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Енергоатому треба дати можливість торгувати за нормальними цінами, - Шмигаль

Енергоатому треба дати можливість торгувати за нормальними цінами, - Шмигаль

Під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося друге засідання Антикризового енергетичного штабу. Серед іншого порушувалось питання збиткової діяльності "Енергоатома".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Компанії треба дати можливість торгувати за нормальними цінами. Наше завдання - захистити "Енергоатом". НАЕК щомісяця зазнає збитків у мінус 1 млрд грн, у зв'язку з тим, що продає електроенергію за півціни на балансуючому ринку. Дешевше не торгувати, ніж торгувати у збиток. Тому наше завдання захистити "Енергоатом" і колектив підприємства", - сказав прем'єр-міністр.

Також Шмигаль заслухав доповідь т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець про стан виконання рішень першого засідання Антикризового енергетичного штабу. 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, вказали на неприпустимість невиконання рішень Антикризового штабу, а "Енергоатому" нагадали, що треба дотримуватися затвердженого прогнозного балансу.

Крім того, Антикризовий енергетичний штаб звернув увагу народних депутатів на значну кількість законодавчих ініціатив, що містять антикризові заходи та зареєстровані у секретаріаті Верховної Ради.

"Розгляд цих документів важливий для енергетичної безпеки країни та функціонування ринку. Штаб звернувся з пропозицією прискорити розгляд таких законопроєктів", - зазначає Урядовий портал.

На засіданні були присутні т.в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, в.о. генерального директора Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго Олександр Мартинюк, член НКРЕКП Дмитро Коваленко, заступники міністрів, народні депутати України, очільники ДП "Енергоринок", НЕК "Укренерго", ПрАТ "Укргідроенерго", ДП "Гарантований покупець", ДП "Оператор ринку", НАЕК "Енергоатом", ТОВ ДТЕК, ПАТ "Центренерго", ПАТ "Донбасенерго".

Автор: 

енергетика (2577) Енергоатом (1630) Шмигаль Денис (4546)


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Топ коментарі
+15
атомная энергия убыточная? уверяю это просто ******
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19.05.2020 19:37
+14
Тобто Шмигаль планує піднімати ціни.
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19.05.2020 19:30
+12
Шмыга - слуга олигархов и Ахметки. Естественно он все делает , чтобы цены повышались и для этого закрывает некоторые атомные станции. Такого откровенного служения денежным мешкам Украины еще никто не предпринимал. Подлости зеленых нет предела. Нах из власти, уроды.
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19.05.2020 19:42
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Тобто Шмигаль планує піднімати ціни.
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19.05.2020 19:30 Відповісти
Шмыга - слуга олигархов и Ахметки. Естественно он все делает , чтобы цены повышались и для этого закрывает некоторые атомные станции. Такого откровенного служения денежным мешкам Украины еще никто не предпринимал. Подлости зеленых нет предела. Нах из власти, уроды.
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19.05.2020 19:42 Відповісти
Скотва этот Шмыга продажная, под лозунги думаем про народ поднимает цены. То же самое как при союзе отменили выплаты за ордена по просьбам трудящихся.
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19.05.2020 19:56 Відповісти
А тебе нада дать сельодки
...
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19.05.2020 19:32 Відповісти
Энергоатому надо дать возможность торговать по нормальным ценам, - Шмыгаль

