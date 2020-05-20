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"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") планирует внести в парламент законопроект об исчислении прожиточного минимума и установлении его физического смысла.

Об этом она сообщила на брифинге 20 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы готовим законопроект, к которому я уже собрала около 20-ти подписей, и пока он в зале. Он будет внесен на этой либо на следующей неделе в Верховную Раду. Он касается исчисления прожиточного минимума и установления физического смысла прожиточного минимума. Прожиточный минимум является себестоимостью жизни одного человека в семье, и из этой суммы государство не может забирать налоги для того, чтобы потом вернуть их коммунальными субсидиями", - отметила Третьякова.

По ее словам, в случае налогообложения прожиточного минимума его размер должен быть увеличен на 19,5%. При этом политик акцентировала внимание на необходимости "вернуть деньги в домохозяйства".

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"Например, если нам удастся с 4 тыс. грн вернуть деньги в домохозяйства на каждого его члена, то это - 720 грн для кормильца ежемесячно. Если мы сделаем систему, которую мы выписываем. А это потребует перепрофилирования полностью Государственного бюджета на следующий год", - объяснила Третьякова.

Парламентарий подчеркнула, что в случае возврата этих средств в домохозяйства люди будут иметь "возможность сами обеспечивать свою социальную защиту - не всю, но частично".

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Автор: 

законопроект (3219) прожиточный минимум (181) Слуга народа (2628) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+34
"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме - Цензор.НЕТ 1236
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20.05.2020 16:00
+24
Итог перссухи и всего первого года зеленого убожества

"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме - Цензор.НЕТ 117
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20.05.2020 16:08
+13
"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме - Цензор.НЕТ 780
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20.05.2020 16:06
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"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме - Цензор.НЕТ 1236
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20.05.2020 16:00 Ответить
Два сапога...пара...
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20.05.2020 16:02 Ответить
Есть и третий сапог. Он же - пятый.
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20.05.2020 16:11 Ответить
Ну я понимаю. Ты когда нажрешься -- два сапога обуваешь на ноги, два на руки, а пятый ты суешь куда?
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20.05.2020 16:25 Ответить
Очень смешные мемуары.
Пиши.
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20.05.2020 16:27 Ответить
Пишешь ты, я читаю.
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20.05.2020 16:33 Ответить
Сфистишь, а не читаешь.
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20.05.2020 19:10 Ответить
от этого сапога ты до сих пор стонешь. А ну пшел отсюда
"Слуга народу" готує новий закон про прожитковий мінімум - Цензор.НЕТ 5584
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20.05.2020 16:29 Ответить
Ты не обратил внимание на "ты"?
На раша ресурсах пасёшься?
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20.05.2020 16:32 Ответить
- Где же вы возьмете пятьсот тысяч? - тихо спросил Балаганов.
- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.(c)
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20.05.2020 17:08 Ответить
5й лапоть
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20.05.2020 16:40 Ответить
Итог пресс-конференции: Зеленский либо тупее Ющенко, либо брехливее Порошенко
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20.05.2020 16:06 Ответить
Итог перссухи и всего первого года зеленого убожества

"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме - Цензор.НЕТ 117
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20.05.2020 16:08 Ответить
Сегодня обосрался один, а вчера другой.

