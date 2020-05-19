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Энергоатому надо дать возможность торговать по нормальным ценам, - Шмыгаль

Энергоатому надо дать возможность торговать по нормальным ценам, - Шмыгаль

Под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось второе заседание Антикризисного энергетического штаба. Среди прочего поднимался вопрос убыточной деятельности "Энергоатома".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам. Наша задача - защитить "Энергоатом". НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд грн, в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток. Поэтому наша задача защитить - "Энергоатом" и коллектив предприятия", - сказал Премьер-министр.

Также Шмыгаль заслушал доклад в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец о состоянии исполнения решений первого заседания Антикризисного энергетического штаба.

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, указали на недопустимость неисполнения решений Антикризисного штаба, а Энергоатому напомнили, что надо соблюдать утвержденный прогнозный баланс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня долг перед энергетиками составляет 50 млрд грн, - Буславец

Кроме того, Антикризисный энергетический штаб обратил внимание народных депутатов на значительное количество законодательных инициатив, которые содержат антикризисные меры и зарегистрированы в секретариате Верховной Рады.

"Рассмотрение этих документов важно для энергетической безопасности страны и функционирования рынка. Штаб обратился с предложением ускорить рассмотрение таких законопроектов", - отмечает Правительственный портал.

На заседании присутствовали в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, и.о. генерального директора Директората энергетических рынков Минэкоэнерго Александр Мартынюк, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко, заместители министров, народные депутаты Украины, руководители ГП "Энергорынок", НЭК "Укрэнерго", ЗАО "Укргидроэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ГП "Оператор рынка", НАЭК "Энергоатом", ООО ДТЭК, ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Донбассэнерго".

Автор: 

энергетика (2551) Энергоатом (409) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+15
атомная энергия убыточная? уверяю это просто ******
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19.05.2020 19:37
+14
Тобто Шмигаль планує піднімати ціни.
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19.05.2020 19:30
+12
Шмыга - слуга олигархов и Ахметки. Естественно он все делает , чтобы цены повышались и для этого закрывает некоторые атомные станции. Такого откровенного служения денежным мешкам Украины еще никто не предпринимал. Подлости зеленых нет предела. Нах из власти, уроды.
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19.05.2020 19:42
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Тобто Шмигаль планує піднімати ціни.
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19.05.2020 19:30 Ответить
Шмыга - слуга олигархов и Ахметки. Естественно он все делает , чтобы цены повышались и для этого закрывает некоторые атомные станции. Такого откровенного служения денежным мешкам Украины еще никто не предпринимал. Подлости зеленых нет предела. Нах из власти, уроды.
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19.05.2020 19:42 Ответить
Скотва этот Шмыга продажная, под лозунги думаем про народ поднимает цены. То же самое как при союзе отменили выплаты за ордена по просьбам трудящихся.
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19.05.2020 19:56 Ответить
А тебе нада дать сельодки
...
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19.05.2020 19:32 Ответить
Энергоатому надо дать возможность торговать по нормальным ценам, - Шмыгаль

=================================================================
Надо народу поднять цены ибо рыжий гудок настроил СЭС и ему надо отбить бабло и подзаработать.А атомные станции да стали убыточными с апреля 2020 го года после выборов ЗЕдебилов
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19.05.2020 22:01 Ответить
Иными словами все АЕС отдают Ахметову а их заправка и утилизация отходов берет на себя Государство.
Последнее что подконтрольно Украине сдают *** знает кому а вернее Ахметову.
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19.05.2020 19:32 Ответить
слушай Чим и Дейл, ты там не спешишь на помощь? В этой ситуации просто энерго атом делают искусственно банкротом, хотя это в мире не возможно, если только она *****.
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19.05.2020 19:35 Ответить
Видимо,номерной,ты так и не врубился что я к этому и веду.А правительство окончательно сливает страну под видом благих намерений.
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19.05.2020 19:39 Ответить
Энергоатому надо дать возможность торговать по нормальным ценам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8603
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19.05.2020 19:32 Ответить
поставить атомную энергетику на колени, это надо уметь так лоббировать свои интересы. Выгодная отрасль превращается в не выгодную, опасная конечно, но в мире энергетических ресурсов она окупается намного лучше, по всей вероятности у нас в Украине отдельный мир с Землей.
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19.05.2020 19:33 Ответить
_Лучше энергии от распада ядра только термояд. Но там его до ума довести - ещё работать и работать.
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19.05.2020 20:46 Ответить
я думаю что у нас в Украине, уже простые проекты до ума не доведешь, все время старым наследием пользуемся и его поддерживает
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21.05.2020 16:40 Ответить
Дороже чем у ахметки?хитро придумано - от отстранения ахметовских конкурентов с рынка его шестерки в правительстве перешли у указаниям атомщикам взвинтить цены и тихо подохнуть естественной смертью.
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19.05.2020 19:35 Ответить
Убыточным он стал после того как зеленая власть начала закупать электро энергию в московии!
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19.05.2020 19:36 Ответить
атомная энергия убыточная? уверяю это просто ******
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19.05.2020 19:37 Ответить
Шиза какая-то. Кому ты собрался разрешить торговать? На Облэнерго? Или потребителям напрямую? Облэнерго у нас принадлежат, Ринату, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Плюс мелкие россияне вроде Гинера, Бабакова и Воеводина,которым принадлежит Черновцыоблэнерго.
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19.05.2020 19:36 Ответить
поздно жаловаться
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19.05.2020 19:39 Ответить
і ПЕТЯ ЇХ НЕ ПРИКРИВ ОТ ВОНИ И РУЛЯТЬ.
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19.05.2020 19:52 Ответить
А Петя тоже одним Облэнерго владеет.
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19.05.2020 20:06 Ответить
Дайош зилёную энергетику!
Долой ядерный атомЙ!
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19.05.2020 19:42 Ответить
1. роттердам+
2. дюсельдорф +
3. теперь что ? киловат +