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Надо народу поднять цены ибо рыжий гудок настроил СЭС и ему надо отбить бабло и подзаработать.А атомные станции да стали убыточными с апреля 2020 го года после выборов ЗЕдебилов
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19.05.2020 22:01 Відповісти
Иными словами все АЕС отдают Ахметову а их заправка и утилизация отходов берет на себя Государство.
Последнее что подконтрольно Украине сдают *** знает кому а вернее Ахметову.
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19.05.2020 19:32 Відповісти
слушай Чим и Дейл, ты там не спешишь на помощь? В этой ситуации просто энерго атом делают искусственно банкротом, хотя это в мире не возможно, если только она *****.
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19.05.2020 19:35 Відповісти
Видимо,номерной,ты так и не врубился что я к этому и веду.А правительство окончательно сливает страну под видом благих намерений.
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19.05.2020 19:39 Відповісти
Энергоатому надо дать возможность торговать по нормальным ценам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8603
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19.05.2020 19:32 Відповісти
поставить атомную энергетику на колени, это надо уметь так лоббировать свои интересы. Выгодная отрасль превращается в не выгодную, опасная конечно, но в мире энергетических ресурсов она окупается намного лучше, по всей вероятности у нас в Украине отдельный мир с Землей.
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19.05.2020 19:33 Відповісти
_Лучше энергии от распада ядра только термояд. Но там его до ума довести - ещё работать и работать.
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19.05.2020 20:46 Відповісти
я думаю что у нас в Украине, уже простые проекты до ума не доведешь, все время старым наследием пользуемся и его поддерживает
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21.05.2020 16:40 Відповісти
Дороже чем у ахметки?хитро придумано - от отстранения ахметовских конкурентов с рынка его шестерки в правительстве перешли у указаниям атомщикам взвинтить цены и тихо подохнуть естественной смертью.
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19.05.2020 19:35 Відповісти
Убыточным он стал после того как зеленая власть начала закупать электро энергию в московии!
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19.05.2020 19:36 Відповісти
атомная энергия убыточная? уверяю это просто ******
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19.05.2020 19:37 Відповісти
Шиза какая-то. Кому ты собрался разрешить торговать? На Облэнерго? Или потребителям напрямую? Облэнерго у нас принадлежат, Ринату, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Плюс мелкие россияне вроде Гинера, Бабакова и Воеводина,которым принадлежит Черновцыоблэнерго.
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19.05.2020 19:36 Відповісти
поздно жаловаться
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19.05.2020 19:39 Відповісти
і ПЕТЯ ЇХ НЕ ПРИКРИВ ОТ ВОНИ И РУЛЯТЬ.
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19.05.2020 19:52 Відповісти
А Петя тоже одним Облэнерго владеет.
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19.05.2020 20:06 Відповісти
Дайош зилёную энергетику!
Долой ядерный атомЙ!
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19.05.2020 19:42 Відповісти
1. роттердам+
2. дюсельдорф +
3. теперь что ? киловат +

