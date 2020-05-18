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Ми вивчимо ситуацію з інтерв'ю Гіркіна Гордону, - СБУ

Ми вивчимо ситуацію з інтерв'ю Гіркіна Гордону, - СБУ

Служба безпеки України проведе перевірку у зв'язку з інтерв'ю, яке український журналіст Дмитро Гордон взяв в ексватажка російських терористів Ігоря Гіркіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це BBC Україна повідомили в пресцентрі відомства.

"СБУ вивчить ситуацію довкола інтерв'ю з Гіркіним", - сказав співрозмовник у відповідь на запитання, чи реагуватимуть українські спецслужби на інтерв'ю.

Раніше на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків російських терористів у 2014 році, так званим міністром оборони "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Дивіться також: Акція під офісом Гордона, який взяв інтерв'ю у терориста Гіркіна. ВIДЕО

Автор: 

Гордон (114) Гіркін (189)


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Топ коментарі
+56
Мы изучим ситуацию с интервью Гиркина Гордону, - СБУ - Цензор.НЕТ 1143
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18.05.2020 21:39
+37
https://twitter.com/turkmendagz

возьмет...
кстати это Чел не в Украине живет...

https://twitter.com/turkmendagz Мы изучим ситуацию с интервью Гиркина Гордону, - СБУ - Цензор.НЕТ 3699 Абдалла

