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Новини Рік Зеленського
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Зеленський обіцяє приватизувати "Центренерго" попри збитки через схеми Коломойського

Зеленський обіцяє приватизувати

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв приватизувати державну компанію "Центренерго", яка працює зі збитками та має борги перед шахтарями через схеми у компанії, які організувало оточення та структури олігарха Ігоря Коломойського.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої річниці його президенства.

"Багато чого говорять про Центренерго. Воно буде готуватися теж до приватизації. Фонд держмайна цим займається. У них є чіткий план", - заявив Зеленський.

За словами президента, щоб суспільство та ЗМІ знали про плани великої приватизації він дасть розпорядження Фонду держмайна, який має опублікувати план приватизації держпідприємств у найближчі дні.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За інформацією видання "Цензор.НЕТ", державне "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Окрім того, у серпні 2019 року "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3 165 грн за тонну, що вдвічі більше за ринкову на той момент - 1741 грн за тонну.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, при цьому в 2018 у компанії був прибуток 1,4 млрд грн. За оцінками Low Carbon Ukraine, "Центренерго" недоотримала 847 млн грн доходу від продажу електроенергії через її постачання за заниженими цінами підприємствам, що пов’язані з олігархом Коломойським.

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після т.зв. "Правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.

За наявності низки схем на держпідприємстві депутат Бондар повторно звернувся із запитом до НАБУ, САП і ДБР.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Коломойський Ігор (3122) Центренерго (548)


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Топ коментарі
+12
Старая добрая схема 90 х . Банкротство - приватизация .
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20.05.2020 13:32
+10
что-бы беня купил за символическую 1 гривну?
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20.05.2020 13:31
+5
А так дешевле приватизировать. Как он вас, зебилье? Красиво правда?
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20.05.2020 13:35
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А ДТЭК ахметовский,не?
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20.05.2020 13:31 Відповісти
что-бы беня купил за символическую 1 гривну?
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20.05.2020 13:31 Відповісти
В этом то и дело, его признают убыточным и досвидос, хоть предприятие до Зе было прибыльным.
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20.05.2020 13:43 Відповісти
Старая добрая схема 90 х . Банкротство - приватизация .
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20.05.2020 13:32 Відповісти
Хазяїн-рейдер бубочки її ********
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20.05.2020 13:46 Відповісти
Причем приватизируют их за те же деньги, которые из них же и вытянули. Кто это, называть не будем, хотя его зовут Беня.
Это называется "стратегический инвестор", которому нужно создать все условия и назначить "инвестиционную няню"
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20.05.2020 14:31 Відповісти
А так дешевле приватизировать. Как он вас, зебилье? Красиво правда?
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20.05.2020 13:35 Відповісти
Довести до збиточності, а потім приватизувати за копійки... Схеми батька олігархічної системи - Кучми - відновили свою роботу! Оце досягнення! Браво!
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20.05.2020 13:37 Відповісти
YOUTUBE ЗАБЛОКИРОВАЛ ТРИ ПРОПАГАНДИСТСКИХ РОССИЙСКИХ КАНАЛА. С видеохостинга YouTube удалены российские каналы News-Front, Anna News и Крым24. https://novosti.dn.ua/news/301764-youtube-zablokyroval-try-propagandystskykh-rossyyskykh-kanala-#
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20.05.2020 13:37 Відповісти
А что в Украине осталось украинским?Ведь во всем мире стратегические отрасли были есть и будут государственными так как они ниоткого независят а только от государства.А конкуренцию государственным отраслям составляют частники которые построили а не приватизировали госдарственные предприятия.
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20.05.2020 13:41 Відповісти
P.S.Что построил Ахметов,что построил Пинчук,что построил Медведчук,что построил Бойко.Ведь все эти кренделя нихрена не создали а только все отобрали от народа сделавши народ рабами.
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20.05.2020 13:45 Відповісти
чипований, приклади наведеш отого "вавсьоммірє"?
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20.05.2020 13:47 Відповісти
Обясніть популярно...
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20.05.2020 13:59 Відповісти
де і які стратегічні галузі керовані виключно державою?
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20.05.2020 14:02 Відповісти
мацквароті гниди аплодували кварталівщині а зараз аплодують зрадницьким діям слуги кремля...
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20.05.2020 13:47 Відповісти
А бабло яке Бєня там накрав ЗЕ амністує.
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20.05.2020 13:47 Відповісти
Попросит дарагога Игаря Валерича уплатить 100 грн. в бюджет и простит. По сыновьи.
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20.05.2020 15:27 Відповісти
беня уже все выдоил, можно выкидывать
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20.05.2020 15:01 Відповісти
Прикольно, предприятие знатно убивается клопами, мы это знаем и усиленно готовим к продаже.
Остается маленький вопросик, а какая же падла клопов Бабки-бородачки назначила руководить госкомпанией? Ай-яй-яй, и кто же это сделал?
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20.05.2020 15:26 Відповісти
согласен с батоном на 1000%
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20.05.2020 15:34 Відповісти
І хто той камікадзе?
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20.05.2020 16:26 Відповісти
 
 