Бенефис ваты. Триумф пророссийских СМИ на пресс-конференции Зеленского. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и изменения, которые произошли с Гарантом со времени последнего масштабного общения с прессой.

Особое внимание - к бенефису "ваты" на этом действе. Стараниями пресс-службы и, вероятно, Юлии Мендель, на мероприятие не попали куча журналистов, которые могли поставить Зеленского в еще более неудобное положение, чем то, в котором он периодически оказывался.

Итак, как Владимир Зеленский признал себя соучастником дела об убийстве Павла Шеремета? Почему президенту так трудно держаться в рамках государственника и защищать украинское? И почему давление на Банковую всеми средствами - единственный шанс не профукать государство, как это уже происходило 100 лет назад.

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