https://twitter.com/turkmendagz @turkmendagz

·https://twitter.com/turkmendagz/status/1262441606520680454 44 мин

Гордон берет интервью у Гиркина, у которого руки по локоть в украинской крови и не только украинской.
Вы знаете, что я хочу сказать.
У меня двойственное отношение к К. Симонову, но он у Гитлера интерью не брал.
Что дальше?
Что там Гордон дальше возьмет?
В рот у *****?
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18.05.2020 21:43
+33
Здуріти можна. Брати інтерв'ю у вбивці українців, в лайна, яке спричинило українсько-російську війну... в мене відчуття блювоти від однієї думки про це.
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18.05.2020 21:38
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Когда то у Гордона спросили , а почему вы не взяли интервью у Левка Лукьяненка ? Диссидент ,патриот ,канд в президенты .человек чести и совести .
Тот ответил , а не хочу . он когда то плохо о евреях говорил.!
Но этот Гордон . много брал интервью у людей, которые плохо говорили о евреях .
Но Левко , бедный честный человек , а те распиаренные ,казнокрады и военные преступники . Вот все что нужно знать о Дмитрушке . Он никакой не агент . он просто хвастун . нарцисс и оч жадный человек .хотя и дегенерат . поглядите его в спортзале .
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18.05.2020 22:56 Відповісти
Шо там вивчати,гордона на нари!Зволоч така маніпулює людьми,мол подивіться гіркін такий чудовий,так само ненавидить олігархів і т д..Якшо СБУ не посадить того Гордона то виходить,перші пацани з СБУ яких катувало це чучало загинули дарма.Я не вірю що в сбу всім покуй на цей інцедент як мінімум 50% людей точно не пофіг.Треба ту прас..у запроторити за грати!!!
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18.05.2020 22:59 Відповісти
Гордон добился своей цели, пиар будь здоров.
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18.05.2020 23:03 Відповісти
Гордон журналист и делает свою работу.Делает неплохо. Он за два интервью и пару тройку часов получил столько информации от Поклонской и Гиркина,сколько все украинские спецлужбы не смогли получить от них за 6 лет за сотни миллионов бюджетных гривен .
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18.05.2020 23:06 Відповісти
К сожалению население не способно мыслить критически в большинстве своем.
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18.05.2020 23:39 Відповісти
Не все вимірююється грошима. Це образа України. Але для ******** єврейської влади Україну можна і трба ображати. Бо народу-ідіоту це подобається
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18.05.2020 23:48 Відповісти
73% вибрали клоуна президентом тільки за те, що він назвав Україну проституткою. Так чому їх не ображати всяким продажним гордонам.
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19.05.2020 07:15 Відповісти
Фашик Донецкий, [18.05.20 23:42]
Доброй ночи.
Немного постарался разобраться без эмоций в сегодняшнем дне, а точнее в информационном плане, в том, как роспропаганда сегодня отработала.
Начну с главного - сегодня годовщина депортации крымскотатарского народа с исторической Родины. Это ну ооочень неудобная тема для рф и перебить это все в информационном плане сложно. Но возможно, вопрос тупо в цене.Ми вивчимо ситуацію з інтерв'ю Гіркіна Гордону, - СБУ - Цензор.НЕТ 4680
Для тех, кто не в курсе - все имеет цену, сми Украины в том числе. То есть : за определенную сумму с определенными изданиями можно всегда договориться, главное насыпать столько, сколько нужно[а лучше удвоить-утроить цену, шоб наверняка]. Также можно разыграть спектакль, мол это все не мы, а так случайно получилось, бен Ладен сам захотел дать нам тырвью. И пипл это все схавает. Также можно... Можно много чего сделать, чтобы потребителю зашло ровно то, что и должно было зайти под соусом из лубянки
В сегодняшней же ситуации все прозаично и просто, все понятно и доступно : интервью берут у нормальных людей, не террористов по типу гиркина. Промежуточная цель - гиркин не террорист, который у рф на зарплате, а некий маньяк че гевара[почитайте биографию че, много чего поймете], который сам все организовал и гш рф тут не при делах. Но есть и цель максимум
Цель максимум - на фоне фыр-пыр и соплей, мол какжытак, с тем же успехом можно ожидать тырвью с пушилиным[три восклицательных знака], пускается дым. Именно этот дым заставляет забыть 90% людей о той неудобной теме, от которой у рф изжога - о депортации крымских татар. Ну, вы поняли - брюки превращаются... Из дня гнобления оккупантов в день соплей и возмущений, гиркин ж интервью гордону дал
Ничего нового, сверхъестественного и уникального, все в лучших традициях кгб ссср - контратака и большое количество угловых на поле противника. И не более того. Правда, тоуварисчи почему-то уверены, что не палятся. Ща продолжу
Устали ? Понимаю. Думать для многих стало больно. Но мне насрать, поэтому продолжу[ привет минтоту, ********************, миндорогихпиджаков, миннихуя, минпониманиягеопилитики, минкумустроилнаработу и т д]. Отлично работаете. Не ********* ?
Далее. Далее все просто, поэтому постараюсь без воды выдать расклад. Ща по пунктам основным пройдемся. Танком. Поехали
Шоу с "интервью" гиркина[никакой он не стрелков] - это мини бомбардировка тезисов роспропаганды, а именно :
Войну на Донбассе начал гиркин, а не рф. А значит в Украине "гражданская" война, пора санкции сниматт
В 2014 году именно гиркин и его мальчики, которых он набрал по объявлению, сами подготовили и сами организовали войну в Украине. Цитирую "даже дизайн формы я сам разрабатывал".
А значит рф тут не при чем, пора санкции снимать
Спецслужбы рф вобще не при делах, цитирую - "фсб тут не при чем". Цель - заставить поверить в гениальность "полководца" гиркина, хотя сам асланбек дудаев говорил об обратном[почти не спалились, ****].
Макаки не сбивали боинг. И похер, что именно гиркин спалил всю движуху публикацией вконтакте. Цель - тянуть процесс над боингом и переключить внимание с рф на себя, на гиркина то есть. А значит с рф пора снимать санкции, можно прям завтра
Ну и шоб быдло, потребитель то есть, схавало, можно и нужно покритиковать тоуварисча путина, шоб не спалить всю движуху. Причиной таких тезисов является удивительная вера в "нетаких" русских со стороны украинцев, которые чуть ли не в обмороки падают от умиления, когда русские критикуют ввх
Эпилог. Нашим спецслужбам сегодня привели неплохой урок : цель забить тему депортации крымскотатарского народа была достигнута и почти уничтожена, о грустной дате забыли все
Одним словом, никто не спалился и не видно уши рф. Почти. Почти не видно лубянки в тексте. Молодцы, тоуварисчи
Спасибо за внимание. Конец
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18.05.2020 23:49 Відповісти
за два интервью и пару тройку часов получил столько информации от Поклонской и Гиркина



