Зеленский готовит пресс-конференцию на 20 мая, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский готовится провести пресс-конференцию 20 мая
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники LB.ua в Офисе президента.
Тема пресс-конференции пока не разглашается, кроме того, официально не объявлена аккредитация журналистов.
Информацию о грядущем мероприятии подтвердили и источники издания "НВ". Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом в стране количество участников будет ограничено.
Напомним, что Владимир Зеленский не давал традиционную для украинских президентов пресс-конференцию по случаю первого года на должности. Вместо этого его Офис опубликовал фильм "Год президента Зеленского".
Тогда сообщалось, что глава государства не планирует давать пресс-конференцию до конца карантина, чтобы журналисты смогли задать вопросы вживую, а не через монитор компьютера.
Первой и пока единственной масштабной пресс-конференцией Зеленского был так называемый пресс-марафон 10 октября, который прошел на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market. Общение президента с журналистам разных СМИ затянулось на 14 часов.
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Художник Сергей Поярков предрекает жуткое фиаско президента Зеленского
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Наверное расскажет нам про Закон который Зебил и Ко хотят принять, о двойном гражданстве в Украине...
Ну тот закон, который легализует банд формирования ОРДЛО......
И наверное расскажет, почему этот закон, противоречащий Конституции Украины, все равно рассматривается и будет приниматься.....
И это конечно же не прямое указание Кремля! Нет и нет, вы все врете!
Персональную ответственность за всю происходящую и нарастающую катастрофу несет президент Зеленский.
Происходит то, что наш государственный механизм активно пожирает страну подобно гангрене.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 огласил сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Это является прямым следствием отрицательной кадровой селекции, проводимой всеми президентами Украины, но чрезвычайно усилившейся в период П.Порошенко и В.Зеленского.
Наглядный пример. Можно относиться к «95 кварталу» по-разному, но безусловно, что там собрались яркие талантливые в своей сфере люди.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4.html За год президентства Зеленского госдолжности получили более 30 «кварталовцев». Список
И те, немногие, которые добавились к составу «Квартала», тоже талантливые. В системе Р.Ахметова работают неглупые грамотные люди, уж извините, но сомнительные схемы, подобные «Роттердаму +», придумывают не дураки.
И вот из системы Ахметова выдвигают претендентов на пост премьер-министра, правая рука кварталовского президента А.Ермак отбирает не грамотного и яркого, а серого и вялого, а затем сам В.Зеленский соглашается с таким катастрофическим премьером вместо того, чтобы возмутиться: кого вы мне подсовываете, он же скучный и глупый!
В результате в жесточайший системный кризис правительство Украины возглавляет Д.Шмыгаль…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE.html Нардеп нашел еще одно убедительное доказательство, что Шмыгаль - м@дак
Кроме внутренней установки на интеграцию во власть бездарных и послушных, за последние шесть лет туда массово рванули люди предельно аморальные.
Они охотно надевают любые маски - «патриотов», «новых лиц», «иностранных специалистов», но главная их цель - личное обогащение любой ценой.
У них нет никаких красных линий, даже если они знают, что чего-то делать нельзя, они это делают - из личной выгоды и по команде сверху.
Снова убойный пример: Нефтегаз Украины не предоставляет документов и не допускает к себе следственную комиссию ВР Украины и Счетную палату Украины, которые хотят разобраться с фактами недоплаты в госбюджет свыше 70 млрд гривен.
Это сумма, которая больше пресловутых траншей МВФ, деньги нам нужны, как воздух, но руководство Нефтегаза плевать хотело на закон и все на свете, потому что имеет поддержку офиса президента.
Силовики, соответственно, предпочитают не вмешиваться. Правительством руководит, напомню, вялый опасливый премьер. А общество больше волнует Голодомор в прошлом, чем голод предстоящий.
Это уже не сбои в госуправлении. Это - вопиющая деградация государственных институций. Именно это имеют в виду С.Дацюк и другие эксперты, утверждающие, что страна уже погибла, просто мы этого пока не заметили.
Персональную ответственность за всю происходящую и нарастающую катастрофу несет президент Зеленский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-24-04-20.html СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 24.04.20
Как и за то, что никогда до сих пор глава президентского офиса, включая даже В.Медведчука и В.Балогу, не имел такого чудовищного влияния на все происходящее в стране, в первую очередь, на официальные и теневые финансовые потоки.
Никакие агенты Кремля не способны уничтожить Украину.
Но это под силу бригаде жадных бездарных аморальных уродцев при власти с украинскими паспортами в карманах.
"я здатен тільки розважати людей, а не керувати! я втомився!!! я йду!!!"
Петро тоже ограничивал... только для своих каналов с подготовленными вопросами! Так сделай пресс-конференцию на стадионе!
Ждём с нетерпением "Я устал, я ухожу"
Їм треба доза для підтримки своєї зе-віри і "праведного гніву" та "впевненості", що вони вчинили =правильно=, бо було гірше.
На якийсь час подіє. Чекаємо сплеск зе-вищання.
А нормальні чекатимуть розбивки цього кошмару на цитати, щоб ознайомитися з черговими ляпами і вкотре переконатися, що вони вчинили правильно і жалкувати їм нема про що.
Не здивуюся, якщо воно зі своєї бродячої трупи когось залучить, щоб відвести увагу від своєї нікчемної істоти.
ора и дадите жить нам ?
Виноват фигляр в первую очередь, а не только его окружение проходимцев и авантюристов. Одна из самых больших подлостей - это браться за дело, которого не знаешь и к которому не готов. Готовы лечь под нож хирурга-самозванца, шарлатана без диплома и без опыта реальной работы?