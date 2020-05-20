Правительство Болгарии выступило против разделения Болградского района Одесской области

Правительство Болгарии приняло декларацию об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской общины. Так, правительство выступило против разделения Болградского района Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба болгарского народного собрания.

За соответствующее заявление проголосовали 109 болгарских депутатов, никто не голосовал против, 19 воздержались.

В документе говорится, что болгарский парламент решительно не согласен с запланированными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры перед правительством Украины, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградской области в ходе предстоящей административно-территориальной реформы.

Также в заявлении говорится, что власть должна срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства в Украине в соответствии с существующими двусторонними соглашениями, в том числе и тех, которые обеспечивают образование на болгарском языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгария из-за коронавируса решила отложить вступление в еврозону

"Национальная ассамблея Республики Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что заявление было немедленно отправлено ​​послу Украины в Болгарии.

Отметим, что речь идет о решении правительства Украины разделить Болградский район Одесской области на несколько территориальных общин.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром по вопросам судебной реформы, министром иностранных дел Болгарии Екатериною Захариевой. В ходе разговора глава украинского МИД поблагодарил Болгарию за предоставления гуманитарной помощи в виде защитных костюмов для украинских медицинских работников.