что за бред? чего такого нового мы узнали из этих интервью, чего не знали прежде?
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19.05.2020 00:28 Відповісти
Может вы и не узнали. Но многие узнают какой пздц в головах этих русскомирцев.
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19.05.2020 01:04 Відповісти
Інформація, озвучена цими особами, має важливе значення для слідства і буде залучена до матеріалів кримінальних проваджень щодо збройної агресії РФ проти України, зазначили в прокуратурі.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3196335
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19.05.2020 01:20 Відповісти
Такої інформації безліч було і до цього, з тим же гіркіним десятки, якщо не сотні різних записів на YouTube за останні шість років.
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19.05.2020 09:09 Відповісти
Не надо преувеличивать, подобных интервью с ним было много уже. Никаких подробностей Гиркин не озвучивал, кроме тех, что уже были известны. Само интервью скучное и неинформативное. Только реально тупые люди, скорее даже не смотревшие, могут говорить о пропаганде в нем терроризма, или что там есть что изучать. Гордон просто ловит хайп, кинул в толпу красную тряпку, и тупое быдло играет ему на руку, убогое зрелище.
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19.05.2020 13:20 Відповісти
Гордон прав в том, что украинцам надо знать взгляд на Украину с той, вражеской, стороны и понимать - второго шанса захватить всю страну запоребриковцы не упустят. Поэтому нужно не давать им таких шансов, то есть не допускать в стране хаоса.
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18.05.2020 23:08 Відповісти
Українці вміють читати і слухати і без гордона. Просвєтитєль знайшовся.
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18.05.2020 23:41 Відповісти
https://censor.net/user/50050

Включи ЮТУБ и смотри гиркина часами и узнаешь.
Но не от гардона узнавай.
"Добрый день наталья, как приятно вас видеть, я вам не буду плохих вопросов задавать".
*лять *ука гордоновская.
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18.05.2020 23:13 Відповісти
А может главе СБУ в добровольном порядке, уйти с должности, раз гордону удалось то, чего неспособна сделать его служба?
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18.05.2020 23:16 Відповісти
Ми вивчимо ситуацію з інтерв'ю Гіркіна Гордону, - СБУ - Цензор.НЕТ 6464
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18.05.2020 23:18 Відповісти
Как и Балашов
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18.05.2020 23:43 Відповісти
А як там перевірка інтерв'ю з Поклонською, щось знайшли?
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18.05.2020 23:24 Відповісти
Знайшли тупість поклонської і більше нічого
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18.05.2020 23:45 Відповісти
Гордон олицетворение самого настоящего рабочего коллаборанта.
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18.05.2020 23:25 Відповісти
"СБУ изучит"? Що там вивчати, відео є.... Вивчатори срані... Чи ЗеСБУ тепер максимум на що здатні - борделі давити?
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18.05.2020 23:33 Відповісти
Кстати послушайте перед критикой интервью порохоботы. Сам гиркин восхваляет заслуги Пети по развититию ВСУ.
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18.05.2020 23:34 Відповісти
"... сам Гіркін вихваляє... " Ойойой! Заслуги Порошенка знає весь світ. Він справжній Президент України, а теперішня влада -- це шваль з помийки.
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19.05.2020 07:25 Відповісти
А в чём собственно проблема? Вот вам выдержки из интервью Гиркина, которые нам приводил Цензор.нет. И мы обсуждали, и никто в Бутусова не плевал вроде? Бутусов враг? Не думаю (с)
12.04.20 16:12 https://censor.net/video_news/3188489/bez_nasheyi_pomoschi_russkaya_vesna_na_donbasse_byla_by_podavlena_v_zarodyshe_terrorist_girkin_video
04.02.20 21:44 https://censor.net/news/3173799/*********************************************************************************************************
18.08.19 19:40 https://censor.net/resonance/3143476/polkovnik_fsb_girkin_esli_by_operatsieyi_po_novorossii_rukovodil_ya_to_ya_by_seyichas_sidel_v_dnepropetrovske
27.05.19 16:20 https://censor.net/video_news/3129104/vyyiti_v_pole_chtoby_nas_unichtojili_ya_ne_don_kihot_lamanchskiyi_terrorist_girkin_rasskazal_kak_prikryvalsya
14.04.19 13:20 https://censor.net/resonance/3122036/*********************************************************************************************************
25.03.19 22:30 https://censor.net/news/3118543/polkovnik_fsb_girkin_razoblachil_loj_predatelya_iz_sbu_prozorova
04.03.19 11:16 https://censor.net/news/3114738/nichego_strashnogo_no_povesit_dannoe_suschestvo_budet_neobhodimo_terrorist_girkin_ob_izmene_opolchenochki
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18.05.2020 23:38 Відповісти
100%. К сожалению народ не способен анализировать в корыстных целях инфу от врага
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18.05.2020 23:42 Відповісти
Никакой новой информации, кроме очередной пропаганды в интервью нет и не могло быть. Доказательств более чем достаточно.
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18.05.2020 23:54 Відповісти
12.04.20 16:12 https://censor.net/video_news/3188489/bez_nasheyi_pomoschi_russkaya_vesna_na_donbasse_byla_by_podavlena_v_zarodyshe_terrorist_girkin_video
Здесь есть НОВАЯ информация?
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18.05.2020 23:59 Відповісти
Доказ зради -- сам факт діалогу з терористом і російсько-нацистським окупантом Гіркіним.
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19.05.2020 07:37 Відповісти
А шо ж вы гондурасы зеленые из этого интервью подхалима кремлевского гордона нового узнали? Или может гиркин там раскаялся на пару с ******?
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18.05.2020 23:47 Відповісти
https://twitter.com/IvanIhorovych
https://twitter.com/IvanIhorovych
https://twitter.com/IvanIhorovych


