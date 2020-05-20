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Правительство Болгарии выступило против разделения Болградского района Одесской области

Правительство Болгарии выступило против разделения Болградского района Одесской области

Правительство Болгарии приняло декларацию об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской общины. Так, правительство выступило против разделения Болградского района Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба болгарского народного собрания.

За соответствующее заявление проголосовали 109 болгарских депутатов, никто не голосовал против, 19 воздержались.

В документе говорится, что болгарский парламент решительно не согласен с запланированными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры перед правительством Украины, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградской области в ходе предстоящей административно-территориальной реформы.

Также в заявлении говорится, что власть должна срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства в Украине в соответствии с существующими двусторонними соглашениями, в том числе и тех, которые обеспечивают образование на болгарском языке.

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"Национальная ассамблея Республики Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что заявление было немедленно отправлено ​​послу Украины в Болгарии.

Отметим, что речь идет о решении правительства Украины разделить Болградский район Одесской области на несколько территориальных общин.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром по вопросам судебной реформы, министром иностранных дел Болгарии Екатериною Захариевой. В ходе разговора глава украинского МИД поблагодарил Болгарию за предоставления гуманитарной помощи в виде защитных костюмов для украинских медицинских работников.

Автор: 

Болгария (654) Одесская область (3547) район (40)


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Топ комментарии
+40
Правительство Болгарии выступило против разделения Болградского района Одесской области - Цензор.НЕТ 5977
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20.05.2020 17:59
+37
Мля..... Опять кто-то лезет в наши внутренние дала? Почему мы не "протестуем" против их "разделений"/ "воссоединений" или назначений? Просто треш какой-то!
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20.05.2020 17:48
+29
Вмешиваются в наши дела все кому не лень. Вот ,что значит слабый президент и слабое правительство, не защищающие яростно СВОЕ ГОСУДАРСТВО и СВОЙ НАРОД.
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20.05.2020 17:50
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Ватный рашистский длбб, бесправней и униженнее татаромордвы( по вашему хрюсских) на планете нет ,так что завали свое....
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20.05.2020 18:16 Ответить
Это понятно, но унижать Украину - это по-моему уже слишком. Унижать Украину - это прежде всего унизить себя в глазах окружающих. Ну это как избить бездомного на улице. Настоящие европейские страны должны одёргивать восточных недоевропейцев. Почему они этого не делают?
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20.05.2020 19:56 Ответить
Да пошли найух эти ************ лизоблюды .
Вкатать им ноту по самые нехочу за вмешательство во внутренние дела Украины !
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20.05.2020 18:12 Ответить
Да е# твою мать!!!!!В конце концов.Кто-нибудь пошлет на# всех этих шавок с шакальным нутром? Вместе с их лживой гуманитарной помощью.Каждая гнида сует свое е#ло в наш дом.Наш импотентный МИД только ботинки может облизывать всем кому ни попадя.Когда это прекратится?😡😡😡
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20.05.2020 18:31 Ответить
Кто следующий: Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Сомали?
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20.05.2020 18:36 Ответить
Ніхто не знає - сомалійська обсчина в Украіні велика ?
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20.05.2020 18:37 Ответить
Мы депутаты болгарской области,негодуем не по поводу засухи,а просто чтобы о нас не забыли.
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20.05.2020 18:43 Ответить
То мадьярские рашистские прости утки лезут, то болгарские.
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20.05.2020 18:53 Ответить
Ага, нужно выразить легкую степень "озабоченности" (и на этом можно закончить)!
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20.05.2020 18:53 Ответить
Скоро украинские села где жителей гагаузов или цыган под завязку жестоко потребуют свою автономную государственность ...И нечего удивительно, ведь такая беззубая реакция продажных ЗЕилов капитулянтов на освобождение своей родной земли Крыма и Донбасса временно оккупированной российскими фашистами захватчиками... А это создаёт опасный прецедент, получится что скоро все соседние европейские страны Венгрия, Польша, Румыния, Болгария ... по примеру проклятой паРаши будут пытаться побольше отхватить себе нашей украинской земли у страны которая вообще не в состоянии или не хочет защитить свою территориальную целостность . А ..резидент ЗЕбил капитулянт будет ни истово хрипеть и верещать что он голубь мира, и требовать не стрелять. А мир - капитуляция Украины безальтернативна она на первом месте а не какая то там её целостность ....
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20.05.2020 18:57 Ответить
Много ли болградские болгары требовали от боярской Румынии до 40-го года?
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20.05.2020 18:59 Ответить
Самое смешное, что походу украинским болгарам похер. А перевозбудились болгарскиеболгары.