"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме - Цензор.НЕТ 2512
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20.05.2020 16:15 Ответить
ти ще про пєчєньки на Майдані забув, зєбільониш малороський.
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20.05.2020 16:17 Ответить
Главное, что ты эти печеньки помнишь.
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20.05.2020 16:23 Ответить
Он снова рассчитывает их погрызть
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20.05.2020 16:59 Ответить
Штырит? Лоперамид прими. А еще лучше гидазепам.
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20.05.2020 16:21 Ответить
Мне твой жизненный опыт не подходит.
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20.05.2020 16:24 Ответить
тримай кацик недобитий.
"Слуга народу" готує новий закон про прожитковий мінімум - Цензор.НЕТ 7216
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20.05.2020 16:27 Ответить
Он тебе больше нужен.
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20.05.2020 16:28 Ответить
порошковый,родной
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20.05.2020 16:42 Ответить
Да-да!
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20.05.2020 16:45 Ответить
Это не мой, это врачебный о вас убогих. У вас диагноз не отличается уже несколько лет.
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20.05.2020 16:32 Ответить
что за "либо"? Всё сразу, он рекордсмен во всех отрицательных качествах. Ему равных и близко нет, так что, нешановна свинособака, не надо тут проводить демонизацию самых нормальных президентов Украины. Даже шапкокрад был поумнее моники.
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20.05.2020 16:10 Ответить
"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме - Цензор.НЕТ 5387
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20.05.2020 16:13 Ответить
С Яныка хоть поржать можно было. А с этого слезы на глаза наворачиваются, стыда и горечи.
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20.05.2020 16:31 Ответить
Доплачивать начнем...
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20.05.2020 16:02 Ответить
"Слуга народу" готує новий закон про прожитковий мінімум - Цензор.НЕТ 2090
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20.05.2020 16:18 Ответить
Может хватит эксперементировать? Ну вас на хер
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20.05.2020 16:06 Ответить
Нє,нє, мудрий нарід должен бить сдєлан!
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20.05.2020 16:07 Ответить
"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме - Цензор.НЕТ 6753
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20.05.2020 16:11 Ответить
"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме - Цензор.НЕТ 780
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20.05.2020 16:06 Ответить
Законов всяких много, а выполнять, кто их будет?
Земля собственность народа?
Медицинское обслуживание бесплатное?
Образование бесплатное?
Право на труд и достойную зарплату?
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20.05.2020 16:07 Ответить
Про образование, не факт. В остальном все верно.
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21.05.2020 00:07 Ответить
Cралин и чЛенин однажды придумали ДОХЛОЕ СССр,сдохло быдло советское при зарплате 60 рублей а пенсия сегодня для того быдла советского 3 000 гривен... строители сраные
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20.05.2020 16:07 Ответить
Подивися яка в тебе, або у таких як ти, пенсія буде коли оХВормлені всі молоді люди на мінімалку, а в конвертах отримують заробітну плату....
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20.05.2020 16:15 Ответить
Будет 4000 евро? Скоро?
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20.05.2020 16:08 Ответить
Та не, читайте внимательно, написано четко -прожиточный минимум! Это они не про уровень,а про продолжительность жизни. Стало быть в нынешних реалиях будем жить минимально.
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20.05.2020 16:14 Ответить
Нет. То только учителям.
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21.05.2020 00:06 Ответить
давно пора , а то КАЗЛИ зажралися , ніяк здихати не хочуть ...
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20.05.2020 16:11 Ответить
Зеля красавчик, гораздо лучше Кучмы. Не говоря уж о всяком мусоре типа парашенко..
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20.05.2020 16:11 Ответить
Какой прожиточный минимум? Разве зелохам - Сватов и Лиги смеха по ТВ не достаточно для счастья))))
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20.05.2020 16:12 Ответить
Зеленский заходит в офис Голобородбко и говорит,слыш Шариков,я тя дл чего выбрал*?шоб ты Коломойскому и Кучме пенсию повымл..а ты пля шо деланешь? Нариковых и Шариковых кормишь?
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20.05.2020 16:14 Ответить
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20.05.2020 16:37 Ответить
Если вы устанавливаете цены и тарифа какуэвропэ то давайте и прожиточный минимум устанавливайте минимум 500Евро как у той жэ эвропэ
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20.05.2020 16:16 Ответить
щось лячно від нових ініціятив "слуг урода"
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20.05.2020 16:16 Ответить
Злий Грицько,мне 22 мая будет 51 год,Мне до пенсии еще пахать и пахать...
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20.05.2020 16:17 Ответить
8 лет , пролетят очень даже быстро . С возрастом оно(время) пролетает всё быстрее .
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20.05.2020 18:01 Ответить
Прожитковий мінімум і мінімальна пенсія повинні бути рівні мінімальній зарплаті. А вони, ці як кажуть люди у трамваях-тролейбусах, "зброд і шантрапа", хочуть знову нахімічити і кинути людей, шоб вони невідомо як виживали за всіма межами виживання.
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20.05.2020 16:19 Ответить
Есть прожиточный минимум, этот минимум должен определять, с учётом всего даже кварт платы, полностью независимая организация! А янелохи, обязаны обеспечить этим минимумом, даже самого последнего бомжа! Если не могут, подавайте в отставку! Может следующие смогут...
Знаю, не по савьецьки...
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20.05.2020 16:19 Ответить
Да вы правы) в любой цивилизованной стране есть прожиточный минимум включая квартплату, кроме того даже если ты по кредитам имеешь долги то взымать могут только до прожиточного минимума... Но никак ни пенсия ни зп не может быть ниже его
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21.05.2020 12:16 Ответить
У каждого свой прожиточный минимум . Отмените субсидии . Раньше их давали определённым слоям населения . Теперь - каждой "одинокой" бабушке в четырёх комнатной квартире .
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20.05.2020 16:25 Ответить
а чтоб проверить "жизнеспособность" прожиточного минимума - посадите на него депутан и кабмин... а шо? слабо? а то им 47 000 мало... а 720 грн дополнительных накормит всю семью
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20.05.2020 16:26 Ответить
Можно и сжалиться, на 2 минимума не больше! А за конверт - червончик на нарах, не менее! На то они там и сидят, чтобы минимум поднимать...
Но и нам пора понять, что за выданные перед выборами 500 грамм "гречки", дэбудат сворует несколько тонн этой же гречки у каждого!
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20.05.2020 16:51 Ответить
вы знаете, в последнее время жлобье уже и на 1 кг гречки не сильно расщедривается))) только сладкие обещания )))
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20.05.2020 16:56 Ответить
К сожалению... =(
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20.05.2020 17:01 Ответить
16 мая Конгресс США утвердил прожиточный минимум в неделю 1 200 долларов.Это для тех у кого нет 25 лет стажа на любой работе.Другими словами если ты проработал 1 год таксистом,у тебя в неделю будет 1200 баксов от ТРАМПА...круто?
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20.05.2020 16:26 Ответить
Понятие прожиточного минимума в США нет. Прожиточный минимум в Америке определен минимальной зарплатой в Штатах. На 2020 год размер минимальной заработной платы в США равен 7 долларов 25 центов в час.
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20.05.2020 16:37 Ответить
Це правда.
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20.05.2020 17:26 Ответить
Респект пану президенту и его команде!
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20.05.2020 16:29 Ответить
а сцывохе два риспекта
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20.05.2020 16:37 Ответить
пенсии ужо подогнали под гейропейский уровень,осталось малость ,еще и с прожиточным минимумо ******* устроить...
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20.05.2020 16:51 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко.Позаяк знову засмерділо тезами "Якби Порох не випустив Гіркіна зі Слов'янська - не було б інтерв'ю" - знову дублюю свій же текст. Задовбався вже насправді, та хіба мама винувата що дитина дурнувата? Ширьте будь ласка - хай люди дізнаються правду.

