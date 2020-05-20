Україна підпише меморандум з МВФ у травні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що в травні Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом про програму фінансування.

Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз я підпишу банківський закон - останню передумову до підписання меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом. Ми підпишемо цей меморандум, я впевнений, що ми його підпишемо в травні. Затягувати не можна", - сказав Зеленський.

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