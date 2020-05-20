Украина подпишет меморандум с МВФ в мае, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в мае Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом о программе финансирования.

Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я подпишу банковский закон - последнюю предпосылку к подписанию меморандума между Украиной и Международным валютным фондом. Мы подпишем этот меморандум, я уверен, что мы его подпишем в мае. Затягивать нельзя", - сказал Зеленский.

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