шикарно живём,

шикарно этих тварей шмыгалей-буславцев-зеленских кормим
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19.05.2020 19:44 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОШТОВХНУВ БУСЛАВЕЦЬ В МІНІСТРИ.
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19.05.2020 19:54 Відповісти
73.22+. Зробили разом, чё
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19.05.2020 19:55 Відповісти
Я не не я і хата не моя. Шмигаль.
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19.05.2020 19:45 Відповісти
А может лучше нужно дать возможность торговать *зеленой енергии* Ахметова по нормальным рыночным а не дотационным ценам? Может лучше запретить енергоатому дотировать убыточные ТЕС и *золотую енергию ахметова*?
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19.05.2020 19:45 Відповісти
Не п***тите уроды. НАЭК не может терпеть убытк. Енергию НАЕК любой с удовольствием купит. И не нужно тут лохматить бабушку, и пытаться сверхприбыльную НАЕК которая еще и дотирует за свой счет ахметовскую убыточную енергию, представлять как убыточное производство, которое по всей видимости очень известный человек готовится прихватизировать.
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19.05.2020 19:49 Відповісти
Чилаэк? Человекообразное. И должен быть уничтожен.
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19.05.2020 20:53 Відповісти
Во идиоты!!! Нормально работал Энергоатом(госструктура если че) , но у Ахметки появился кризис(а это все частное) - и Зебилы всей страной решили спасать Ахметку а потом уже Энергоатом... Виликолепно..*****... недоразвитые вундеркинды с дурдома !!!
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19.05.2020 19:49 Відповісти
ЦІКАВО ЯКА ЦІНА АХМЕТОВА, ПИТАННЯ ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО,ПИТАННЯ ТАКОГО РІВНЯ БЕЗ ЙОГО ТАК НЕ ВИРІШАТЬ.
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19.05.2020 19:58 Відповісти
на 40% больше чем у энергоатома...
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19.05.2020 20:00 Відповісти
_Причём тут "вундеркинды"?! Ты думаешь они это всё по тупости делают, а на самом деле их цель сделать народу хорошо? Если правда так думаешь, то ты сам и есть "вундеркинд"...
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19.05.2020 20:56 Відповісти
я о том что так делают в открытую и настолько по тупому только настоящие дебилы !!!
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19.05.2020 23:44 Відповісти
Энергоатом единая Государственная отрасль которая вырабатывает более чем 92% всей энергии должна торговаться из Ахметовым который вырабатывает не более чем 8-10% электричества.Это нонсенс или предлог для повышения тарифов при остановке АЭС.
Почему молчит СБУ или его действия сводятся лишь к ловле хулиганов?
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19.05.2020 19:51 Відповісти
Бо в СБУ мабуть люди Зе влади.
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19.05.2020 19:55 Відповісти
«Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.
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19.05.2020 19:55 Відповісти
Если по офданным ТЭС и ГЕС дает Украине не более 12% а по Ваших словах АЭС дают 55% то выходит что Украина в 33%-х питается Святым Духом.
Так что не мелите ху-ю,АЭС Украины даже при зимних пиковых нагрузках работает на 60-70% при номинальной нагрузе энергоотдачи 80% а пиковой 95% своей возможности.
Так что если наши АЭС будут работать полноценно то нахер нам нужны ГЭС и ТЕС.
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19.05.2020 20:59 Відповісти
импорт ЭЭ, нет не слышал ?
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19.05.2020 21:04 Відповісти
Возможно и продавать,да только наша власть если начнет торговать то украинцы останутся из голыми дупами а свет ,,лампочки Ильича,, будет обходится в ползарплаты.Так как наши делки торгуют не избытком чего-то а приоритет отдают экспорту насрав на народ.А для конкуренции на международном рыне занижают стоимость продукта возмещая этот убыток за счет увеличения тарифов и цен для украинцев.
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19.05.2020 21:12 Відповісти
Шмыгаль запускает дурочку. Он думает одно. Говорит другое. А делает третье. Работает он по-прежнему на Рената Ахметова.
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19.05.2020 19:51 Відповісти
Сразу по цене зелного тарифа, чего уж мелочиться.
Есесна она убыточна если эти Зебилы её гасят в пользу ТЭЦ
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19.05.2020 19:53 Відповісти
Среди прочего поднимался вопрос убыточной деятельности "Энергоатома". Источник: https://censor.net/n3196598

