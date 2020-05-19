Кримського політв'язня Сейтосманова етапували в російську колонію

Кримського політв'язня Енвера Сейтосманова етапували в російську колонію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Куди ФСВП доставить його врешті, ми не знаємо. Про це, як правило, стає відомо тільки після того, як ФСВП письмово повідомляє родичам, або в колонії адміністрація надає можливість здійснити офіційний дзвінок. Будемо тримати ситуацію на контролі", - повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

Судді Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону 5 грудня оголосили вирок севастопольцю Енверу Сейтосманову,фігурантові севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Його засудили до 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік.

Сейтосманова російські силовики затримали 10 травня 2018 року в селі Тилове Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків. Його звинуватили в "організації діяльності терористичної організації".

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