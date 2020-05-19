Метро в Киеве после возобновления работы будет функционировать без жетонов

После возобновления работы Киевского метрополитена пассажиры на протяжении месяца смогут использовать жетоны, которые они приобрели ранее. По истечению этого срока оплатить поездки можно будет исключительно при помощи электронного билета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Согласно сообщению, после возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом. Платить за проезд на турникетах можно будет:

- KyivSmartCard;

- Картой метро (до 31.03.2021)

- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

- Мобильным приложением KyivSmardСard;

- разовые билеты с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории должны предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.

В пресс-службе Киевского метрополитена также напомнили, что общественный транспорт столицы перешел на систему электронного билета. Оператором системы определено КП "ГИВЦ". Подробно https://transport.kyivcity.gov.ua/2/ , "горячая линия" - 044366 55 55.

"Во избежание очередей призываем заранее подготовить средства оплаты проезда и проверять их наличие перед выходом из дома, особенно у детей. Билет для разового проезда можно сгенерировать заблаговременно в приложении https://app.kyivcity.gov.ua/start. Это позволит избежать очереди в кассу.

До восстановления работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках, которых столицах более 300. Они расположены по большей части на остановках общественного транспорта.

https://www.google.com/mymaps/viewer...

Что касается наземного общественного транспорта. В нем также оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. Однако, до 1 июля у пассажиров останется возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе.

Также сообщается, что каждый может сэкономить, пополняя Kyiv Smart Card сразу на 50 поездок. Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 грн на каждой поездке во всех видах общественного транспорта.