https://twitter.com/IvanIhorovych
https://twitter.com/IvanIhorovych

Ivan Ihorovych

@IvanIhorovych

·https://twitter.com/IvanIhorovych/status/1262480542626390017 20 мин

Пропагандистська діяльність Гордона чудово вписується в політику Зеленського із легітимізації ДНР-ЛНР
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18.05.2020 23:51 Відповісти
Во всем мире,всегда,только журналисты имели доступ ко всякого рода террористам,путчистам и всякого рода говнюкам. Что бы мир узнал,чего они хотят,чего добиваются,какие цели преследуют. Гордон сделал тоже самое. Какого хера,у вас,типа патриотов,жопу рвет? Врага нужно знать в лицо. Его мысли,его методы,его планы,контакты и возможности. Или вам сказали "фас" и вы сворой накинулись на Гордона? Он помудрее каждого из вас,высравшихся за деньги,или по удоскумию.
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19.05.2020 00:16 Відповісти
Только тупые идиоты не знали ничего о террористе гиркине и преступлениях поклонской и только им нужен был имбицил, проводивший с ними "интервью по отмазыванию от преступлений".
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19.05.2020 00:35 Відповісти
Если ты вар128 простой как валенок,о тебе можно все узнать,лишь посмотрев на тебя. Любой другой человек,более сложная психологическая структура. Мимика,жесты,интонации,поведение,непроизвольные движения,говорят порой,больше,чем он говорит. Но тебе это ни о чем не говорит.
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19.05.2020 01:21 Відповісти
Ти з кагорти--всезнающих,значимих і ......тупих.Бо ти просто сепар і бот.
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19.05.2020 07:28 Відповісти
Очепятка. "Скудоумию"
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19.05.2020 00:17 Відповісти
Він не сепар, а просто таракан з Тьмутаракані.
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19.05.2020 07:43 Відповісти
Вже Гомдом випустив опровержение,шо він брав інтервю для гааги і спільно з спец службами!А як вам многоочковочка гамдона аа!Побачив що пахне смаленим як разу поняв шо треба состряпати опровержение,і шось там розказує шо він весь такий патріот і брав інтервю суто для того щоб всі побачили хто такий гіркін,ніби до того не знали,то шо він тобі розказав він ще пять років назад розказував,і не потрібно тут оправдовуватись,скажи прямо шо ти су..а маніпулятор,і що тобі гарненько помастили за ці інтервю!!!
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19.05.2020 00:18 Відповісти
Он не такой тупой, чтобы после интервью стряпать опровержение. Он за ранее заскочил к ним, чтобы была отмазка- ещё пред интервью с Поклонской. У его шестёрки Смешко наверняка были возможности обеспечить встречу с кем нужно в СБУ, чтобы получить зелёный свет для отмазки в связи прогнозируемыми наездами после публикации этих интервью. Хитёр скользкий уж.
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19.05.2020 00:33 Відповісти
*заранее
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19.05.2020 00:35 Відповісти
Так тому Смешко проросійський, бо він шістка Гордона !
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19.05.2020 07:47 Відповісти
Ты томас,или выучи українську мову,или пиши русским языком. А то суржиком херачишь всякую херню. В школе нужно было языки изучать. А теперь глупый бред свой выносишь на всеобщее обозрение.
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19.05.2020 00:42 Відповісти
Коли покидька затримають???
Заодно відкрити справу по афері з пірамідками...
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19.05.2020 00:26 Відповісти
Вспоминаю время работы Порошенко: из каждого утюга рассказы про "преступления барыги", "налоги липецкой фабрики", "про еврейские корни вальцмана", "про врагов евреев у власти, хотящих уничтожить украинцев и Украину", "про зраду", вопли идиотов "семенченка" и гопоты...
Теперь в правительстве практически все евреи, начиная с еврейского мальчика - сына мамы Риммы из Кривого Рога, но про еврейские корни ни слова. И ни слова про фактическую сдачу интересов государства Украина на всех уровнях, и про исчезновение Украины, как государства.
И, самое удивительное, нигде ни одного слова не найдете про "семенченка" и его подельников-ублюдков из Рады. Персонажи сыграли свою роль и валяются в ожидании своего часа.
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19.05.2020 00:48 Відповісти
Не сейчас исчезла тема еврейства, я еще во время дебатов заметил .
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19.05.2020 13:23 Відповісти
Сколько из строчащих здесь были на войне?
Ваш запал - да на фронт!
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19.05.2020 01:48 Відповісти
Тут також війна -- на сайті, в магазині з продавчинею-рюцькогаварящею, у домі з сусідами-новоросами...
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19.05.2020 08:01 Відповісти
Жаль в Украине нет Моссада, а есть коррумпированое не реформированное лайно СБУ.
Израиль таких как террорист рассийский Гиркин давно уже ликвидировали.
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19.05.2020 02:22 Відповісти
Опариш у галіхфе гиркін давно мав телпатись на мотузці, а не ляси з ним точити!
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19.05.2020 02:37 Відповісти
При Боканове? При Боканове СБУ разве что может наградить Гиркина за интервью)))
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19.05.2020 04:15 Відповісти
Гордон це людина яка люто ненавидить все українське і Україну вцілому. Це самозакоханий єврей .який хоче показати свою всеобізнаність і значимість (як і всі євреї),приналежність до людей,які можуть мати вагу в суспільстві, мають звязки з волітиками ,спецслужбами. Людина яка піариться на кожному кроці,а на ділі просто балабол.
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19.05.2020 07:21 Відповісти
СБУ спочатку все просере як Крим чи Донбас, а потім ловить мух в інтернеті.
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19.05.2020 07:26 Відповісти
Господин Гордон: Я не буду ничего говорить о ваших отвратительных интервью с Поклонской и Гиркиным. (Одно интимное «Наташа...» чего стоит!). Сказочки о пользе этих «интервью» для Гааги оставьте для господина Зеленского, для господина Ермака и для их пророссийского аппарата.
А вот умные, думающие, хорошо образованные, проевропейски, проукраински настроенные люди вам не поверят.
Вы, господин Дмитрий Гордон, - малограмотный, необразованный, бойкий, бесцеремонный, самовлюблённый субъект с возможностью, к сожалению, вещать на всю Украину. Вы нанесли и наносите большой вред в медийном пространстве страны населению ещё не окрепшей новой Украины. Объективно вы работаете на интересы путинской России. То, что вы не способны всего этого осмыслить. - дела не меняет.
С вашей помощью Порошенко свалили, но вот к власти пришло типичное не то и привело с собой таких же непрофессионалов, хамов, самовлюблённых, неумных, малообразованных людей - игрушек в руках олигархата и российского агрессора. И, кроме того, в Украину вернулись определённые лица типа Портного и Коломойского. Сейчас Зеленский разрушает государство Украина. Теперь вам об этом чётко сказал Андрей Илларионов:
- Зеленский - всё! И чем больше он будет сидеть в президентском кресле, тем хуже для Украины!
А ведь любому думающему человеку это было ясно с самого начала!
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19.05.2020 11:25 Відповісти
СБУ, займитесь стратегами стретегии Зе, а не пустым местом Гордоном. Таких как Гордон полная корзина у "юлиной ОПЗЖ".

