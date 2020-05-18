Завдяки діям CБУ київській громаді буде повернуто майже 400 гектарів землі на 800 млн грн

Завдяки діям Служби безпеки України київській міській громаді буде повернуто майже 400 гектарів землі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "CБУ задокументувала на стадії виведення земельних ділянок із комунальної власності територіальної громади Києва і припинила цей злочин.

В рамках розпочатого кримінального провадження оперативники і слідчі СБУ встановили, що група зловмисників через низку незаконних операцій планувала вивести з власності столичної громади 24 земельні ділянки. Вони намагалися узаконити угоду через перепродаж землі "третім" особам. Ділянки розташовані в Оболонському, Дніпровському і Дарницькому районах Києва.

За матеріалами СБ України Шевченківський районний суд Києва наклав арешти на земельні ділянки орієнтовної оціночної вартості 800 млн гривень.

Таким чином, заблоковано можливу перереєстрацію або перепродаж зловмисниками комунальної землі. Зараз тривають процесуальні заходи при провадженні досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного заволодіння суб'єктами господарювання, за сприяння окремих посадових осіб органів державної влади".

Читайте також: Шевченківський суд розглядає справу про шахрайство броварського забудовника Мавродієва, - ЗМІ