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Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" законопроекта (обновлено)

Рада разблокировала подписание

Верховная Рада сняла все препятствия для подписания банковского законопроекта спикером парламента.

Верховная Рада рассмотрела два проекта постановлений №2571-д-П и №2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", сообщает Цензор.НЕТ.

Авторами постановления являются ранее исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков и "слуга народа" Александр Дубинский.

Оба проекта постановлений не были поддержаны. "За" проголосовали лишь 78 и 84 нардепов соответственно.

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В частности, за проект постановления №2571-д-П проголосовали 12 нардепов от "Слуги народа", 32 - от ОПЗЖ, 16 - от "Батькивщины", 15 - от "За будущее" и 3 внефракционных нардепа.

За проект постановления №2571-д-П1 проголосовали 18 нардепов от "Слуги народа", 32 - от ОПЗЖ, 16 - от "Батькивщины", 15 - от "За будущее" и 3 внефракционных нардепа.

Отклонив эти постановления Рада разблокировала подписание закона о банках.

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Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 03
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Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 06
Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 07
Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 08
Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 09
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Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 11
Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 12
Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 13
Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 14
Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 15
Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 16
Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 17
Рада разблокировала подписание антиКоломойского законопроекта 18

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон. Аналогичный проект постановления зарегистрировал "слуга народа" Александр Дубинский.

Автор: 

банки (1935) ВР (29227) Дубинский Александр (429) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+6
Бабе йуле с опзЖопниками поводили по губам путиным😂
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19.05.2020 11:52
+5
Беня, Беня, спокойно! В твоем возрасте нервничать вредно.
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19.05.2020 11:43
+4
161 слуга воздержалась 2/3 слуг просто планктон с коллективным IQ около 90 и работающие по принципу: "Если не понимаешь, что происходит - жми "воздержался"".
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19.05.2020 11:52
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19.05.2020 11:14 Ответить
Вот и сказочке конец ! 🤢🤡👃🏻🎹🎪 -🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑💩ккакломойша и членограй близнецы братья
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19.05.2020 11:15 Ответить
Беня, Беня, спокойно! В твоем возрасте нервничать вредно.
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19.05.2020 11:43 Ответить
какое тебе дело в Гамэрыке до наших законов?
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19.05.2020 13:08 Ответить
Бабе йуле с опзЖопниками поводили по губам путиным😂
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19.05.2020 11:52 Ответить
161 слуга воздержалась 2/3 слуг просто планктон с коллективным IQ около 90 и работающие по принципу: "Если не понимаешь, что происходит - жми "воздержался"".
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19.05.2020 11:52 Ответить
Бенины холопы😂
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19.05.2020 11:59 Ответить
Не, бенины это 42 против. А 161 это таксисты, фотографы, тамады и прочие трускавецкие пассажиры, которые реально туговато соображают)
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19.05.2020 12:08 Ответить
можуть же, коли дуже чешеться.
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19.05.2020 11:57 Ответить
Что будет делать целлюлитная старуха в ботоксе?
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19.05.2020 12:00 Ответить
придётся бабушке бене аванс вертать.
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19.05.2020 12:07 Ответить
С какого перепуга? Честно отработали всей фракцией.
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19.05.2020 13:14 Ответить
Никак Каламойшу не докулачат. А когда остальных тварей на раскулачивание поставили?
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19.05.2020 17:35 Ответить
. . . ура . . справедливость победила . . хотя . . . кто-то считал какой ценой . . . с учетом времени рассмотрения 16 тыщ.поправок в закон и колич.депутатов, которые все это время з/плату получили
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19.05.2020 17:52 Ответить
 
 