Сегодня уже всем стало ясно, что Гордон работает как элемент стратегии Зе - стратегии реванша. Сторонники Медведчука нашли соратника, партриоты Украины - врага. Для меня стало ясно давно, что он враг Украины. Но я сейчас не о нем, а о задаче СБУ РАЗОБРАТЬСЯ С ИНТЕРВЬЮ. Это от Баканова - сторонника Зе, похоже на смещение акцентов. Гордон неинтересная никому пешка в руках стратегов. Он пустое место, а не предмет для серьезных людей из СБУ.

СБУ снимите Баканова и начните заниматься главным делом, а именно: со стратегией Зе и его стратегами. Ясен пень, что у последнего, как он говорил, все президенты: и братья $20 млн, и генпрокурор, непрошедший теста, и вечный министр и главный силовик Баканов.

-----------------------------------------

Действия власти дают нам фактаж, чтобы сделать заключение о стратегии Зе, который играл в молчанку на выборах, который срывает hype, снимая видосы с евроинтеграцией и ролью Голобородько - слуги народа. По очевидности это стратегия рыгов - стратегия реваншизма: Представить революцию бунтом! Слить независимость!
Не удивлен. Так всегда случается: когда революция незавершена, приходит контреволюция, главной задачей которой является представить революцию бунтом и расправиться с революционерами.
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19.05.2020 18:20 Відповісти
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