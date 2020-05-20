Зеленський обіцяє приватизувати "Центренерго" попри збитки через схеми Коломойського

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв приватизувати державну компанію "Центренерго", яка працює зі збитками та має борги перед шахтарями через схеми у компанії, які організувало оточення та структури олігарха Ігоря Коломойського.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої річниці його президенства.

"Багато чого говорять про Центренерго. Воно буде готуватися теж до приватизації. Фонд держмайна цим займається. У них є чіткий план", - заявив Зеленський.

За словами президента, щоб суспільство та ЗМІ знали про плани великої приватизації він дасть розпорядження Фонду держмайна, який має опублікувати план приватизації держпідприємств у найближчі дні.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За інформацією видання "Цензор.НЕТ", державне "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Окрім того, у серпні 2019 року "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3 165 грн за тонну, що вдвічі більше за ринкову на той момент - 1741 грн за тонну.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, при цьому в 2018 у компанії був прибуток 1,4 млрд грн. За оцінками Low Carbon Ukraine, "Центренерго" недоотримала 847 млн грн доходу від продажу електроенергії через її постачання за заниженими цінами підприємствам, що пов’язані з олігархом Коломойським.

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після т.зв. "Правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.

За наявності низки схем на держпідприємстві депутат Бондар повторно звернувся із запитом до НАБУ, САП і ДБР.