"СЛОВ'ЯНСЬК. ОБЕРНУТА НА ЗРАДУ ПЕРЕМОГА.

П'ять років тому частини Збройних сил і Національної гвардії звільнили місто Слов'янськ. Без перебільшення та подія сколихнула суспільство. За кілька місяців Слов'янськ перетворився на справжній символ - і для нас, і для терористів ДиРи. Звільнення Слов'янська символізувало перелом у війні - початок звільнення українських територій. Звільнення Слов'янська зумовило можливість звільнення Рубіжного, Сіверодонецька, Лисичанська, Дебальцева, розблокування ДАП, рейд 95-ї бригади тилами терористів. Але…

Були й ті кого звільнення Слов'янська категорично не радувало. Це були, по-перше Москва - звільнення Слов'янська викликало сильне невдоволення росіян, які чудово розуміли, що це - російська поразка. По-друге - це терористи ДиРи, втрата Слов'янська їх сильно деморалізувала. «Нас обнадежили. Обнадежили и бросили. Красивые были слова Путина о защите русского народа, защите Новороссии. Но только слова» - поремствував того дня нинішній ватаг ДиРи Пушилін. По-третє, звільнення Слов'янська украй розстроїло лідерів низки українських партій. За президента Порошенка сталося три перші перемоги української зброї від 1919 р. починаючи - звільнення Маріуполя, перемога в Донецькому аеропорту і звільнення Слов'янської агломерації. Перемоги виводили політсилу Петра Порошенка у фаворити рейтингів. Цьому треба було запобігти.

Не минуло й доби, як про Слов'янськ поповзли гидотні побрехеньки. Всі їх ми зараз чудово знаємо.

«Терористів Стрєлкова випустили зі Слов'янська навмисно». Брехня. Втеча терористів Стрєлкова-Гіркіна відбулася через кілька годин після втрати терористами Миколаївки і Артемівська. ЗСУ продовжували зачистку міст і бої з групами терористів, що рвалися з оточення полями. Співвідношення сил було 1800 українців проти приблизно 2000 бойовиків у Гіркіна. В тих умовах ЗСУ і НГ не встигли повністю оточити місто - забракло буквально пари днів. Цим скористалися терористи. Одну колону вони відправили на убий, прориватися через 5-й блокпост (там її розмазала українська арта). А друга колона проскочила в Краматорськ в розрив між 4-м і 5-м блокпостами, в місцевості де з 4-го блокпосту її було не видно. Південніше Краматорська українська артилерія не діставала.

