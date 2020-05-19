Нардепи скоротили режим роботи Верховної Ради на час карантину
Верховна Рада проголосувала за зміни графіка роботи парламенту під час карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 324 народні депутати. Зміни передбачають, що народні обранці працюватимуть з 10 до 15 години. Перерва буде із 12 до 12:30.
Як зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков, зміни стосуються пленарних днів у вівторок і четвер.
"Було озвучено пропозицію кількох голів депутатських фракцій і груп зі зміни режиму роботи Верховної Ради України. Вчора справді на нараді обговорювали такий формат і це скорочує режим роботи в середньому на 3 години, а фактично зменшує час нашої роботи тільки на 1 годину", - пояснив Разумков.
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