шикарно живём,

шикарно этих тварей шмыгалей-буславцев-зеленских кормим
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19.05.2020 19:44 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОШТОВХНУВ БУСЛАВЕЦЬ В МІНІСТРИ.
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19.05.2020 19:54 Ответить
73.22+. Зробили разом, чё
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19.05.2020 19:55 Ответить
Я не не я і хата не моя. Шмигаль.
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19.05.2020 19:45 Ответить
А может лучше нужно дать возможность торговать *зеленой енергии* Ахметова по нормальным рыночным а не дотационным ценам? Может лучше запретить енергоатому дотировать убыточные ТЕС и *золотую енергию ахметова*?
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19.05.2020 19:45 Ответить
Не п***тите уроды. НАЭК не может терпеть убытк. Енергию НАЕК любой с удовольствием купит. И не нужно тут лохматить бабушку, и пытаться сверхприбыльную НАЕК которая еще и дотирует за свой счет ахметовскую убыточную енергию, представлять как убыточное производство, которое по всей видимости очень известный человек готовится прихватизировать.
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19.05.2020 19:49 Ответить
Чилаэк? Человекообразное. И должен быть уничтожен.
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19.05.2020 20:53 Ответить
Во идиоты!!! Нормально работал Энергоатом(госструктура если че) , но у Ахметки появился кризис(а это все частное) - и Зебилы всей страной решили спасать Ахметку а потом уже Энергоатом... Виликолепно..*****... недоразвитые вундеркинды с дурдома !!!
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19.05.2020 19:49 Ответить
ЦІКАВО ЯКА ЦІНА АХМЕТОВА, ПИТАННЯ ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО,ПИТАННЯ ТАКОГО РІВНЯ БЕЗ ЙОГО ТАК НЕ ВИРІШАТЬ.
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19.05.2020 19:58 Ответить
на 40% больше чем у энергоатома...
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19.05.2020 20:00 Ответить
_Причём тут "вундеркинды"?! Ты думаешь они это всё по тупости делают, а на самом деле их цель сделать народу хорошо? Если правда так думаешь, то ты сам и есть "вундеркинд"...
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19.05.2020 20:56 Ответить
я о том что так делают в открытую и настолько по тупому только настоящие дебилы !!!
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19.05.2020 23:44 Ответить
Энергоатом единая Государственная отрасль которая вырабатывает более чем 92% всей энергии должна торговаться из Ахметовым который вырабатывает не более чем 8-10% электричества.Это нонсенс или предлог для повышения тарифов при остановке АЭС.
Почему молчит СБУ или его действия сводятся лишь к ловле хулиганов?
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19.05.2020 19:51 Ответить
Бо в СБУ мабуть люди Зе влади.
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19.05.2020 19:55 Ответить
«Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.
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19.05.2020 19:55 Ответить
Если по офданным ТЭС и ГЕС дает Украине не более 12% а по Ваших словах АЭС дают 55% то выходит что Украина в 33%-х питается Святым Духом.
Так что не мелите ху-ю,АЭС Украины даже при зимних пиковых нагрузках работает на 60-70% при номинальной нагрузе энергоотдачи 80% а пиковой 95% своей возможности.
Так что если наши АЭС будут работать полноценно то нахер нам нужны ГЭС и ТЕС.
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19.05.2020 20:59 Ответить
импорт ЭЭ, нет не слышал ?
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19.05.2020 21:04 Ответить
Возможно и продавать,да только наша власть если начнет торговать то украинцы останутся из голыми дупами а свет ,,лампочки Ильича,, будет обходится в ползарплаты.Так как наши делки торгуют не избытком чего-то а приоритет отдают экспорту насрав на народ.А для конкуренции на международном рыне занижают стоимость продукта возмещая этот убыток за счет увеличения тарифов и цен для украинцев.
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19.05.2020 21:12 Ответить
Шмыгаль запускает дурочку. Он думает одно. Говорит другое. А делает третье. Работает он по-прежнему на Рената Ахметова.
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19.05.2020 19:51 Ответить
Сразу по цене зелного тарифа, чего уж мелочиться.
Есесна она убыточна если эти Зебилы её гасят в пользу ТЭЦ
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19.05.2020 19:53 Ответить
Среди прочего поднимался вопрос убыточной деятельности "Энергоатома". Источник: https://censor.net/n3196598

