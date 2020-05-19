Крымского политзаключенного Сейтосманова этапировали в российскую колонию

Крымского политзаключенного Энвера Сейтосманова этапировали в российскую колонию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Куда ФСИН доставит его в итоге, мы не знаем. Об этом, как правило, становится известно только после того, как ФСИН письменно сообщает родственникам, или в колонии администрация предоставляет возможность осуществить официальный звонок. Будем держать ситуацию на контроле ", - сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Напоминаем, судьи Южного окружного военного суда российского Ростова-на-Дону 5 декабря объявили приговорили севастопольца Энвера Сейтосманова, фигуранта севастопольской "дела Хизб ут-Тахрир", к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

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Сейтосманова российские силовики задержали 10 мая 2018 в селе Тыловое Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков. Его обвинили в "организации деятельности террористической организации".