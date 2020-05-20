"Слуга народу" готує новий закон про прожитковий мінімум
Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") планує внести до парламенту законопроєкт щодо обрахунку прожиткового мінімуму та встановлення його фізичного сенсу.
Про це вона повідомила на брифінгу 20 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми готуємо законопроєкт, до якого я вже зібрала близько 20 підписів, і поки що він у залі. Він буде внесений цього чи наступного тижня до Верховної Ради. Він стосується обрахунку прожиткового мінімуму та встановлення фізичного сенсу прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум є собівартістю життя однієї людини в родині, і з цієї суми держава не може забирати податки для того, щоб потім повернути їх комунальними субсидіями", – зазначила Третьякова.
За її словами, у разі оподаткування прожиткового мінімуму його розмір має бути збільшений на 19,5%. При цьому політик наголосила на необхідності "повернути гроші в домогосподарства".
"Наприклад, якщо нам вдасться з 4 тис. грн повернути гроші в домогосподарства на кожного його члена, то це – 720 грн для годувальника щомісячно. Якщо ми зробимо систему, яку ми виписуємо. А це потребуватиме перепрофілювання повністю Державного бюджету на наступний рік", – пояснила Третьякова.
Парламентарій підкреслила, що в разі повернення цих коштів у домогосподарства люди матимуть "можливість самі забезпечувати свій соціальний захист – не весь, але частково".
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- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.(c)
Земля собственность народа?
Медицинское обслуживание бесплатное?
Образование бесплатное?
Право на труд и достойную зарплату?
Знаю, не по савьецьки...
Но и нам пора понять, что за выданные перед выборами 500 грамм "гречки", дэбудат сворует несколько тонн этой же гречки у каждого!
"СЛОВ'ЯНСЬК. ОБЕРНУТА НА ЗРАДУ ПЕРЕМОГА.
П'ять років тому частини Збройних сил і Національної гвардії звільнили місто Слов'янськ. Без перебільшення та подія сколихнула суспільство. За кілька місяців Слов'янськ перетворився на справжній символ - і для нас, і для терористів ДиРи. Звільнення Слов'янська символізувало перелом у війні - початок звільнення українських територій. Звільнення Слов'янська зумовило можливість звільнення Рубіжного, Сіверодонецька, Лисичанська, Дебальцева, розблокування ДАП, рейд 95-ї бригади тилами терористів. Але…
Були й ті кого звільнення Слов'янська категорично не радувало. Це були, по-перше Москва - звільнення Слов'янська викликало сильне невдоволення росіян, які чудово розуміли, що це - російська поразка. По-друге - це терористи ДиРи, втрата Слов'янська їх сильно деморалізувала. «Нас обнадежили. Обнадежили и бросили. Красивые были слова Путина о защите русского народа, защите Новороссии. Но только слова» - поремствував того дня нинішній ватаг ДиРи Пушилін. По-третє, звільнення Слов'янська украй розстроїло лідерів низки українських партій. За президента Порошенка сталося три перші перемоги української зброї від 1919 р. починаючи - звільнення Маріуполя, перемога в Донецькому аеропорту і звільнення Слов'янської агломерації. Перемоги виводили політсилу Петра Порошенка у фаворити рейтингів. Цьому треба було запобігти.
Не минуло й доби, як про Слов'янськ поповзли гидотні побрехеньки. Всі їх ми зараз чудово знаємо.
«Терористів Стрєлкова випустили зі Слов'янська навмисно». Брехня. Втеча терористів Стрєлкова-Гіркіна відбулася через кілька годин після втрати терористами Миколаївки і Артемівська. ЗСУ продовжували зачистку міст і бої з групами терористів, що рвалися з оточення полями. Співвідношення сил було 1800 українців проти приблизно 2000 бойовиків у Гіркіна. В тих умовах ЗСУ і НГ не встигли повністю оточити місто - забракло буквально пари днів. Цим скористалися терористи. Одну колону вони відправили на убий, прориватися через 5-й блокпост (там її розмазала українська арта). А друга колона проскочила в Краматорськ в розрив між 4-м і 5-м блокпостами, в місцевості де з 4-го блокпосту її було не видно. Південніше Краматорська українська артилерія не діставала.
«Слов'янськ поміняли на Донецьк, який зайняла банда Стрєлкова». Брехня. Терористи ДиРи в Донецьку перебували задовго до приходу туди Гіркіна. 26 травня терористи Ходаковського і чеченці атакували Донецький аеропорт - і здобули в рило. У блокаді ДАП сидів до 26 липня - прорватися до аеропорту українське командування банально не мало сил. Бойовиками був укріплений пост ДАІ біля Ясинуватської розв'язки. На цей пост, водночас з виходом зі Слов'янська гіркінців, була виставлена посилена залога бойовиків прикритих ППО - український літак засік роботу радара, а бойовики показали на відео установку «Стріла-10» з відстріляними ракетами - тобто по українських літаках стріляли. Того ж дня терористи ДиРи з боку Донецька атакували ДАП. Як можна було обміняти щось на Донецьк, який і так був під контролем бойовиків?
«Терористів не переслідували». Брехня. Того ж 5 липня ЗСУ і МВСУ звільнили Костянтинівку і Дружківку - це прямо по трасі, якою гіркінці тікали в Донецьк. Далі траса була під контролем бойовиків Безлера і Губарева.
«Терористів не намагалися атакувати з повітря». Брехня. Намагалися. По банді Гіркіна працювала авіація Сектору С - всі П'ЯТЬ літаків. Більше - не було. Водночас з втечею гіркінців зі Слов'янська терористи атакували ДАП і аеропорт біля Луганська - обидва сиділи в оточенні і обидва теж прикривала авіація, під ЛАП знищили кілька машин терористів. Колона гіркінців пересувалася на звичайних цивільних авто, мікроавтобусах і автобусах, які з неба виглядали власне цивільними авто. Техніка гіркінців могла пересуватися другорядними шляхами і ховатися від літаків у населених пунктах (їх там до біса) та під деревами. Проте існують дані, що ніякої бойової техніки зі Слов'янська терористи взагалі не вивели - ролик викладений на Ютуб, був постановкою знятою біля Донецька.
«Гіркін домовився з українським командуванням». Брехня. Гіркін не міг з ним домовитися - 4 липня Гіркіна взагалі не було в Слов'янську. Того дня він справді домовлявся, але не з українським командуванням, а з Бесом-Безлером у Горлівці (вони вщент посварилися), а потім з Пушиліним і Губаревим у Донецьку.
Всі п'ять років про це говорили. Це пояснювали. Це розповідали. Але… Коли команді Порошенка дорікають неякісною інформаційною політикою, завжди забувають про інший бік медалі - про громадян, які замість розібратися, готові вірити про свою владу у будь-яку брехню."
При новой власти - https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности. https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
После принятия нового закона о прожиточном минимуме у всех пенсионеров пенсии станут выше прожиточного минимума без повышения размера пенсий.