Зеленский обещает приватизировать "Центрэнерго", несмотря на убытки из-за схем Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал приватизировать государственную компанию "Центрэнерго", которая работает с убытками и имеет долги перед шахтерами через схемы в компании, организовало оточнення и структуры олигарха Игоря Коломойского.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства.

"Многое говорят о Центрэнерго. Оно будет готовиться тоже к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план ", - заявил Зеленский.

По словам президента, чтобы общество и СМИ знали о планах большой приватизации, он даст распоряжение Фонду госимущества, который должен опубликовать план приватизации госпредприятий в ближайшие дни.

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По информации издания "Цензор.НЕТ", государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Кроме того, в августе 2019 "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры из орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 компании была прибыль 1,4. млрд грн. По оценкам Low Carbon Ukraine, "Центрэнерго" недополучила 847 млн ​​грн дохода от продажи электроэнергии из-за ее поставок по заниженным ценам предприятиям, связанным с олигархом Коломойским.

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после т.н. "Поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

При наличии ряда схем на госпредприятии депутат Бондарь повторно обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР.