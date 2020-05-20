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Новости Год Зеленского
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Украина подпишет меморандум с МВФ в мае, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в мае Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом о программе финансирования.

Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я подпишу банковский закон - последнюю предпосылку к подписанию меморандума между Украиной и Международным валютным фондом. Мы подпишем этот меморандум, я уверен, что мы его подпишем в мае. Затягивать нельзя", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) пресс-конференция (324)


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Топ комментарии
+7
В МВФ сейчас каются по полу от смеха
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20.05.2020 11:06
+6
Оно убогое хоть знает что такое МВФ
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20.05.2020 11:04
+6
А як щодо посилання МВФ вжопу? Слабо?
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20.05.2020 11:04
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вже 20 травня, встигне чи ні?
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20.05.2020 11:01 Ответить
Ви не ********** квартал 95?
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20.05.2020 11:04 Ответить
та якось набрид вже
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20.05.2020 11:12 Ответить
А кого года?
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20.05.2020 11:02 Ответить
Оно убогое хоть знает что такое МВФ
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20.05.2020 11:04 Ответить
А як щодо посилання МВФ вжопу? Слабо?
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20.05.2020 11:04 Ответить
В МВФ сейчас каются по полу от смеха
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20.05.2020 11:06 Ответить
Голобородько бы не одобрил: https://youtu.be/yI1lnR2OfKo
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20.05.2020 11:10 Ответить
Яркий пример того, как 73% голосуют за воображаемого друга, пославшего коварный МВФ в жопу, а через год уже не замечают, что сами целуют в жопу своего Хэнка.
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20.05.2020 11:18 Ответить
А якшо не падпішіт - застрелишся як настаящий палковнік?
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20.05.2020 12:03 Ответить
не давайте зеленському грошей !!!
Ми не хочемо щоб МВФ підтримував прохвостів каламойських та зеленських !
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20.05.2020 12:05 Ответить
Смотрю прямой эфир!Несёт пургу
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20.05.2020 12:36 Ответить
Как всегда
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20.05.2020 13:07 Ответить
Правильно.
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20.05.2020 15:39 Ответить
М-да.... тимошенко , как всегда права... навыбирали яников,рошен, зе... а кто-то хоть разницу в них заметил? - отличие между ними ФАМИЛИЯ, а в остальном они идентичны... но главное для "подставок для лапши"лозунг "лишь бы не тимошенко"... уже навыбирали всякой мути и еще не наелись?
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13.06.2020 10:47 Ответить
 
 