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Рада схвалила запуск державного каналу іномовлення на окупованих територіях

Рада схвалила запуск державного каналу іномовлення на окупованих територіях

Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за законопроєкт №2521 "Про внесення змін до закону "Про систему іномовлення України", яким пропонується запуск ефірного мовлення державного каналу на окупованих територіях і прикордонних районах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосував 231 нардеп.

Законопроєкт передбачає, що мультимедійна платформа іномовлення України зможе мовити в цифровому ефірі, аналоговому ефірі і в кабельних мережах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Криму і Севастополя, в районах, що межують з цими тимчасово окупованими територіями, і в прикордонних районах України, що межують з РФ або іншими країнами, з яких мовлять в ефірі російські телеканали і радіостанції.

"Програми МПІУ виготовляються українською мовою, а також іншими мовами залежно від доцільності і невідкладності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності МПІУ", - сказано в тексті закону.

Також читайте: Команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і в інформаційній війні, - В'ятрович звернувся до Бородянського через припинення іномовлення UA|TV. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (14941) окупація (6661) ТБ (278) Донбас (22354) іномовлення (9)


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Топ коментарі
+4
а з окупації можна отак просто взяти й "повернутись"?
хіба окупанта цікавлять бажання та думки окупованого? ти всередині себе розберись окупація чи "захочуть повернутись".
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19.05.2020 12:14
+3
И что вы по етих каналах будете рассказывать тамженашимлюдям? Как в Украине цены и тарифы растут не по дням а по часам и сколько было в очередной раз украдено миллиардов из бюджета? А как вам новость что со следующего месяца тарифы на мобильную связь и интернет подымаются на 25% в связи с подорожанием електроенергии и других налогов? И ето только начало. Думаете тамженашилюди насмотрятся такого и сразу же захотят вернуться в Украину?
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19.05.2020 11:58
+2
Не прошло и три года...
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19.05.2020 11:56
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Не прошло и три года...
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19.05.2020 11:56 Відповісти
в Крыму кырымлы смотрят ATR, точнее серый экран и бегущую строку новостей внизу - для них это единственный источник информации

у Зеленского нет денег на реальный крымско-татарский канал, но есть для распила "мамойхохотала"
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19.05.2020 13:47 Відповісти
И что вы по етих каналах будете рассказывать тамженашимлюдям? Как в Украине цены и тарифы растут не по дням а по часам и сколько было в очередной раз украдено миллиардов из бюджета? А как вам новость что со следующего месяца тарифы на мобильную связь и интернет подымаются на 25% в связи с подорожанием електроенергии и других налогов? И ето только начало. Думаете тамженашилюди насмотрятся такого и сразу же захотят вернуться в Украину?
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19.05.2020 11:58 Відповісти
вернуться в Украину?...а де вони зараз?
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19.05.2020 12:05 Відповісти
Они сейчас в серой зоне или окупированной территории. А ты не знал? Или считаешь что можно там пенсии раздавать и выборы проводить?
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19.05.2020 12:09 Відповісти
а з окупації можна отак просто взяти й "повернутись"?
хіба окупанта цікавлять бажання та думки окупованого? ти всередині себе розберись окупація чи "захочуть повернутись".
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19.05.2020 12:14 Відповісти
там только вещать можно
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19.05.2020 12:26 Відповісти
трудно понять, что можно им говорить,было плохо , стало просто фуево и куда звать?
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19.05.2020 12:27 Відповісти
гиркинда с андоном показывать будем)
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19.05.2020 12:37 Відповісти
Украина ввела санкции за раскопки в Крыму Рада одобрила запуск государственного канала иновещания на оккупированных территориях - Цензор.НЕТ 7375 ....
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19.05.2020 12:03 Відповісти
Вєщять на українські території будуть державною мовою Російської Федерації?
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19.05.2020 12:03 Відповісти
А "какая разница"?
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19.05.2020 12:10 Відповісти
Як чую "какая разница" то згадую оце - https://twitter.com/dmitrosel007/status/1101411676895752193
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19.05.2020 12:37 Відповісти
Ніхто так конкретно не підпалює дупи малоросам і кацапам як Орест.
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19.05.2020 12:53 Відповісти
жодних сумнівів.
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19.05.2020 12:15 Відповісти
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19.05.2020 12:25 Відповісти
Як що там не гордони будуть журналістами і ведучими то це нормально, головне проукраїнська виважена позиція ТБ канала
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19.05.2020 12:34 Відповісти
Але в основі має бути те, що це етнічна українська територія.
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19.05.2020 12:39 Відповісти
то по замовчуванні.
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19.05.2020 12:43 Відповісти
 
 