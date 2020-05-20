Немає підстав очікувати значного зростання рівня бідності в 2020 році, - Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики України спростували поширену в ЗМІ інформацію про очікуване в 2020 році різке зростання рівня бідності в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, у заяві, оприлюдненій пресслужбою міністерства, зазначається, що впродовж останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід із кризи.

"Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижчі за фактичний прожитковий мінімум) знизився з 58,6% в 2016 році до 43,2% у 2018 році. Моніторинг показників бідності за даними 9 місяців 2019 також свідчить про позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні", - вказується в повідомленні.

Так, за даними міністерства, за 9 місяців 2019 року рівень бідності за абсолютним критерієм знизився і становив 41,4% проти 45,0% у відповідному періоді 2018 року.

Разом із тим, у 2020 році події, пов'язані з пандемією COVID-19, позначилися на показниках соціально-економічного розвитку.

"Згідно з прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України за підсумками 2019 року рівень бідності очікується на рівні 38,5%, що на 4,7% нижче значення 2018 року, а за підсумками 2020 рівень бідності зросте до 45 %, що на 6,5% вище значення 2019 року. Таким чином повідомлення в ЗМІ про "різке зростання рівня бідності з 27,2% до 43,6%" за даними ЮНІСЕФ некоректні і потребують уточнення", - підкреслюють у міністерстві.

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