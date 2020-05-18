Мы изучим ситуацию с интервью Гиркина Гордону, - СБУ

Служба безопасности Украины проведет проверку в связи с интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял в экс-главаря российских террористов Игоря Гиркина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом BBC Украина сообщили в пресс-центре ведомства.

"СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиним", - сказал собеседник в ответ на вопрос, будут ли украинские спецслужбы реагировать на интервью.

Ранее на сайте интернет-издания "ГОРДОН" появилось интервью Дмитрия Гордона с одним из главарей российских террористов в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиним (Стрелковым).