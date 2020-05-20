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Новини Рік Зеленського
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Україна підпише меморандум з МВФ у травні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що в травні Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом про програму фінансування.

Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз я підпишу банківський закон - останню передумову до підписання меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом. Ми підпишемо цей меморандум, я впевнений, що ми його підпишемо в травні. Затягувати не можна", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рік президентства Зеленського: пресконференція глави держави. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) пресконференція (188)


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Топ коментарі
+7
В МВФ сейчас каются по полу от смеха
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20.05.2020 11:06
+6
Оно убогое хоть знает что такое МВФ
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20.05.2020 11:04
+6
А як щодо посилання МВФ вжопу? Слабо?
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20.05.2020 11:04
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вже 20 травня, встигне чи ні?
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20.05.2020 11:01 Відповісти
Ви не ********** квартал 95?
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20.05.2020 11:04 Відповісти
та якось набрид вже
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20.05.2020 11:12 Відповісти
А кого года?
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20.05.2020 11:02 Відповісти
Оно убогое хоть знает что такое МВФ
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20.05.2020 11:04 Відповісти
А як щодо посилання МВФ вжопу? Слабо?
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20.05.2020 11:04 Відповісти
В МВФ сейчас каются по полу от смеха
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20.05.2020 11:06 Відповісти
Голобородько бы не одобрил: https://youtu.be/yI1lnR2OfKo
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20.05.2020 11:10 Відповісти
Яркий пример того, как 73% голосуют за воображаемого друга, пославшего коварный МВФ в жопу, а через год уже не замечают, что сами целуют в жопу своего Хэнка.
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20.05.2020 11:18 Відповісти
А якшо не падпішіт - застрелишся як настаящий палковнік?
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20.05.2020 12:03 Відповісти
не давайте зеленському грошей !!!
Ми не хочемо щоб МВФ підтримував прохвостів каламойських та зеленських !
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20.05.2020 12:05 Відповісти
Смотрю прямой эфир!Несёт пургу
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20.05.2020 12:36 Відповісти
Как всегда
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20.05.2020 13:07 Відповісти
Правильно.
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20.05.2020 15:39 Відповісти
М-да.... тимошенко , как всегда права... навыбирали яников,рошен, зе... а кто-то хоть разницу в них заметил? - отличие между ними ФАМИЛИЯ, а в остальном они идентичны... но главное для "подставок для лапши"лозунг "лишь бы не тимошенко"... уже навыбирали всякой мути и еще не наелись?
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13.06.2020 10:47 Відповісти
 
 