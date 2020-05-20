У Києві зафіксували три нові спалахи захворювання на COVID-19, - Кличко
Осередки захворювання на коронавірус зафіксували ще в двох гуртожитках столиці - на вулиці Серповій і на вулиці Михайла Бойчука, а також в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 - на вулиці Маяковського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Щодо осередків, виявлених у столиці минулої доби. Спалахи захворювання зафіксували ще в двох гуртожитках міста. Один на вулиці Серповій. Другий – на вулиці Михайла Бойчука", - сказав Кличко.
Так, у гуртожитку на вулиці Серповій мешкають 340 осіб. Серед яких виявили трьох інфікованих і 7 контактних осіб. У гуртожитку на вулиці Михайла Бойчука мешкають 55 людей. Там виявили двох хворих, їх госпіталізували. А також - 10 контактних осіб.
Мер Києва повідомив, що гуртожитки закрили на карантин. Мешканцям надали медичний супровід. Щодня – двічі на день – відбувається дезинфекція в приміщеннях гуртожитків.
"Також осередок захворювання виявили в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 – на вулиці Маяковського. Там захворіла медсестра. Серед контактних осіб - 38 людей з числа персоналу та 62 дитини. Їх обстежують медики та здійснюють забір матеріалу для ПЛР-тестів. Заклад закрили на карантин", - зазначив Віталій Кличко.
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во-вторых, грубость и хамство - не одно и то же.
в-третьих, ты не в курсе, что педаля от себя ужесточает дурантин. в частности установил запрет на посещение кладбищ? тока хоронить можно.
Хорошо что не на Лениновского
«Я - не из кацапов-разинь.
Я - дедом казак,
другим - сечевик,
а по рожденью - грузин», -
писав Володимир Маяковський. Його батько - дворянин, чиї предки були з козаків Запорізької Січі, у списку козацької старшини мав трьох Маяковських. Олександра Павленко - мати поета, походила із роду Кубанських козаків (14 Павленків у списку козацької старшини). Поет не цурався своїх козацьких коренів, а пишався ними. http://uahistory.com/topics/famous_people/4450