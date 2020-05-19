Рада розблокувала підписання "антиКоломойського" законопроєкту (оновлено)

Верховна Рада зняла всі перешкоди для підписання банківського законопроєкту спікером парламенту.

Верховна Рада розглянула два проєкти постанов №2571-д-П та №2571-д-П1 "Про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 13.05.2020 року про ухвалення в другому читанні і в цілому проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", повідомляє Цензор.НЕТ.

Авторами постанови є раніше виключений з фракції "Слуга народу" Антон Поляков та "слуга народу" Олександр Дубінський.

Обидва вони не були підтримані. "За" проголосували лише 78 і 84 нардепи відповідно.

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Зокрема, за проєкт постанови №2571-д-П проголосували 12 нардепів від "Слуги народу", 32 - від ОПЗЖ, 16 - від "Батьківщини", 15 - від "За майбутнє" і 3 позафракційні нардепи.

За проєкт постанови №2571-д-П1 проголосували 18 нардепів від "Слуги народу", 32 - від ОПЗЖ, 16 - від "Батьківщини", 15 - від "За майбутнє" і 3 позафракційні нардепи.

Відхиливши ці постанови, Рада розблокувала підписання закону про банки.





































Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон. Аналогічний проєкт постанови зареєстрував "слуга народу" Олександр Дубінський