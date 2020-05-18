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Завдяки діям CБУ київській громаді буде повернуто майже 400 гектарів землі на 800 млн грн

Завдяки діям CБУ київській громаді буде повернуто майже 400 гектарів землі на 800 млн грн

Завдяки діям Служби безпеки України київській міській громаді буде повернуто майже 400 гектарів землі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "CБУ задокументувала на стадії виведення земельних ділянок із комунальної власності територіальної громади Києва і припинила цей злочин.

В рамках розпочатого кримінального провадження оперативники і слідчі СБУ встановили, що група зловмисників через низку незаконних операцій планувала вивести з власності столичної громади 24 земельні ділянки. Вони намагалися узаконити угоду через перепродаж землі "третім" особам. Ділянки розташовані в Оболонському, Дніпровському і Дарницькому районах Києва.

За матеріалами СБ України Шевченківський районний суд Києва наклав арешти на земельні ділянки орієнтовної оціночної вартості 800 млн гривень.

Таким чином, заблоковано можливу перереєстрацію або перепродаж зловмисниками комунальної землі. Зараз тривають процесуальні заходи при провадженні досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного заволодіння суб'єктами господарювання, за сприяння окремих посадових осіб органів державної влади".

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Автор: 

афера (55) земля (1670) Київ (19405) СБУ (12765)


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это звучит как "не ходите поддерживать Стерненко"
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18.05.2020 21:13 Відповісти
Завдяки діям СБУ, терорист ,що вбивав наших військових і перебуває в міжнародному розшуку,спокійно дає інтерв'ю українському журналісту Грондону.
І журналісту Грондону за це нічого не буде.
Благодаря действиям CБУ киевской громаде будет возвращено почти 400 гектаров земли на 800 млн грн - Цензор.НЕТ 7613
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18.05.2020 21:27 Відповісти
Опять какие-то анонимные "злоумышленники".
Надо было через конкретных брата Ермака, Богдана или Ткаченко воровать.
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18.05.2020 21:31 Відповісти
И сколько из этих 400 га забрало себе само СБУ?
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18.05.2020 22:12 Відповісти
Малесньке питання в Києві мають право на приватизацію максимум 10 соток, яким чином деякі хитродупі громадяни умудрились мати по 100-300га землі у власність? Хочу розясеннь чесної СБУ.
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19.05.2020 07:29 Відповісти
 
 