Метро в Києві після відновлення роботи функціонуватиме без жетонів

Після відновлення роботи Київського метрополітену пасажири протягом місяця зможуть використовувати жетони, які вони придбали раніше. Після закінчення цього терміну оплатити поїздки можна буде лише за допомогою електронного квитка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook.

Згідно з повідомленням, після відновлення роботи підземки пасажири користуватимуться лише електронним квитком. Платити за проїзд на турнікетах можна буде:

- KyivSmartCard;

- Карткою метро (до 31.03.2021);

- Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

- Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;

- Мобільним додатком KyivSmardСard;

- Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро мають використовувати Картку киянина. Загальнодержавні пільгові категорії пред’являють оригінал відповідного посвідчення.

У пресслужбі Київського метрополітену також нагадали, що громадський транспорт столиці перейшов на систему електронного квитка. Оператором системи визначено КП "ГІОЦ". Детально https://transport.kyivcity.gov.ua/2/, "гаряча лінія" - 044 366 55 55.

"Для уникнення черг закликаємо заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду та перевіряти їх наявність перед виходом з дому, особливо у дітей. Квиток для разового проїзду можна згенерувати завчасно у додатку https://app.kyivcity.gov.ua/start Це дозволить уникнути черги до каси.

До вiдновлення роботи метрополiтену е-квиток можна купити у Т-кiосках, яких устолиці понад 300. Вони розташованi здебiльшого на зупинках громадського транспорту.

https://www.google.com/mymaps/viewer…

Що стосується наземного громадського транспорту. В ньому також оплата здійснюватиметься за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи. Проте до 1 липня у пасажирів залишатиметься можливість придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі чи автобусі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що кожен може заощадити, поповнюючи Kyiv Smart Card одразу на 50 поїздок. Таке поповнення дає можливість заощадити до 1,5 гривні на кожній поїздці у всіх видах громадського транспорту.



