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Новини Рік Зеленського
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Бенефіс вати. Тріумф проросійських ЗМІ на пресконференції Зеленського. ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує пресконференцію президента Володимира Зеленського та зміни, які відбулися з гарантом від часу останнього масштабного спілкування з пресою.

Особлива увага - до бенефісу "вати" на цьому дійстві. Стараннями пресслужби і, ймовірно, Юлії Мендель, на захід не потрапила купа журналістів, які могли поставити Зеленського у ще більш незручне становище, ніж те, в якому він періодично опинявся.

Отже, як Володимир Зеленський визнав себе співучасником справи про вбивство Павла Шеремета? Чому президенту так важко триматися в рамках державника і захищати українське? І чому тиск на Банкову усіма засобами - єдиний шанс не розтринькати державу, як це вже відбувалося 100 років тому.

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) ЗМІ (1357) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+126
На прес-конференцію Зеленського не акредитували "Радіо свобода", "5 канал", "Український тиждень", "Главком", "Букви". Проте без проблем пропустили "Шарій нет".
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20.05.2020 20:30
+111
Так Шарий свой родной, непримиримый борец с Порохом и всем украинским. Как родного не пропустить?
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20.05.2020 20:33
+90
Бенефис ваты. Триумф пророссийских СМИ на пресс-конференции Зеленского - Цензор.НЕТ 8305
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20.05.2020 20:30
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це ненависть рюзгє міру до всього українського
клован - сраний криворізький ватнік
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21.05.2020 11:57 Відповісти
я очень был бы рад ,шоб зелю задушили свои же.
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21.05.2020 11:53 Відповісти
Бенефіс вати. Тріумф проросійських ЗМІ на пресконференції Зеленського - Цензор.НЕТ 2045
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21.05.2020 11:55 Відповісти
Ще раз,для тих хто не зрозумів. Настав час просто тупо ігнорувати всі ці дебільні "виступи ідіота" де б вони не були.. ДОСИТЬ ВЖЕ ЦІЄЇ ГАНЬБИ! На сьогодні зелупень - ніхто. Ним керують вже пів - року як найменше на 100 відсотків. Хто керує - вже всім зрозуміло. Це просто ******** гарбуз який кожного разу несе для бидла неймовірний шлак. В нас НЕМАЄ ПРЕЗИДЕНТА сьогодні..зрозумійте це в решті решт! Країною керують які сь кацапські гниди та злодії без будь-якої приналежності..які сь злодійські жиди, кацапи, чорносракі тварини але не українці у розуміні нації та простої більшості населення країни. Обговорювати це дійство - дурна справа. Це ні про що..Стосовно самого зеленмана - подивіться на його вираз обличчя на будь-якому бла - бла - бланні...Невже ви не бачите яке воно обісране та нещасне? Злодії сказали - будеш верзти про другий термін шо - підеш - воно верзе..хоч і в першому неспроможне ні на що. Але потрібна маріонетка. Верзти можна що завгодно але фізіономіку не надуриш. Моя особиста думка:
Кловун як для себе - розуміє одне - він вже приплив. Воно нарешті доперло що знаходиться у лещатах і в небезпеці бо мізків не було і немає. Що його використовують і "грали" з самого початку і це може для нього закінчитися навіть фізичною росправою. Як не люди вб'ють то олігархи. Між двох вогнів. Може ви пам'ятаєте як його таке ж дебільне жидівське папеле бовкнуло якось що мовляв " йому оце все і нахрін не потрібно.." - я не сумніваюся що це слова самого зелупеня у бесіді. Воно вже зрозуміло куди влізло по своїй дебільності.. Але тепер не може вискочити. Бо тепер винен олігархам. Вони вклалися в маріонетку і хочуть її мати. Через те воно таке як пляшкою виєбане..
Висновок. В українців немає іншого виходу як після карантину виходити на вулиці с вимогою імпічменту та дострокових перевиборів а також слідчими діями до зелупеня та його цирку "кацап-шапіто". Ще 4 роки ми просто не витримаємо бо це буде навіть не Сомалі..Армії в нас точно не буде і економіки також . А з цим - не буде держави - що і потрібно кацапам. Доречі ви в курсі що кацапня у Криму вже чистить канал зі своєї сторони ? Вгадайте з трьох разів навіщо? І чи може це роспочатися без обіцянок ?
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21.05.2020 12:41 Відповісти
https://twitter.com/JuntaChronicles

