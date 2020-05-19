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Нардепы сократили режим работы Верховной Рады на время карантина

Нардепы сократили режим работы Верховной Рады на время карантина

Верховная Рада проголосовала за изменения графика работы парламента во время карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 324 народных депутата. Изменения предусматривают, что народные избранники будут работать с 10 до 15 часов. Перерыв будет с 12 до 12.30.

Как отметил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, изменения касаются пленарных дней во вторник и четверг.

"Было озвучено предложение нескольких председателей депутатских фракций и групп по изменению режима работы Верховной Рады Украины. Вчера действительно на совещании обсуждали такой формат и это сокращает режим работы в среднем на 3 часа, а фактически уменьшает время нашей работы только на 1 час", - пояснил Разумков.

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Автор: 

ВР (29227) Разумков Дмитрий (1520)


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Тезис раз: уработались, мляха?
Тезис два: не прошло и полгода...
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19.05.2020 11:18 Ответить
Хоть бы не перетрудились с таким графиком бедолаги!
П.С. Вот бы бойцы в АТО так служили или шахтёры в забое...
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19.05.2020 11:31 Ответить
прав был Кузьма насчёт них,ну,что тут скажешь..
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19.05.2020 11:58 Ответить
А так называемые зарплаты сократили или наоборот повысили - надо же как то и развлекаться, с свободное то время!
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19.05.2020 12:08 Ответить
Оплату "праці" теж зменшили?
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19.05.2020 12:11 Ответить
 
 