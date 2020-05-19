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Рада підтримала законопроєкт про безпеку в ядерній сфері

Рада підтримала законопроєкт про безпеку в ядерній сфері

Верховна Рада у другому читанні і в цілому підтримала законопроєкт №2373 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 288 народних депутатів.

Закон спрямований на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії.

Зокрема, законопроєктом вносяться зміни до ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та закону "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо нерозповсюдження дії зазначених законів на нагляд за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії та ліцензування діяльності в сфері використання ядерної енергії.

Раніше глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус заявив, що ухвалення законопроєкту серед іншого дозволить НАЕК "Енергоатом" залучити на програми безпеки додаткові кредитні кошти в розмірі EUR200 млн.

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Автор: 

ВР (14941) ядерна безпека (559)


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Прошу прощения, но 2373 это "Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо недопущення знищення підприємництва)"
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19.05.2020 13:35 Відповісти
Безопасность в ядерной сфере - это ядерное оружие.
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19.05.2020 13:54 Відповісти
 
 