https://twitter.com/JuntaChronicles

https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты

https://twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles

Все достижения Зеленского за год, которые он перечислил: 1.Фотосинтез 2.Капитализм 3.Вода не магнитится 4.У кошек по 4 лапы 5.Весной теплеет 6.Смотрел в глаза Путину
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21.05.2020 12:41 Відповісти
Оффшорный хряк дал Украине лишь две вещи - усиливающуюся нищету и такую же преступность. Остальное дал Запад.
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21.05.2020 14:06 Відповісти
Зебилоид, какая "усиливающаяся нищета"? Эпоха бедности уже позади! У тебя ваЗЕлин вместо мозгов!?
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21.05.2020 14:22 Відповісти
Порошенко, Гриценко, Садовий, Вакарчук, Ярош, Білецький, Тягнибок! Ви патріоти, чи зондер команда? Ви не бачите, що рускій мір, скориставшись вашою жадібністю, амбіціями, впертістю, знищує державу? Якщо не зберетеся, і не об'єднаєтеся заради порятунку України, то державу швиденько демонтують. Прийшов час припинити звинувачувати один в одного. Крав Порошенко, а не його виборці. Нудний, і не харизматичний Гриценко, але він має чимало виборців. Меле інколи дурниці Тягнибок, а не ідея партії. Втратив момент для розкрутки партії Вакарчук, а не його виборці. Всі проукраїнські діячі, які чимдуж мочать один одного, своєю ворожнечею дають зелене світло рускому міру!
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21.05.2020 13:19 Відповісти
Виявляється Вазелін - жінка. З його слів він фізіологічно кардлинально відрізняється від Пороха. Не фізично а фізіологічно. Зебіли ви це знали? В чергове підтвердження що в сімї Вазеліна яйця в Ленки.
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21.05.2020 13:31 Відповісти
Граждане, братишки - что-бы понять, что такое "слуги Народа" и кто они такие - достаточно вспомнить видео, в котором бородатая кончита, шлюшка Коломойского - Дубинский ясно и четко заявил - если бы не было слуг народа, он и ему подобные были бы с Шарием. В этом вся суть - вся эта зелень и срань из 95 квартала - такие же ватники, как и Портнов, Шарий, Медведчук и т.д.
Чем дольше зелебобики будут (уже явно под руководством врага - параши) определять внешнеполитический курс нашего государства, тем все более будет нагнетаться ситуация внутри страны.
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21.05.2020 13:55 Відповісти
Именно при парашенко сепары и ватная погань подняли головы и воспряли духом ,зеленский просто продолжатель порохопутенских традиций
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21.05.2020 14:01 Відповісти
Не мели язиком.
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21.05.2020 14:40 Відповісти
Так багато вати і Гордона... щоб показати, проукраїнській частині країни....мовляв, я - свій, проукраїнський, тобто на проукраїнській стороні, а вата нагло на мене нападає....
.... Як доказ.... та відповідь Зеленського про "вчіть мову, чим мова не подобається?" на питання сєпарного НАШа про квоти ...

І він це робить не тому, що він патріот, або змінив свої погляди на промайданівські, проукраїнські.... А тому що змушений це робити..... В разі повторення Майдану, він навіть АНТИМАЙДАНУ на свій захист не збере.... Нема Криму і Донбасу, якого можна було масово завезти у Київ..... + немає таких коштів, на його організацію та оплату, як були у Януковича.... Ні Путін, ні тим більше Беніто Коломойшман на цей антимайдан грошей не дадуть.... бо це просто гроші на вітер...
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21.05.2020 15:14 Відповісти
Гаденыш...
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21.05.2020 15:50 Відповісти
Люди! спам`ятайтесь, якщо о то чудо яке вже одного разу обрали собі президентом стане ним в друге, тоді це - діагноз!!
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21.05.2020 15:52 Відповісти
Лідерам проукраїнських патріотичних сил треба відмовитися від взаємних претензій, та публічно припинити виставляти свої претензії на владу. Найбільшою мірою це стосується Порошенка, Гриценка, Яценюка, Тягнибока. Нехай виставлять нову четвірку лідерів, без таких постатей, як Парубій, та Пашинський, які надзичайно дратують не тільки ворогів, а й прихильників проукраїнських сил.
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21.05.2020 17:23 Відповісти
немного посмотрел как нес бредятину нелохоманский))))))
членограй таки был под мухой или косяк крутой курнул?
его так перло)))))
думаю после этого блеяния даже тупые зебилы прозреют))))
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21.05.2020 17:50 Відповісти
Будьте прокляті хто голосував за цього цикла.
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22.05.2020 07:18 Відповісти
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