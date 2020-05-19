Нардепы сократили режим работы Верховной Рады на время карантина

Верховная Рада проголосовала за изменения графика работы парламента во время карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 324 народных депутата. Изменения предусматривают, что народные избранники будут работать с 10 до 15 часов. Перерыв будет с 12 до 12.30.

Как отметил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, изменения касаются пленарных дней во вторник и четверг.

"Было озвучено предложение нескольких председателей депутатских фракций и групп по изменению режима работы Верховной Рады Украины. Вчера действительно на совещании обсуждали такой формат и это сокращает режим работы в среднем на 3 часа, а фактически уменьшает время нашей работы только на 1 час", - пояснил Разумков.

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