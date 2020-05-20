Немає підстав очікувати значного зростання рівня бідності в 2020 році, - Мінсоцполітики
У Міністерстві соціальної політики України спростували поширену в ЗМІ інформацію про очікуване в 2020 році різке зростання рівня бідності в країні.
Як передає Цензор.НЕТ, у заяві, оприлюдненій пресслужбою міністерства, зазначається, що впродовж останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід із кризи.
"Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижчі за фактичний прожитковий мінімум) знизився з 58,6% в 2016 році до 43,2% у 2018 році. Моніторинг показників бідності за даними 9 місяців 2019 також свідчить про позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні", - вказується в повідомленні.
Так, за даними міністерства, за 9 місяців 2019 року рівень бідності за абсолютним критерієм знизився і становив 41,4% проти 45,0% у відповідному періоді 2018 року.
Разом із тим, у 2020 році події, пов'язані з пандемією COVID-19, позначилися на показниках соціально-економічного розвитку.
"Згідно з прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України за підсумками 2019 року рівень бідності очікується на рівні 38,5%, що на 4,7% нижче значення 2018 року, а за підсумками 2020 рівень бідності зросте до 45 %, що на 6,5% вище значення 2019 року. Таким чином повідомлення в ЗМІ про "різке зростання рівня бідності з 27,2% до 43,6%" за даними ЮНІСЕФ некоректні і потребують уточнення", - підкреслюють у міністерстві.
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«Ця новина стосується абсолютно всіх людей, які проживають у житлі, а не на вулиці. До вас тепер зможуть на законних підставах без вашої згоди та без санкції суду проникнути у житло для припинення надання комунальних послуг. Верховна Рада сьогодні це прийняла у першому читанні (законопроект 2458, зміни до ст. 29 Закону про Житлово-комунальні послуги)», про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1561907157301654 Фейсбуці пише юрист Анна Маляр.
«Зараз до вас можуть проникати несанкціоновано лише у невідкладних випадках, пов'язаних з необхідністю рятування життя і здоров'я людей та/чи майна. І це зрозуміло, коли аварія і всіх сусідів заливає гарячою водою, то нема коли бігти до суду.
Але депутати розширили сьогодні ці підстави несплатою комунальних послуг. Тобто, якщо ви заборгували і вам вирішили припинити надавати послуги, то група людей матиме право без вашого дозволу та без санкції суду просто зайти до вас у помешкання.
Це ж стосується й інших об'єктів нерухомого майна - магазинів, офісів, складів тощо.
В проголосованому за основу законопроекті нічого немає про збереження вашого майна у разі проникнення до вашого помешкання чи офісу, про ваше приватне життя, про можливу шкоду здоров"ю, яка може бути завдана хворим чи дітям під час такого проникнення, нічого немає про відповідальність за помилку у номері помешкання та боржника, нічого немає про кількість осіб, які можуть у такий спосіб проникнути... У нормі про проникнення до вашого житла чи офісу, взагалі, про вас і ваші права нічого немає.
Не зупиняйтесь на цьому пості, тут нічого немає про Гіркіна, сурогатне материнство чи коронавірус). Тому, крутіть далі і не заважайте прийняти цей законопроект у другому читанні)», - завершує юрист.
А глупый Порох экономику поднимал...
Вылезайте из параллельного пространства, и посмотрите, как люди живут, гниды вы поганые, зеленые.
Вот что вызывает во мне больше всего ненависти, так это то, как вы, гадины, поступили сейчас с малым бизнесом из -за вашего дутого макароновирися!
Сколько же работают ИП в Украине, как же люди вкалывают.
Ничего, вам еще все отольется.