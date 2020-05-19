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Рада розблокувала підписання "антиКоломойського" законопроєкту (оновлено)

Рада розблокувала підписання

Верховна Рада зняла всі перешкоди для підписання банківського законопроєкту спікером парламенту.

Верховна Рада розглянула два проєкти постанов №2571-д-П та №2571-д-П1 "Про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 13.05.2020 року про ухвалення в другому читанні і в цілому проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", повідомляє Цензор.НЕТ.

Авторами постанови є раніше виключений з фракції "Слуга народу" Антон Поляков та "слуга народу" Олександр Дубінський.

Обидва вони не були підтримані. "За" проголосували лише 78 і 84 нардепи відповідно.

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Зокрема, за проєкт постанови №2571-д-П проголосували 12 нардепів від "Слуги народу", 32 - від ОПЗЖ, 16 - від "Батьківщини", 15 - від "За майбутнє" і 3 позафракційні нардепи.

За проєкт постанови №2571-д-П1 проголосували 18 нардепів від "Слуги народу", 32 - від ОПЗЖ, 16 - від "Батьківщини", 15 - від "За майбутнє" і 3 позафракційні нардепи.

Відхиливши ці постанови, Рада розблокувала підписання закону про банки.

Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 01
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 02
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 03
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 04
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 05
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 06
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 07
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 08
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 09
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 10
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 11
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 12
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 13
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 14
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 15
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 16
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 17
Рада розблокувала підписання антиКоломойського законопроєкту 18

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон. Аналогічний проєкт постанови зареєстрував "слуга народу" Олександр Дубінський

Автор: 

банки (7709) ВР (14941) Дубінський Олександр (491) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+6
Бабе йуле с опзЖопниками поводили по губам путиным😂
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19.05.2020 11:52
+5
Беня, Беня, спокойно! В твоем возрасте нервничать вредно.
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19.05.2020 11:43
+4
161 слуга воздержалась 2/3 слуг просто планктон с коллективным IQ около 90 и работающие по принципу: "Если не понимаешь, что происходит - жми "воздержался"".
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19.05.2020 11:52
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19.05.2020 11:14 Відповісти
Вот и сказочке конец ! 🤢🤡👃🏻🎹🎪 -🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑💩ккакломойша и членограй близнецы братья
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19.05.2020 11:15 Відповісти
Беня, Беня, спокойно! В твоем возрасте нервничать вредно.
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19.05.2020 11:43 Відповісти
какое тебе дело в Гамэрыке до наших законов?
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19.05.2020 13:08 Відповісти
Бабе йуле с опзЖопниками поводили по губам путиным😂
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19.05.2020 11:52 Відповісти
161 слуга воздержалась 2/3 слуг просто планктон с коллективным IQ около 90 и работающие по принципу: "Если не понимаешь, что происходит - жми "воздержался"".
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19.05.2020 11:52 Відповісти
Бенины холопы😂
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19.05.2020 11:59 Відповісти
Не, бенины это 42 против. А 161 это таксисты, фотографы, тамады и прочие трускавецкие пассажиры, которые реально туговато соображают)
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19.05.2020 12:08 Відповісти
можуть же, коли дуже чешеться.
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19.05.2020 11:57 Відповісти
Что будет делать целлюлитная старуха в ботоксе?
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19.05.2020 12:00 Відповісти
придётся бабушке бене аванс вертать.
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19.05.2020 12:07 Відповісти
С какого перепуга? Честно отработали всей фракцией.
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19.05.2020 13:14 Відповісти
Никак Каламойшу не докулачат. А когда остальных тварей на раскулачивание поставили?
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19.05.2020 17:35 Відповісти
. . . ура . . справедливость победила . . хотя . . . кто-то считал какой ценой . . . с учетом времени рассмотрения 16 тыщ.поправок в закон и колич.депутатов, которые все это время з/плату получили
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19.05.2020 17:52 Відповісти
 
 