Рада одобрила запуск государственного канала иновещания на оккупированных территориях

Верховная рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины", которым предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на оккупированных территориях и приграничных районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовал 231 нардеп.

Законопроект предусматривает, что мультимедийная платформа иновещания Украины сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции.

"Программы МПИУ производятся на украинском языке, а также на других языках в зависимости от целесообразности и неотложности использования того или иного языка для достижения цели деятельности МПИУ", - сказано в тексте закона.

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