Бенефіс вати. Тріумф проросійських ЗМІ на пресконференції Зеленського. ВIДЕО
У свіжому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує пресконференцію президента Володимира Зеленського та зміни, які відбулися з гарантом від часу останнього масштабного спілкування з пресою.
Особлива увага - до бенефісу "вати" на цьому дійстві. Стараннями пресслужби і, ймовірно, Юлії Мендель, на захід не потрапила купа журналістів, які могли поставити Зеленського у ще більш незручне становище, ніж те, в якому він періодично опинявся.
Отже, як Володимир Зеленський визнав себе співучасником справи про вбивство Павла Шеремета? Чому президенту так важко триматися в рамках державника і захищати українське? І чому тиск на Банкову усіма засобами - єдиний шанс не розтринькати державу, як це вже відбувалося 100 років тому.
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
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клован - сраний криворізький ватнік
Кловун як для себе - розуміє одне - він вже приплив. Воно нарешті доперло що знаходиться у лещатах і в небезпеці бо мізків не було і немає. Що його використовують і "грали" з самого початку і це може для нього закінчитися навіть фізичною росправою. Як не люди вб'ють то олігархи. Між двох вогнів. Може ви пам'ятаєте як його таке ж дебільне жидівське папеле бовкнуло якось що мовляв " йому оце все і нахрін не потрібно.." - я не сумніваюся що це слова самого зелупеня у бесіді. Воно вже зрозуміло куди влізло по своїй дебільності.. Але тепер не може вискочити. Бо тепер винен олігархам. Вони вклалися в маріонетку і хочуть її мати. Через те воно таке як пляшкою виєбане..
Висновок. В українців немає іншого виходу як після карантину виходити на вулиці с вимогою імпічменту та дострокових перевиборів а також слідчими діями до зелупеня та його цирку "кацап-шапіто". Ще 4 роки ми просто не витримаємо бо це буде навіть не Сомалі..Армії в нас точно не буде і економіки також . А з цим - не буде держави - що і потрібно кацапам. Доречі ви в курсі що кацапня у Криму вже чистить канал зі своєї сторони ? Вгадайте з трьох разів навіщо? І чи може це роспочатися без обіцянок ?
https://twitter.com/JuntaChronicles
https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты
https://twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles
Все достижения Зеленского за год, которые он перечислил: 1.Фотосинтез 2.Капитализм 3.Вода не магнитится 4.У кошек по 4 лапы 5.Весной теплеет 6.Смотрел в глаза Путину
Чем дольше зелебобики будут (уже явно под руководством врага - параши) определять внешнеполитический курс нашего государства, тем все более будет нагнетаться ситуация внутри страны.
.... Як доказ.... та відповідь Зеленського про "вчіть мову, чим мова не подобається?" на питання сєпарного НАШа про квоти ...
І він це робить не тому, що він патріот, або змінив свої погляди на промайданівські, проукраїнські.... А тому що змушений це робити..... В разі повторення Майдану, він навіть АНТИМАЙДАНУ на свій захист не збере.... Нема Криму і Донбасу, якого можна було масово завезти у Київ..... + немає таких коштів, на його організацію та оплату, як були у Януковича.... Ні Путін, ні тим більше Беніто Коломойшман на цей антимайдан грошей не дадуть.... бо це просто гроші на вітер...
членограй таки был под мухой или косяк крутой курнул?
его так перло)))))
думаю после этого блеяния даже тупые зебилы прозреют))))