Це ж надо українців так майстерно за лохів тримати - Зе клоун бере грощі від Ахметова на лобіювання його зеленої енергетики собі у кишеню, а українці повинні зі своїх кишень покупати НЕДЕШЕВУ зелену енергетику АхМЕТКИ.
Нічого не маю проти зеленої енергетики але ПОВИНЕН БУТИ ВИБІР У ЛЮДЕЙ якою енергетикою їм користуватись - дешевою атомною, або дорогою зеленою. Зе влада позбавила Українців такої привілеї
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19.05.2020 19:54 Відповісти
у олігархів не тільки зелена,а й брудні ТЕСи є.
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19.05.2020 20:00 Відповісти
Закриття енергоблоків АЕС, продаж електроенергії підприємствам Бєні за заниженими цінами... Нє, то не ми створили енергетичну кризу! Воно саме! Зате тепер ми зробимо все, щоб вийти з цієї кризи... Але так, щоб ні Ахметов, ні Коломойський не постраждали. А сплатять за все це прості люди. "А кто нє будєт платіть - отключім свєт" (майже з фільму)
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19.05.2020 19:56 Відповісти
дуже смішно,прем'єр просто нехоче казати прямо що дешева генерація атомних станцій недає заробляти олігархам які мають у власності інші види генерації ел.енергії!
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19.05.2020 19:58 Відповісти
Сейчас нас плавно подведут к тому что надо повышать тарифы .....
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19.05.2020 19:59 Відповісти
_Плавно? Не уверен. Власть как и до "революции", так и сейчас работает исключительно на интересы олигархов и свои, на! Отнюдь не на интересы народа и Украины. Соответственно этому и результаты действий антинародного режима. А фули вы ждале от врагов народа? Манны небесной?
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19.05.2020 21:07 Відповісти
А их все равно будут повышать... Там без вариантов
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19.05.2020 22:42 Відповісти
Давайте повернемо з клятих совєтских часів поняття "ворог народу". І визнаємо, нарешті, ахмєтових, коломойських, медвечуків та ін. ворогами українського народу. І вжити відповідних заходів. До всіх одразу. Одночасно. Без попередження.
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19.05.2020 20:07 Відповісти
_Исполнительная, законодательная и судебная власть обслуживают именно интересы олигархов. Как вы себе представляете возможным выиграть в напёрстки у напёрсточников по их же правилам?.. Это - не-воз-мож-но. Играя в их игру нельзя выиграть.
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19.05.2020 21:11 Відповісти
Во всём мире атомная энергия самая дешёвая, но не в Украине! Петя свинорылый поднял цены на жкх на 100%, а потом радостно докладывал Байдену, что МВФ требовало поднять цены на 75%, а я поднял на 100%! А у этих атомная энергетика убыточная!!! Имея таких патриотов и врагов не надо!
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19.05.2020 20:11 Відповісти
То что этоманая электрика дешевая никак не защищает ее от убыточности Скажем если себестоимость электрики 30 коп, а предприятие Энергорынок выкупает ее по 27 коп (цены условные), то 3 копейки будут убытков. Несмотря не то, что тепловая будет выкупаться по гривне, зеленая по 2, а атомная будет самой дешевой

Цены я взял с потолка, сохранив логику ценообразования
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19.05.2020 22:47 Відповісти
а головне забув сказати,що криза через детек....некупувати не одного кіловата в детека,зупинити виплати по зеленому тарифу детеку і по тепловій...перевірити приватизацію теплостанцій ...
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19.05.2020 20:22 Відповісти
...шмигаляку на гілляку...
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19.05.2020 20:42 Відповісти
Энергоатому надо дать возможность торговать по нормальным ценам, - Шмыгаль
А краще дати можливість торгувати ВСІМ по ринковим цінам.
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19.05.2020 20:44 Відповісти
Дело в том, что остальные уже это делают. А энергоатом должен субсидировать перекосы на энергорынке Это чудо последней реформы Результат вполне предсказуем...
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19.05.2020 22:41 Відповісти
Шмурдяк не работает, а имитирует работу лозунгами, и этот очередной, бессмысленный и не к чему никого не обязывающий, можно сказать, шмурдяк - премьер имитатор, но зарплату получает настоящую, премьерскую, считаю, Украине нужен настоящий, грамотный, способный вывести страну из пропасти, построить мощную, современную, достойную украинского народа страну, к сожалению, у нас нету не только премьера, а и преза, паяц не способен возглавить государство, и он не вироват, виновато 73% быдла, и теперь большая европейская страна, осталась, как судно посреди океана без парусов.
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19.05.2020 21:00 Відповісти
І це безмізке бидло, на жаль, так нічого і не зрозуміло і тупо продовжує звинувачувати у всіх негараздах Порошенко, який нібито, заважає працювати ЗЕ, нікчемному чоловіку, який через брак інтелекту, працювати не здатний.
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19.05.2020 21:30 Відповісти
Внезапно
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19.05.2020 22:40 Відповісти
 
 