Рада схвалила запуск державного каналу іномовлення на окупованих територіях

Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за законопроєкт №2521 "Про внесення змін до закону "Про систему іномовлення України", яким пропонується запуск ефірного мовлення державного каналу на окупованих територіях і прикордонних районах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосував 231 нардеп.

Законопроєкт передбачає, що мультимедійна платформа іномовлення України зможе мовити в цифровому ефірі, аналоговому ефірі і в кабельних мережах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Криму і Севастополя, в районах, що межують з цими тимчасово окупованими територіями, і в прикордонних районах України, що межують з РФ або іншими країнами, з яких мовлять в ефірі російські телеканали і радіостанції.

"Програми МПІУ виготовляються українською мовою, а також іншими мовами залежно від доцільності і невідкладності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності МПІУ", - сказано в тексті закону.

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