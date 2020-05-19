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Новини
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Нардепи скоротили режим роботи Верховної Ради на час карантину

Нардепи скоротили режим роботи Верховної Ради на час карантину

Верховна Рада проголосувала за зміни графіка роботи парламенту під час карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 324 народні депутати. Зміни передбачають, що народні обранці працюватимуть з 10 до 15 години. Перерва буде із 12 до 12:30.

Як зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков, зміни стосуються пленарних днів у вівторок і четвер.

"Було озвучено пропозицію кількох голів депутатських фракцій і груп зі зміни режиму роботи Верховної Ради України. Вчора справді на нараді обговорювали такий формат і це скорочує режим роботи в середньому на 3 години, а фактично зменшує час нашої роботи тільки на 1 годину", - пояснив Разумков.

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Автор: 

ВР (14941) Разумков Дмитро (1526)


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Тезис раз: уработались, мляха?
Тезис два: не прошло и полгода...
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19.05.2020 11:18 Відповісти
Хоть бы не перетрудились с таким графиком бедолаги!
П.С. Вот бы бойцы в АТО так служили или шахтёры в забое...
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19.05.2020 11:31 Відповісти
прав был Кузьма насчёт них,ну,что тут скажешь..
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19.05.2020 11:58 Відповісти
А так называемые зарплаты сократили или наоборот повысили - надо же как то и развлекаться, с свободное то время!
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19.05.2020 12:08 Відповісти
Оплату "праці" теж зменшили?
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19.05.2020 12:11 Відповісти
 
 