Рада поддержала законопроект о безопасности в ядерной сфере

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект №2373 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 288 народных депутатов.

Закон направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии.

В частности, законопроектом вносятся изменения в ЗУ "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" о нераспространении действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.

Ранее глава энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что принятие законопроекта среди прочего позволит НАЭК "Энергоатом" привлечь на программы безопасности дополнительные кредитные средства в размере EUR200 млн.

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