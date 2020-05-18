Мы изучим ситуацию с интервью Гиркина Гордону, - СБУ
Служба безопасности Украины проведет проверку в связи с интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял в экс-главаря российских террористов Игоря Гиркина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом BBC Украина сообщили в пресс-центре ведомства.
"СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиним", - сказал собеседник в ответ на вопрос, будут ли украинские спецслужбы реагировать на интервью.
Ранее на сайте интернет-издания "ГОРДОН" появилось интервью Дмитрия Гордона с одним из главарей российских террористов в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиним (Стрелковым).
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Тот ответил , а не хочу . он когда то плохо о евреях говорил.!
Но этот Гордон . много брал интервью у людей, которые плохо говорили о евреях .
Но Левко , бедный честный человек , а те распиаренные ,казнокрады и военные преступники . Вот все что нужно знать о Дмитрушке . Он никакой не агент . он просто хвастун . нарцисс и оч жадный человек .хотя и дегенерат . поглядите его в спортзале .
Доброй ночи.
Немного постарался разобраться без эмоций в сегодняшнем дне, а точнее в информационном плане, в том, как роспропаганда сегодня отработала.
Начну с главного - сегодня годовщина депортации крымскотатарского народа с исторической Родины. Это ну ооочень неудобная тема для рф и перебить это все в информационном плане сложно. Но возможно, вопрос тупо в цене.
Для тех, кто не в курсе - все имеет цену, сми Украины в том числе. То есть : за определенную сумму с определенными изданиями можно всегда договориться, главное насыпать столько, сколько нужно[а лучше удвоить-утроить цену, шоб наверняка]. Также можно разыграть спектакль, мол это все не мы, а так случайно получилось, бен Ладен сам захотел дать нам тырвью. И пипл это все схавает. Также можно... Можно много чего сделать, чтобы потребителю зашло ровно то, что и должно было зайти под соусом из лубянки
В сегодняшней же ситуации все прозаично и просто, все понятно и доступно : интервью берут у нормальных людей, не террористов по типу гиркина. Промежуточная цель - гиркин не террорист, который у рф на зарплате, а некий маньяк че гевара[почитайте биографию че, много чего поймете], который сам все организовал и гш рф тут не при делах. Но есть и цель максимум
Цель максимум - на фоне фыр-пыр и соплей, мол какжытак, с тем же успехом можно ожидать тырвью с пушилиным[три восклицательных знака], пускается дым. Именно этот дым заставляет забыть 90% людей о той неудобной теме, от которой у рф изжога - о депортации крымских татар. Ну, вы поняли - брюки превращаются... Из дня гнобления оккупантов в день соплей и возмущений, гиркин ж интервью гордону дал
Ничего нового, сверхъестественного и уникального, все в лучших традициях кгб ссср - контратака и большое количество угловых на поле противника. И не более того. Правда, тоуварисчи почему-то уверены, что не палятся. Ща продолжу
Устали ? Понимаю. Думать для многих стало больно. Но мне насрать, поэтому продолжу[ привет минтоту, ********************, миндорогихпиджаков, миннихуя, минпониманиягеопилитики, минкумустроилнаработу и т д]. Отлично работаете. Не ********* ?
Далее. Далее все просто, поэтому постараюсь без воды выдать расклад. Ща по пунктам основным пройдемся. Танком. Поехали
Шоу с "интервью" гиркина[никакой он не стрелков] - это мини бомбардировка тезисов роспропаганды, а именно :
Войну на Донбассе начал гиркин, а не рф. А значит в Украине "гражданская" война, пора санкции сниматт
В 2014 году именно гиркин и его мальчики, которых он набрал по объявлению, сами подготовили и сами организовали войну в Украине. Цитирую "даже дизайн формы я сам разрабатывал".
А значит рф тут не при чем, пора санкции снимать
Спецслужбы рф вобще не при делах, цитирую - "фсб тут не при чем". Цель - заставить поверить в гениальность "полководца" гиркина, хотя сам асланбек дудаев говорил об обратном[почти не спалились, ****].
Макаки не сбивали боинг. И похер, что именно гиркин спалил всю движуху публикацией вконтакте. Цель - тянуть процесс над боингом и переключить внимание с рф на себя, на гиркина то есть. А значит с рф пора снимать санкции, можно прям завтра
Ну и шоб быдло, потребитель то есть, схавало, можно и нужно покритиковать тоуварисча путина, шоб не спалить всю движуху. Причиной таких тезисов является удивительная вера в "нетаких" русских со стороны украинцев, которые чуть ли не в обмороки падают от умиления, когда русские критикуют ввх
Эпилог. Нашим спецслужбам сегодня привели неплохой урок : цель забить тему депортации крымскотатарского народа была достигнута и почти уничтожена, о грустной дате забыли все
Одним словом, никто не спалился и не видно уши рф. Почти. Почти не видно лубянки в тексте. Молодцы, тоуварисчи
Спасибо за внимание. Конец
что за бред? чего такого нового мы узнали из этих интервью, чего не знали прежде?
