Бенефіс вати. Тріумф проросійських ЗМІ на пресконференції Зеленського. ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує пресконференцію президента Володимира Зеленського та зміни, які відбулися з гарантом від часу останнього масштабного спілкування з пресою.

Особлива увага - до бенефісу "вати" на цьому дійстві. Стараннями пресслужби і, ймовірно, Юлії Мендель, на захід не потрапила купа журналістів, які могли поставити Зеленського у ще більш незручне становище, ніж те, в якому він періодично опинявся.

Отже, як Володимир Зеленський визнав себе співучасником справи про вбивство Павла Шеремета? Чому президенту так важко триматися в рамках державника і захищати українське? І чому тиск на Банкову усіма засобами - єдиний шанс не розтринькати державу, як це вже відбувалося 100 років тому.

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