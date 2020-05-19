Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" законопроекта (обновлено)

Верховная Рада сняла все препятствия для подписания банковского законопроекта спикером парламента.

Верховная Рада рассмотрела два проекта постановлений №2571-д-П и №2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", сообщает Цензор.НЕТ.

Авторами постановления являются ранее исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков и "слуга народа" Александр Дубинский.

Оба проекта постановлений не были поддержаны. "За" проголосовали лишь 78 и 84 нардепов соответственно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наша банковская система не работает. Она в худшем состоянии, чем в 2014-м, - министр экономики Петрашко

В частности, за проект постановления №2571-д-П проголосовали 12 нардепов от "Слуги народа", 32 - от ОПЗЖ, 16 - от "Батькивщины", 15 - от "За будущее" и 3 внефракционных нардепа.

За проект постановления №2571-д-П1 проголосовали 18 нардепов от "Слуги народа", 32 - от ОПЗЖ, 16 - от "Батькивщины", 15 - от "За будущее" и 3 внефракционных нардепа.

Отклонив эти постановления Рада разблокировала подписание закона о банках.





































Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон. Аналогичный проект постановления зарегистрировал "слуга народа" Александр Дубинский.