«Слов'янськ поміняли на Донецьк, який зайняла банда Стрєлкова». Брехня. Терористи ДиРи в Донецьку перебували задовго до приходу туди Гіркіна. 26 травня терористи Ходаковського і чеченці атакували Донецький аеропорт - і здобули в рило. У блокаді ДАП сидів до 26 липня - прорватися до аеропорту українське командування банально не мало сил. Бойовиками був укріплений пост ДАІ біля Ясинуватської розв'язки. На цей пост, водночас з виходом зі Слов'янська гіркінців, була виставлена посилена залога бойовиків прикритих ППО - український літак засік роботу радара, а бойовики показали на відео установку «Стріла-10» з відстріляними ракетами - тобто по українських літаках стріляли. Того ж дня терористи ДиРи з боку Донецька атакували ДАП. Як можна було обміняти щось на Донецьк, який і так був під контролем бойовиків?

«Терористів не переслідували». Брехня. Того ж 5 липня ЗСУ і МВСУ звільнили Костянтинівку і Дружківку - це прямо по трасі, якою гіркінці тікали в Донецьк. Далі траса була під контролем бойовиків Безлера і Губарева.

«Терористів не намагалися атакувати з повітря». Брехня. Намагалися. По банді Гіркіна працювала авіація Сектору С - всі П'ЯТЬ літаків. Більше - не було. Водночас з втечею гіркінців зі Слов'янська терористи атакували ДАП і аеропорт біля Луганська - обидва сиділи в оточенні і обидва теж прикривала авіація, під ЛАП знищили кілька машин терористів. Колона гіркінців пересувалася на звичайних цивільних авто, мікроавтобусах і автобусах, які з неба виглядали власне цивільними авто. Техніка гіркінців могла пересуватися другорядними шляхами і ховатися від літаків у населених пунктах (їх там до біса) та під деревами. Проте існують дані, що ніякої бойової техніки зі Слов'янська терористи взагалі не вивели - ролик викладений на Ютуб, був постановкою знятою біля Донецька.

«Гіркін домовився з українським командуванням». Брехня. Гіркін не міг з ним домовитися - 4 липня Гіркіна взагалі не було в Слов'янську. Того дня він справді домовлявся, але не з українським командуванням, а з Бесом-Безлером у Горлівці (вони вщент посварилися), а потім з Пушиліним і Губаревим у Донецьку.

Всі п'ять років про це говорили. Це пояснювали. Це розповідали. Але… Коли команді Порошенка дорікають неякісною інформаційною політикою, завжди забувають про інший бік медалі - про громадян, які замість розібратися, готові вірити про свою владу у будь-яку брехню."
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20.05.2020 17:02 Ответить
"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме.
При новой власти - https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности. https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
После принятия нового закона о прожиточном минимуме у всех пенсионеров пенсии станут выше прожиточного минимума без повышения размера пенсий.
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20.05.2020 17:15 Ответить
Я не вникал в ньюансы закона. У нас дефицит бюджета, энергетика подменяется российской, кто будет жить лучше?)))
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20.05.2020 18:56 Ответить
"Слуга народу" готує новий закон про прожитковий мінімум - Цензор.НЕТ 9216
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20.05.2020 19:20 Ответить
Судя по тому, что бубочка сегодня не согласился считать доход в 4-5 тыс гривней "уровнем бедности", то он нам быстренько насчитает и прожиточный минимум. Бо воно, зрозуміло, абсолтно дурне і убоге.
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20.05.2020 20:01 Ответить
ЗАКОН О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ ПРИНИМАЮТ ТЕ КТО ЖИВЁТ НА ПРОЖИТОЧНЫЙ МАКСИМУМ.
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20.05.2020 20:55 Ответить
Думал, сенсация! А нет, ошибся! Пойду ищьо пересмотрю фсе серии голобородька...
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21.05.2020 00:03 Ответить
Шоб был достойный "прожиточный минимум" ,надо пересмотреть "прожиточный максимум" и все наладится.
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17.06.2020 14:14 Ответить
 
 