Це ж надо українців так майстерно за лохів тримати - Зе клоун бере грощі від Ахметова на лобіювання його зеленої енергетики собі у кишеню, а українці повинні зі своїх кишень покупати НЕДЕШЕВУ зелену енергетику АхМЕТКИ.
Нічого не маю проти зеленої енергетики але ПОВИНЕН БУТИ ВИБІР У ЛЮДЕЙ якою енергетикою їм користуватись - дешевою атомною, або дорогою зеленою. Зе влада позбавила Українців такої привілеї
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19.05.2020 19:54 Ответить
у олігархів не тільки зелена,а й брудні ТЕСи є.
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19.05.2020 20:00 Ответить
Закриття енергоблоків АЕС, продаж електроенергії підприємствам Бєні за заниженими цінами... Нє, то не ми створили енергетичну кризу! Воно саме! Зате тепер ми зробимо все, щоб вийти з цієї кризи... Але так, щоб ні Ахметов, ні Коломойський не постраждали. А сплатять за все це прості люди. "А кто нє будєт платіть - отключім свєт" (майже з фільму)
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19.05.2020 19:56 Ответить
дуже смішно,прем'єр просто нехоче казати прямо що дешева генерація атомних станцій недає заробляти олігархам які мають у власності інші види генерації ел.енергії!
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19.05.2020 19:58 Ответить
Сейчас нас плавно подведут к тому что надо повышать тарифы .....
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19.05.2020 19:59 Ответить
_Плавно? Не уверен. Власть как и до "революции", так и сейчас работает исключительно на интересы олигархов и свои, на! Отнюдь не на интересы народа и Украины. Соответственно этому и результаты действий антинародного режима. А фули вы ждале от врагов народа? Манны небесной?
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19.05.2020 21:07 Ответить
А их все равно будут повышать... Там без вариантов
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19.05.2020 22:42 Ответить
Давайте повернемо з клятих совєтских часів поняття "ворог народу". І визнаємо, нарешті, ахмєтових, коломойських, медвечуків та ін. ворогами українського народу. І вжити відповідних заходів. До всіх одразу. Одночасно. Без попередження.
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19.05.2020 20:07 Ответить
_Исполнительная, законодательная и судебная власть обслуживают именно интересы олигархов. Как вы себе представляете возможным выиграть в напёрстки у напёрсточников по их же правилам?.. Это - не-воз-мож-но. Играя в их игру нельзя выиграть.
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19.05.2020 21:11 Ответить
Во всём мире атомная энергия самая дешёвая, но не в Украине! Петя свинорылый поднял цены на жкх на 100%, а потом радостно докладывал Байдену, что МВФ требовало поднять цены на 75%, а я поднял на 100%! А у этих атомная энергетика убыточная!!! Имея таких патриотов и врагов не надо!
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19.05.2020 20:11 Ответить
То что этоманая электрика дешевая никак не защищает ее от убыточности Скажем если себестоимость электрики 30 коп, а предприятие Энергорынок выкупает ее по 27 коп (цены условные), то 3 копейки будут убытков. Несмотря не то, что тепловая будет выкупаться по гривне, зеленая по 2, а атомная будет самой дешевой

Цены я взял с потолка, сохранив логику ценообразования
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19.05.2020 22:47 Ответить
а головне забув сказати,що криза через детек....некупувати не одного кіловата в детека,зупинити виплати по зеленому тарифу детеку і по тепловій...перевірити приватизацію теплостанцій ...
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19.05.2020 20:22 Ответить
...шмигаляку на гілляку...
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19.05.2020 20:42 Ответить
Энергоатому надо дать возможность торговать по нормальным ценам, - Шмыгаль
А краще дати можливість торгувати ВСІМ по ринковим цінам.
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19.05.2020 20:44 Ответить
Дело в том, что остальные уже это делают. А энергоатом должен субсидировать перекосы на энергорынке Это чудо последней реформы Результат вполне предсказуем...
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19.05.2020 22:41 Ответить
Шмурдяк не работает, а имитирует работу лозунгами, и этот очередной, бессмысленный и не к чему никого не обязывающий, можно сказать, шмурдяк - премьер имитатор, но зарплату получает настоящую, премьерскую, считаю, Украине нужен настоящий, грамотный, способный вывести страну из пропасти, построить мощную, современную, достойную украинского народа страну, к сожалению, у нас нету не только премьера, а и преза, паяц не способен возглавить государство, и он не вироват, виновато 73% быдла, и теперь большая европейская страна, осталась, как судно посреди океана без парусов.
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19.05.2020 21:00 Ответить
І це безмізке бидло, на жаль, так нічого і не зрозуміло і тупо продовжує звинувачувати у всіх негараздах Порошенко, який нібито, заважає працювати ЗЕ, нікчемному чоловіку, який через брак інтелекту, працювати не здатний.
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19.05.2020 21:30 Ответить
Внезапно
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19.05.2020 22:40 Ответить
 
 