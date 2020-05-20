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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві зафіксували три нові спалахи захворювання на COVID-19, - Кличко

У Києві зафіксували три нові спалахи захворювання на COVID-19, - Кличко

Осередки захворювання на коронавірус зафіксували ще в двох гуртожитках столиці - на вулиці Серповій і на вулиці Михайла Бойчука, а також в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 - на вулиці Маяковського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Щодо осередків, виявлених у столиці минулої доби. Спалахи захворювання зафіксували ще в двох гуртожитках міста. Один на вулиці Серповій. Другий – на вулиці Михайла Бойчука", - сказав Кличко.

Так, у гуртожитку на вулиці Серповій мешкають 340 осіб. Серед яких виявили трьох інфікованих і 7 контактних осіб. У гуртожитку на вулиці Михайла Бойчука мешкають 55 людей. Там виявили двох хворих, їх госпіталізували. А також - 10 контактних осіб.

Мер Києва повідомив, що гуртожитки закрили на карантин. Мешканцям надали медичний супровід. Щодня – двічі на день – відбувається дезинфекція в приміщеннях гуртожитків.

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"Також осередок захворювання виявили в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 – на вулиці Маяковського. Там захворіла медсестра. Серед контактних осіб - 38 людей з числа персоналу та 62 дитини. Їх обстежують медики та здійснюють забір матеріалу для ПЛР-тестів. Заклад закрили на карантин", - зазначив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3507) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Так то він тобі заборонив...? Дивисьмсвого Блазня та не відволікайся!
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20.05.2020 12:30
+4
Виталя не ври пожалуйста! Президент сказал что все отлично! Под его руководством Короновирус побежден! Провокатор ты Виталик!
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20.05.2020 12:30
+2
Вот в жизнь не поверю что у 3 инфицированных студентов только 7 контактов с другими людьми.
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20.05.2020 12:30
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а ты ещё на месяц запрети мне полить цветы на могиле отца, педаля позорный...
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20.05.2020 12:28 Відповісти
Так то він тобі заборонив...? Дивисьмсвого Блазня та не відволікайся!
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20.05.2020 12:30 Відповісти
дурак ты и хам
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20.05.2020 12:40 Відповісти
Я хам та дурень...? Ну по перше я тебе не ображав! А по друге відповідь на питання дай спочатку!
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20.05.2020 12:47 Відповісти
ты. доказываю, что дурак: с первого раза очень простое предложение не понял. убедительно?
во-вторых, грубость и хамство - не одно и то же.
в-третьих, ты не в курсе, что педаля от себя ужесточает дурантин. в частности установил запрет на посещение кладбищ? тока хоронить можно.
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20.05.2020 12:55 Відповісти
Вітаю. Тебе офіційно прийнято в клуб довбойобів! Не дякуй блазень!
У Києві зафіксували три нові спалахи захворювання на COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 3957
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20.05.2020 13:05 Відповісти
ты оказался ещё тупее, чем это показалось с первого взгляда. впрочем, это характерная черта педалеботов: хозяин с отбитыми мозгами предпочитает работать с теми, кто ещё глупее.
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20.05.2020 13:10 Відповісти
Я бачу в клубі довбойобів ти вже за свого! До речі, довбень, я не з Києва. Все, ходи здоровий, хай щастить.
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20.05.2020 13:15 Відповісти
я понял, что ты, кондоша, не из Киева. у нас дураков мало.
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20.05.2020 13:16 Відповісти
Как он мог, в такую-то жестокую засуху?
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20.05.2020 12:52 Відповісти
Доходит до Вас туго. Повторяю ещё раз: ответы про курей и телескоп меня не интересуют.
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20.05.2020 12:56 Відповісти
О, крызяблик снова дурака включил... Или Вы не выключались с прошлого раза?
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20.05.2020 13:05 Відповісти
Виталя не ври пожалуйста! Президент сказал что все отлично! Под его руководством Короновирус побежден! Провокатор ты Виталик!
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20.05.2020 12:30 Відповісти
Вот в жизнь не поверю что у 3 инфицированных студентов только 7 контактов с другими людьми.
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20.05.2020 12:30 Відповісти
Вулиця маяковського у столиці...
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20.05.2020 12:34 Відповісти
на улице Маяковского.\\\\\\\\\\\\\\

Хорошо что не на Лениновского
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20.05.2020 12:40 Відповісти
"Товарищ москаль, на Украину зубы не скаль"
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20.05.2020 13:16 Відповісти
7 (20) липня 1893 р. народився в селі Багдаді (Західна Грузія) в сім'ї керівника Багдадського лісництва Володимира Костянтиновича та Олександри Олексіївни Маяковських.
«Я - не из кацапов-разинь.
Я - дедом казак,
другим - сечевик,
а по рожденью - грузин», -
писав Володимир Маяковський. Його батько - дворянин, чиї предки були з козаків Запорізької Січі, у списку козацької старшини мав трьох Маяковських. Олександра Павленко - мати поета, походила із роду Кубанських козаків (14 Павленків у списку козацької старшини). Поет не цурався своїх козацьких коренів, а пишався ними. http://uahistory.com/topics/famous_people/4450
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20.05.2020 16:54 Відповісти
 
 