,любимца публики ничего не имею но он не политик . Не по Сеньке шапка . Знал бы ВАЗ о последствиях то до сих пор кусал бы власть в злободневном шоу и спал спокойно . Его подставляют по десять раз в день его же протеже , он их меняет но отвечать только ему . Жаль его по человечески . Не на то и не на тех поставил . Взяв мнимый Джекпот вчера потерял всё сегодня . Всерьез его а заодно и нас в мировом сообществе никто уже не воспринимает . Разгони нахрен шептунов прилипал и кровосисей , не пиши видосики с дебильный лыбой с хрипотцой . Будь ЛИДЕРОМ . Да , бабло побеждает зло . Когда уже подавитесь , сдохнете от переж
ора и дадите жить нам ?
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19.05.2020 02:56 Ответить
Только полные идиоты могли голосовать за фигляра, абсолютно не готового занять такой пост, это было понятно с самооэго начала, не имеющего соответственно команды и не способного нормально исполнять функции на посту, который занял по недомыслию тупых хАхлов-малороссов.

Виноват фигляр в первую очередь, а не только его окружение проходимцев и авантюристов. Одна из самых больших подлостей - это браться за дело, которого не знаешь и к которому не готов. Готовы лечь под нож хирурга-самозванца, шарлатана без диплома и без опыта реальной работы?
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19.05.2020 13:34 Ответить
Хі хі закінчилось.
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19.05.2020 07:42 Ответить
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