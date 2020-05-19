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Рада одобрила запуск государственного канала иновещания на оккупированных территориях

Рада одобрила запуск государственного канала иновещания на оккупированных территориях

Верховная рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины", которым предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на оккупированных территориях и приграничных районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовал 231 нардеп.

Законопроект предусматривает, что мультимедийная платформа иновещания Украины сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции.

"Программы МПИУ производятся на украинском языке, а также на других языках в зависимости от целесообразности и неотложности использования того или иного языка для достижения цели деятельности МПИУ", - сказано в тексте закона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иновещание не закрыто, оно будет переформатировано, - Бородянский

Автор: 

ВР (29227) оккупация (10112) ТВ (1858) Донбасс (26955) иновещание (9)


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Топ комментарии
+4
а з окупації можна отак просто взяти й "повернутись"?
хіба окупанта цікавлять бажання та думки окупованого? ти всередині себе розберись окупація чи "захочуть повернутись".
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19.05.2020 12:14
+3
И что вы по етих каналах будете рассказывать тамженашимлюдям? Как в Украине цены и тарифы растут не по дням а по часам и сколько было в очередной раз украдено миллиардов из бюджета? А как вам новость что со следующего месяца тарифы на мобильную связь и интернет подымаются на 25% в связи с подорожанием електроенергии и других налогов? И ето только начало. Думаете тамженашилюди насмотрятся такого и сразу же захотят вернуться в Украину?
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19.05.2020 11:58
+2
Не прошло и три года...
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19.05.2020 11:56
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Не прошло и три года...
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19.05.2020 11:56 Ответить
в Крыму кырымлы смотрят ATR, точнее серый экран и бегущую строку новостей внизу - для них это единственный источник информации

у Зеленского нет денег на реальный крымско-татарский канал, но есть для распила "мамойхохотала"
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19.05.2020 13:47 Ответить
И что вы по етих каналах будете рассказывать тамженашимлюдям? Как в Украине цены и тарифы растут не по дням а по часам и сколько было в очередной раз украдено миллиардов из бюджета? А как вам новость что со следующего месяца тарифы на мобильную связь и интернет подымаются на 25% в связи с подорожанием електроенергии и других налогов? И ето только начало. Думаете тамженашилюди насмотрятся такого и сразу же захотят вернуться в Украину?
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19.05.2020 11:58 Ответить
вернуться в Украину?...а де вони зараз?
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19.05.2020 12:05 Ответить
Они сейчас в серой зоне или окупированной территории. А ты не знал? Или считаешь что можно там пенсии раздавать и выборы проводить?
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19.05.2020 12:09 Ответить
а з окупації можна отак просто взяти й "повернутись"?
хіба окупанта цікавлять бажання та думки окупованого? ти всередині себе розберись окупація чи "захочуть повернутись".
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19.05.2020 12:14 Ответить
там только вещать можно
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19.05.2020 12:26 Ответить
трудно понять, что можно им говорить,было плохо , стало просто фуево и куда звать?
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19.05.2020 12:27 Ответить
гиркинда с андоном показывать будем)
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19.05.2020 12:37 Ответить
Украина ввела санкции за раскопки в Крыму Рада одобрила запуск государственного канала иновещания на оккупированных территориях - Цензор.НЕТ 7375 ....
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19.05.2020 12:03 Ответить
Вєщять на українські території будуть державною мовою Російської Федерації?
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19.05.2020 12:03 Ответить
А "какая разница"?
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19.05.2020 12:10 Ответить
Як чую "какая разница" то згадую оце - https://twitter.com/dmitrosel007/status/1101411676895752193
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19.05.2020 12:37 Ответить
Ніхто так конкретно не підпалює дупи малоросам і кацапам як Орест.
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19.05.2020 12:53 Ответить
жодних сумнівів.
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19.05.2020 12:15 Ответить
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19.05.2020 12:25 Ответить
Як що там не гордони будуть журналістами і ведучими то це нормально, головне проукраїнська виважена позиція ТБ канала
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19.05.2020 12:34 Ответить
Але в основі має бути те, що це етнічна українська територія.
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19.05.2020 12:39 Ответить
то по замовчуванні.
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19.05.2020 12:43 Ответить
 
 