Включи ЮТУБ и смотри гиркина часами и узнаешь.
Но не от гардона узнавай.
"Добрый день наталья, как приятно вас видеть, я вам не буду плохих вопросов задавать".
*лять *ука гордоновская.
12.04.20 16:12 https://censor.net/video_news/3188489/bez_nasheyi_pomoschi_russkaya_vesna_na_donbasse_byla_by_podavlena_v_zarodyshe_terrorist_girkin_video
04.02.20 21:44 https://censor.net/news/3173799/*********************************************************************************************************
18.08.19 19:40 https://censor.net/resonance/3143476/polkovnik_fsb_girkin_esli_by_operatsieyi_po_novorossii_rukovodil_ya_to_ya_by_seyichas_sidel_v_dnepropetrovske
27.05.19 16:20 https://censor.net/video_news/3129104/vyyiti_v_pole_chtoby_nas_unichtojili_ya_ne_don_kihot_lamanchskiyi_terrorist_girkin_rasskazal_kak_prikryvalsya
14.04.19 13:20 https://censor.net/resonance/3122036/*********************************************************************************************************
25.03.19 22:30 https://censor.net/news/3118543/polkovnik_fsb_girkin_razoblachil_loj_predatelya_iz_sbu_prozorova
04.03.19 11:16 https://censor.net/news/3114738/nichego_strashnogo_no_povesit_dannoe_suschestvo_budet_neobhodimo_terrorist_girkin_ob_izmene_opolchenochki
Здесь есть НОВАЯ информация?
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Ivan Ihorovych
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·https://twitter.com/IvanIhorovych/status/1262480542626390017 20 мин
Пропагандистська діяльність Гордона чудово вписується в політику Зеленського із легітимізації ДНР-ЛНР
Заодно відкрити справу по афері з пірамідками...
Теперь в правительстве практически все евреи, начиная с еврейского мальчика - сына мамы Риммы из Кривого Рога, но про еврейские корни ни слова. И ни слова про фактическую сдачу интересов государства Украина на всех уровнях, и про исчезновение Украины, как государства.
И, самое удивительное, нигде ни одного слова не найдете про "семенченка" и его подельников-ублюдков из Рады. Персонажи сыграли свою роль и валяются в ожидании своего часа.
Ваш запал - да на фронт!
Израиль таких как террорист рассийский Гиркин давно уже ликвидировали.
А вот умные, думающие, хорошо образованные, проевропейски, проукраински настроенные люди вам не поверят.
Вы, господин Дмитрий Гордон, - малограмотный, необразованный, бойкий, бесцеремонный, самовлюблённый субъект с возможностью, к сожалению, вещать на всю Украину. Вы нанесли и наносите большой вред в медийном пространстве страны населению ещё не окрепшей новой Украины. Объективно вы работаете на интересы путинской России. То, что вы не способны всего этого осмыслить. - дела не меняет.
С вашей помощью Порошенко свалили, но вот к власти пришло типичное не то и привело с собой таких же непрофессионалов, хамов, самовлюблённых, неумных, малообразованных людей - игрушек в руках олигархата и российского агрессора. И, кроме того, в Украину вернулись определённые лица типа Портного и Коломойского. Сейчас Зеленский разрушает государство Украина. Теперь вам об этом чётко сказал Андрей Илларионов:
- Зеленский - всё! И чем больше он будет сидеть в президентском кресле, тем хуже для Украины!
А ведь любому думающему человеку это было ясно с самого начала!
Сегодня уже всем стало ясно, что Гордон работает как элемент стратегии Зе - стратегии реванша. Сторонники Медведчука нашли соратника, партриоты Украины - врага. Для меня стало ясно давно, что он враг Украины. Но я сейчас не о нем, а о задаче СБУ РАЗОБРАТЬСЯ С ИНТЕРВЬЮ. Это от Баканова - сторонника Зе, похоже на смещение акцентов. Гордон неинтересная никому пешка в руках стратегов. Он пустое место, а не предмет для серьезных людей из СБУ.
СБУ снимите Баканова и начните заниматься главным делом, а именно: со стратегией Зе и его стратегами. Ясен пень, что у последнего, как он говорил, все президенты: и братья $20 млн, и генпрокурор, непрошедший теста, и вечный министр и главный силовик Баканов.
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Действия власти дают нам фактаж, чтобы сделать заключение о стратегии Зе, который играл в молчанку на выборах, который срывает hype, снимая видосы с евроинтеграцией и ролью Голобородько - слуги народа. По очевидности это стратегия рыгов - стратегия реваншизма: Представить революцию бунтом! Слить независимость!
Не удивлен. Так всегда случается: когда революция незавершена, приходит контреволюция, главной задачей которой является представить революцию бунтом и расправиться с революционерами.