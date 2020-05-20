Бенефис ваты. Триумф пророссийских СМИ на пресс-конференции Зеленского. ВИДЕО
В свежем выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и изменения, которые произошли с Гарантом со времени последнего масштабного общения с прессой.
Особое внимание - к бенефису "ваты" на этом действе. Стараниями пресс-службы и, вероятно, Юлии Мендель, на мероприятие не попали куча журналистов, которые могли поставить Зеленского в еще более неудобное положение, чем то, в котором он периодически оказывался.
Итак, как Владимир Зеленский признал себя соучастником дела об убийстве Павла Шеремета? Почему президенту так трудно держаться в рамках государственника и защищать украинское? И почему давление на Банковую всеми средствами - единственный шанс не профукать государство, как это уже происходило 100 лет назад.
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
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клован - сраний криворізький ватнік
Кловун як для себе - розуміє одне - він вже приплив. Воно нарешті доперло що знаходиться у лещатах і в небезпеці бо мізків не було і немає. Що його використовують і "грали" з самого початку і це може для нього закінчитися навіть фізичною росправою. Як не люди вб'ють то олігархи. Між двох вогнів. Може ви пам'ятаєте як його таке ж дебільне жидівське папеле бовкнуло якось що мовляв " йому оце все і нахрін не потрібно.." - я не сумніваюся що це слова самого зелупеня у бесіді. Воно вже зрозуміло куди влізло по своїй дебільності.. Але тепер не може вискочити. Бо тепер винен олігархам. Вони вклалися в маріонетку і хочуть її мати. Через те воно таке як пляшкою виєбане..
Висновок. В українців немає іншого виходу як після карантину виходити на вулиці с вимогою імпічменту та дострокових перевиборів а також слідчими діями до зелупеня та його цирку "кацап-шапіто". Ще 4 роки ми просто не витримаємо бо це буде навіть не Сомалі..Армії в нас точно не буде і економіки також . А з цим - не буде держави - що і потрібно кацапам. Доречі ви в курсі що кацапня у Криму вже чистить канал зі своєї сторони ? Вгадайте з трьох разів навіщо? І чи може це роспочатися без обіцянок ?
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https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты
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Все достижения Зеленского за год, которые он перечислил: 1.Фотосинтез 2.Капитализм 3.Вода не магнитится 4.У кошек по 4 лапы 5.Весной теплеет 6.Смотрел в глаза Путину
Чем дольше зелебобики будут (уже явно под руководством врага - параши) определять внешнеполитический курс нашего государства, тем все более будет нагнетаться ситуация внутри страны.
.... Як доказ.... та відповідь Зеленського про "вчіть мову, чим мова не подобається?" на питання сєпарного НАШа про квоти ...
І він це робить не тому, що він патріот, або змінив свої погляди на промайданівські, проукраїнські.... А тому що змушений це робити..... В разі повторення Майдану, він навіть АНТИМАЙДАНУ на свій захист не збере.... Нема Криму і Донбасу, якого можна було масово завезти у Київ..... + немає таких коштів, на його організацію та оплату, як були у Януковича.... Ні Путін, ні тим більше Беніто Коломойшман на цей антимайдан грошей не дадуть.... бо це просто гроші на вітер...
членограй таки был под мухой или косяк крутой курнул?
его так перло)))))
думаю после этого блеяния даже тупые зебилы прозреют))))