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Новости Год Зеленского
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Зеленский обещает приватизировать "Центрэнерго", несмотря на убытки из-за схем Коломойского

Зеленский обещает приватизировать

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал приватизировать государственную компанию "Центрэнерго", которая работает с убытками и имеет долги перед шахтерами через схемы в компании, организовало оточнення и структуры олигарха Игоря Коломойского.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства.

"Многое говорят о Центрэнерго. Оно будет готовиться тоже к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план ", - заявил Зеленский.

По словам президента, чтобы общество и СМИ знали о планах большой приватизации, он даст распоряжение Фонду госимущества, который должен опубликовать план приватизации госпредприятий в ближайшие дни.

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По информации издания "Цензор.НЕТ", государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Кроме того, в августе 2019 "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры из орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 компании была прибыль 1,4. млрд грн. По оценкам Low Carbon Ukraine, "Центрэнерго" недополучила 847 млн ​​грн дохода от продажи электроэнергии из-за ее поставок по заниженным ценам предприятиям, связанным с олигархом Коломойским.

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после т.н. "Поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

При наличии ряда схем на госпредприятии депутат Бондарь повторно обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Коломойский Игорь (1791) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+12
Старая добрая схема 90 х . Банкротство - приватизация .
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20.05.2020 13:32
+10
что-бы беня купил за символическую 1 гривну?
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20.05.2020 13:31
+5
А так дешевле приватизировать. Как он вас, зебилье? Красиво правда?
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20.05.2020 13:35
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А ДТЭК ахметовский,не?
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20.05.2020 13:31 Ответить
что-бы беня купил за символическую 1 гривну?
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20.05.2020 13:31 Ответить
В этом то и дело, его признают убыточным и досвидос, хоть предприятие до Зе было прибыльным.
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20.05.2020 13:43 Ответить
Старая добрая схема 90 х . Банкротство - приватизация .
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20.05.2020 13:32 Ответить
Хазяїн-рейдер бубочки її ********
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20.05.2020 13:46 Ответить
Причем приватизируют их за те же деньги, которые из них же и вытянули. Кто это, называть не будем, хотя его зовут Беня.
Это называется "стратегический инвестор", которому нужно создать все условия и назначить "инвестиционную няню"
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20.05.2020 14:31 Ответить
А так дешевле приватизировать. Как он вас, зебилье? Красиво правда?
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20.05.2020 13:35 Ответить
Довести до збиточності, а потім приватизувати за копійки... Схеми батька олігархічної системи - Кучми - відновили свою роботу! Оце досягнення! Браво!
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20.05.2020 13:37 Ответить
YOUTUBE ЗАБЛОКИРОВАЛ ТРИ ПРОПАГАНДИСТСКИХ РОССИЙСКИХ КАНАЛА. С видеохостинга YouTube удалены российские каналы News-Front, Anna News и Крым24. https://novosti.dn.ua/news/301764-youtube-zablokyroval-try-propagandystskykh-rossyyskykh-kanala-#
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20.05.2020 13:37 Ответить
А что в Украине осталось украинским?Ведь во всем мире стратегические отрасли были есть и будут государственными так как они ниоткого независят а только от государства.А конкуренцию государственным отраслям составляют частники которые построили а не приватизировали госдарственные предприятия.
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20.05.2020 13:41 Ответить
P.S.Что построил Ахметов,что построил Пинчук,что построил Медведчук,что построил Бойко.Ведь все эти кренделя нихрена не создали а только все отобрали от народа сделавши народ рабами.
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20.05.2020 13:45 Ответить
чипований, приклади наведеш отого "вавсьоммірє"?
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20.05.2020 13:47 Ответить
Обясніть популярно...
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20.05.2020 13:59 Ответить
де і які стратегічні галузі керовані виключно державою?
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20.05.2020 14:02 Ответить
мацквароті гниди аплодували кварталівщині а зараз аплодують зрадницьким діям слуги кремля...
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20.05.2020 13:47 Ответить
А бабло яке Бєня там накрав ЗЕ амністує.
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20.05.2020 13:47 Ответить
Попросит дарагога Игаря Валерича уплатить 100 грн. в бюджет и простит. По сыновьи.
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20.05.2020 15:27 Ответить
беня уже все выдоил, можно выкидывать
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20.05.2020 15:01 Ответить
Прикольно, предприятие знатно убивается клопами, мы это знаем и усиленно готовим к продаже.
Остается маленький вопросик, а какая же падла клопов Бабки-бородачки назначила руководить госкомпанией? Ай-яй-яй, и кто же это сделал?
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20.05.2020 15:26 Ответить
согласен с батоном на 1000%
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20.05.2020 15:34 Ответить
І хто той камікадзе?
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20.05.2020 16:26 Ответить
 
 