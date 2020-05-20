Правительство Болгарии выступило против разделения Болградского района Одесской области
Правительство Болгарии приняло декларацию об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской общины. Так, правительство выступило против разделения Болградского района Одесской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба болгарского народного собрания.
За соответствующее заявление проголосовали 109 болгарских депутатов, никто не голосовал против, 19 воздержались.
В документе говорится, что болгарский парламент решительно не согласен с запланированными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры перед правительством Украины, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградской области в ходе предстоящей административно-территориальной реформы.
Также в заявлении говорится, что власть должна срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства в Украине в соответствии с существующими двусторонними соглашениями, в том числе и тех, которые обеспечивают образование на болгарском языке.
"Национальная ассамблея Республики Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что заявление было немедленно отправлено послу Украины в Болгарии.
Отметим, что речь идет о решении правительства Украины разделить Болградский район Одесской области на несколько территориальных общин.
Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром по вопросам судебной реформы, министром иностранных дел Болгарии Екатериною Захариевой. В ходе разговора глава украинского МИД поблагодарил Болгарию за предоставления гуманитарной помощи в виде защитных костюмов для украинских медицинских работников.
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Только ленивый сейчас не вытирает об Зебила ноги...
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Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою ВСЬОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. І звичайно що не
Україна винна що до вищої влади пробралися її люті вороги Іуди -ЗЕбіли -
капітулянти.Тепер Українському народу треба терміново виправляти свою
жахливу помилку не дивлячись на продажну владу ЗЕбілів - капітулянтів,
треба всім як один піднятися на захист святого, суверенітету і територіальної
цілісності України.Та зупинити проклятих Слуг кремлівських окупантів
які нав'язують злочинну капітуляцію та знищення Української держави.
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СЛАВА УКРЇНІ! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
Виктор.
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Для тех кто не в курсе ...кадры размещенной в Болграде дивизии ВДВ, а затем и аэромобильных подразделений воспитаны в Рязани...жены офицеров привозились из Рязани...а сама диизия была переброшена с дальнего Востока взамен оболгареной танковой...
"Кадры размещенной в Болграде дивизии ВДВ, а затем и аэромобильных подразделений воспитаны в Рязани...жены офицеров привозились из Рязани...а сама дивизия была переброшена с дальнего Востока взамен оболгареной танковой..."
https://censor.net/comments/locate/3196876/019214ee-5804-7312-baf3-40532d74c1e1