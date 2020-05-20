"Слуга народу" готує новий закон про прожитковий мінімум

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") планує внести до парламенту законопроєкт щодо обрахунку прожиткового мінімуму та встановлення його фізичного сенсу.

Про це вона повідомила на брифінгу 20 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми готуємо законопроєкт, до якого я вже зібрала близько 20 підписів, і поки що він у залі. Він буде внесений цього чи наступного тижня до Верховної Ради. Він стосується обрахунку прожиткового мінімуму та встановлення фізичного сенсу прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум є собівартістю життя однієї людини в родині, і з цієї суми держава не може забирати податки для того, щоб потім повернути їх комунальними субсидіями", – зазначила Третьякова.

За її словами, у разі оподаткування прожиткового мінімуму його розмір має бути збільшений на 19,5%. При цьому політик наголосила на необхідності "повернути гроші в домогосподарства".

"Наприклад, якщо нам вдасться з 4 тис. грн повернути гроші в домогосподарства на кожного його члена, то це – 720 грн для годувальника щомісячно. Якщо ми зробимо систему, яку ми виписуємо. А це потребуватиме перепрофілювання повністю Державного бюджету на наступний рік", – пояснила Третьякова.

Парламентарій підкреслила, що в разі повернення цих коштів у домогосподарства люди матимуть "можливість самі забезпечувати свій соціальний захист – не весь, але частково".

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