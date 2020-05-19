Энергоатому надо дать возможность торговать по нормальным ценам, - Шмыгаль
Под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось второе заседание Антикризисного энергетического штаба. Среди прочего поднимался вопрос убыточной деятельности "Энергоатома".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"Компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам. Наша задача - защитить "Энергоатом". НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд грн, в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток. Поэтому наша задача защитить - "Энергоатом" и коллектив предприятия", - сказал Премьер-министр.
Также Шмыгаль заслушал доклад в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец о состоянии исполнения решений первого заседания Антикризисного энергетического штаба.
Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, указали на недопустимость неисполнения решений Антикризисного штаба, а Энергоатому напомнили, что надо соблюдать утвержденный прогнозный баланс.
Кроме того, Антикризисный энергетический штаб обратил внимание народных депутатов на значительное количество законодательных инициатив, которые содержат антикризисные меры и зарегистрированы в секретариате Верховной Рады.
"Рассмотрение этих документов важно для энергетической безопасности страны и функционирования рынка. Штаб обратился с предложением ускорить рассмотрение таких законопроектов", - отмечает Правительственный портал.
На заседании присутствовали в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, и.о. генерального директора Директората энергетических рынков Минэкоэнерго Александр Мартынюк, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко, заместители министров, народные депутаты Украины, руководители ГП "Энергорынок", НЭК "Укрэнерго", ЗАО "Укргидроэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ГП "Оператор рынка", НАЭК "Энергоатом", ООО ДТЭК, ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Донбассэнерго".
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Надо народу поднять цены ибо рыжий гудок настроил СЭС и ему надо отбить бабло и подзаработать.А атомные станции да стали убыточными с апреля 2020 го года после выборов ЗЕдебилов
Последнее что подконтрольно Украине сдают *** знает кому а вернее Ахметову.
Долой ядерный атомЙ!
2. дюсельдорф +
3. теперь что ? киловат +
шикарно живём,
шикарно этих тварей шмыгалей-буславцев-зеленских кормим
Почему молчит СБУ или его действия сводятся лишь к ловле хулиганов?
Так что не мелите ху-ю,АЭС Украины даже при зимних пиковых нагрузках работает на 60-70% при номинальной нагрузе энергоотдачи 80% а пиковой 95% своей возможности.
Так что если наши АЭС будут работать полноценно то нахер нам нужны ГЭС и ТЕС.
Есесна она убыточна если эти Зебилы её гасят в пользу ТЭЦ
Це ж надо українців так майстерно за лохів тримати - Зе клоун бере грощі від Ахметова на лобіювання його зеленої енергетики собі у кишеню, а українці повинні зі своїх кишень покупати НЕДЕШЕВУ зелену енергетику АхМЕТКИ.
Нічого не маю проти зеленої енергетики але ПОВИНЕН БУТИ ВИБІР У ЛЮДЕЙ якою енергетикою їм користуватись - дешевою атомною, або дорогою зеленою. Зе влада позбавила Українців такої привілеї
Цены я взял с потолка, сохранив логику ценообразования
А краще дати можливість торгувати ВСІМ по ринковим цінам.