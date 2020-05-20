"Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") планирует внести в парламент законопроект об исчислении прожиточного минимума и установлении его физического смысла.

Об этом она сообщила на брифинге 20 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы готовим законопроект, к которому я уже собрала около 20-ти подписей, и пока он в зале. Он будет внесен на этой либо на следующей неделе в Верховную Раду. Он касается исчисления прожиточного минимума и установления физического смысла прожиточного минимума. Прожиточный минимум является себестоимостью жизни одного человека в семье, и из этой суммы государство не может забирать налоги для того, чтобы потом вернуть их коммунальными субсидиями", - отметила Третьякова.

По ее словам, в случае налогообложения прожиточного минимума его размер должен быть увеличен на 19,5%. При этом политик акцентировала внимание на необходимости "вернуть деньги в домохозяйства".

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"Например, если нам удастся с 4 тыс. грн вернуть деньги в домохозяйства на каждого его члена, то это - 720 грн для кормильца ежемесячно. Если мы сделаем систему, которую мы выписываем. А это потребует перепрофилирования полностью Государственного бюджета на следующий год", - объяснила Третьякова.

Парламентарий подчеркнула, что в случае возврата этих средств в домохозяйства люди будут иметь "возможность сами обеспечивать свою социальную защиту - не всю, но частично".

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