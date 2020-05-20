Уряд Болгарії виступив проти поділу Болградського району Одеської області
Уряд Болгарії ухвалив декларацію про адміністративно-територіальну реформу в Україні і захист прав і цілісності болгарської громади. Так, уряд виступив проти поділу Болградського району Одеської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба болгарських народних зборів.
За відповідну заяву проголосували 109 болгарських депутатів, ніхто не голосував проти, 19 утрималися.
У документі сказано, що болгарський парламент рішуче не згоден із запланованими адміністративними змінами і закликає болгарський уряд вжити всіх можливих заходів перед урядом України, щоб забезпечити збереження цілісності болгарської громади в Болградській області під час майбутньої адміністративно-територіальної реформи.
Також у заяві йдеться про те, що влада має терміново організувати міжурядову нараду з метою захисту прав і дотримання адміністративної єдності болгарської меншини в Україні відповідно до існуючих двосторонніх угод, зокрема і тих, які забезпечують освіту болгарською мовою.
"Національна асамблея Республіки Болгарії наполягає на тому, що рішення проблем болгарської громади в Україні є пріоритетним питанням, яке має вирішуватися в дусі прекрасних відносин між двома країнами і у відповідності до європейських цінностей", - сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що заяву було негайно відправлено послу України в Болгарії.
Зазначимо, що йдеться про рішення уряду України розділити Болградський район Одеської області на кілька територіальних громад.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віцепрем'єр-міністром з питань судової реформи, міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою. Під час розмови глава українського МЗС подякував Болгарії за надання гуманітарної допомоги у вигляді захисних костюмів для українських медичних працівників.
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Вкатать им ноту по самые нехочу за вмешательство во внутренние дела Украины !
Только ленивый сейчас не вытирает об Зебила ноги...
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Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою ВСЬОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. І звичайно що не
Україна винна що до вищої влади пробралися її люті вороги Іуди -ЗЕбіли -
капітулянти.Тепер Українському народу треба терміново виправляти свою
жахливу помилку не дивлячись на продажну владу ЗЕбілів - капітулянтів,
треба всім як один піднятися на захист святого, суверенітету і територіальної
цілісності України.Та зупинити проклятих Слуг кремлівських окупантів
які нав'язують злочинну капітуляцію та знищення Української держави.
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СЛАВА УКРЇНІ! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
Виктор.
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Для тех кто не в курсе ...кадры размещенной в Болграде дивизии ВДВ, а затем и аэромобильных подразделений воспитаны в Рязани...жены офицеров привозились из Рязани...а сама диизия была переброшена с дальнего Востока взамен оболгареной танковой...
"Кадры размещенной в Болграде дивизии ВДВ, а затем и аэромобильных подразделений воспитаны в Рязани...жены офицеров привозились из Рязани...а сама дивизия была переброшена с дальнего Востока взамен оболгареной танковой..."
https://censor.net/comments/locate/3196876/019214ee-5804-7312-baf3-40532d74c1e1