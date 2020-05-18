Ми вивчимо ситуацію з інтерв'ю Гіркіна Гордону, - СБУ

Служба безпеки України проведе перевірку у зв'язку з інтерв'ю, яке український журналіст Дмитро Гордон взяв в ексватажка російських терористів Ігоря Гіркіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це BBC Україна повідомили в пресцентрі відомства.

"СБУ вивчить ситуацію довкола інтерв'ю з Гіркіним", - сказав співрозмовник у відповідь на запитання, чи реагуватимуть українські спецслужби на інтерв'ю.

Раніше на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків російських терористів у 2014 році, так званим міністром оборони "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

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