Только ленивый сейчас не вытирает об Зебила ноги...
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20.05.2020 19:06 Ответить
-______________КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ____________
-
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою ВСЬОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. І звичайно що не
Україна винна що до вищої влади пробралися її люті вороги Іуди -ЗЕбіли -
капітулянти.Тепер Українському народу треба терміново виправляти свою
жахливу помилку не дивлячись на продажну владу ЗЕбілів - капітулянтів,
треба всім як один піднятися на захист святого, суверенітету і територіальної
цілісності України.Та зупинити проклятих Слуг кремлівських окупантів
які нав'язують злочинну капітуляцію та знищення Української держави.
-
СЛАВА УКРЇНІ! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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20.05.2020 19:06 Ответить
Настала очередь поср@ться с болгарами,ну кто они такие, подумаешь, члены НАТО и ЕС. Плевать.
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20.05.2020 19:14 Ответить
Болгары проводники рускаго мира в Европе. На их мнение нужно реагировать как на прямые угрозы Кремля.Кстати, изза рускомирства их даже нищие румыны уже обошли в экономике. Следующими будут албанцы.
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20.05.2020 19:21 Ответить
Це не так, вони приймають на реабілітацію українських вояків, вони постачають нам зброю, вони борються з кацапською агентурою, вони підтримають Україну в европейских та світових інституціях.
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20.05.2020 20:18 Ответить
Правительство Болгарии ! А вы часом не о..ели ??
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20.05.2020 19:18 Ответить
А в Болгарии много украинских школ. Там гагаузов сделали болгарами. И нет никакой Болградской области. Есть район.
Виктор.
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20.05.2020 19:21 Ответить
ПОХЙ !!! ОНИ НАМ НЕ УКАЗ !!! КОЧЕВНИКАМ ДОРОГА !)
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20.05.2020 19:37 Ответить
Звідкіля там з'явилися болгари ? Чи звідкіля з'явилися серби в новосербії ? Які ж і руйнували Запорізьку Січ. Не кажучи вже про те, що болгари воювали проти сербів та греків, і фактично розпочали Першу Світову Війну в 1908 році.
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20.05.2020 19:37 Ответить
пофіг. у болгар є свої болячки - в нас свої.
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20.05.2020 20:49 Ответить
А не пробовали соблюдать международное право и собственную Конституцию в части прав ЧЕЛОВЕКА.
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20.05.2020 19:40 Ответить
Еще болгары нам будут указывать что делать. Пошли нах. вместе с Зеленским и слугами уродами.
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20.05.2020 19:48 Ответить
афігєть... а це ще що... і з якого боку... прилетіло? а прошу пане єном ...гіпотететично... бездриківський район, якщо він буде, ділити хоч можна, чи все ж таки об'єднати з верхньою сироваткою.... га блгари??? що ви на теє?? курва робити нічого...
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20.05.2020 20:31 Ответить
Осталось только Украине заняться территориальным разделением Болгарии.
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20.05.2020 20:42 Ответить
давайте все ж залишимо це для кацапів.. в них то завше свербіло...
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20.05.2020 20:47 Ответить
Яким боком тут кацапівня????????
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20.05.2020 21:05 Ответить
Болгарські болгари ніхріна не тямлять в реаліях і обстановці на півдні Одеської області. Точто так не знали обстановки й кацапи, коли планували у травні 2014 рокі підірвати мости через Дністер і оголосити "южнобесарабську сєпарську республіку". Закінчилося шашликами в Будинку профспілок міста Одеси. Болгари, агов? Вас шашликами не пригощали?
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20.05.2020 22:30 Ответить
В первую очередь надо вывести из подчинения болградского района и качественно прочистить военные городки от засевшей ваты...Потом почистить болгарский прокацапский элемент в местных советах, местном СБУ и в первую очередь в мусоровке...
====
Для тех кто не в курсе ...кадры размещенной в Болграде дивизии ВДВ, а затем и аэромобильных подразделений воспитаны в Рязани...жены офицеров привозились из Рязани...а сама диизия была переброшена с дальнего Востока взамен оболгареной танковой...
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20.05.2020 22:55 Ответить
Неужели там СПЕЦИАЛЬНЫЕ болгары?
"Кадры размещенной в Болграде дивизии ВДВ, а затем и аэромобильных подразделений воспитаны в Рязани...жены офицеров привозились из Рязани...а сама дивизия была переброшена с дальнего Востока взамен оболгареной танковой..."
https://censor.net/comments/locate/3196876/019214ee-5804-7312-baf3-40532d74c1e1
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21.05.2020 05:50 Ответить
такими темпами нам ультиматумы будет ставить Науру или какое-нибуть Буркина-Фасо
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21.05.2020 07:09 Ответить
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