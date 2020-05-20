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Новини
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Немає підстав очікувати значного зростання рівня бідності в 2020 році, - Мінсоцполітики

Немає підстав очікувати значного зростання рівня бідності в 2020 році, - Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики України спростували поширену в ЗМІ інформацію про очікуване в 2020 році різке зростання рівня бідності в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, у заяві, оприлюдненій пресслужбою міністерства, зазначається, що впродовж останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід із кризи.

"Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижчі за фактичний прожитковий мінімум) знизився з 58,6% в 2016 році до 43,2% у 2018 році. Моніторинг показників бідності за даними 9 місяців 2019 також свідчить про позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні", - вказується в повідомленні.

Так, за даними міністерства, за 9 місяців 2019 року рівень бідності за абсолютним критерієм знизився і становив 41,4% проти 45,0% у відповідному періоді 2018 року.

Разом із тим, у 2020 році події, пов'язані з пандемією COVID-19, позначилися на показниках соціально-економічного розвитку.

"Згідно з прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України за підсумками 2019 року рівень бідності очікується на рівні 38,5%, що на 4,7% нижче значення 2018 року, а за підсумками 2020 рівень бідності зросте до 45 %, що на 6,5% вище значення 2019 року. Таким чином повідомлення в ЗМІ про "різке зростання рівня бідності з 27,2% до 43,6%" за даними ЮНІСЕФ некоректні і потребують уточнення", - підкреслюють у міністерстві.

Читайте також: "Добробут в Україні поліпшується, але загальне сприйняття змін погіршується", - посол Канади Ващук

Автор: 

демографія (142) Міністерство соціальної політики (1268) рівень життя (24)


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Топ коментарі
+15
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4900
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20.05.2020 23:15
+13
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1812
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20.05.2020 23:11
+12
Для Зеленского 250$ зарплата - не бедность. 250$ это 1 раз сходить на квартал семье с 4 человек.
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20.05.2020 23:18
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Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1812
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20.05.2020 23:11 Відповісти
Для Зеленского 250$ зарплата - не бедность. 250$ это 1 раз сходить на квартал семье с 4 человек.
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20.05.2020 23:18 Відповісти
Самое интересное, что для небольшого городка 250 долларов считается достаточно хорошей зарплатой.
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20.05.2020 23:25 Відповісти
Это только в том случае если это чистая зарплата и у второй половины не меньше ну и семья из трех человек - не более. И это только протянуть месяц. Протянуть - не прожить.
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21.05.2020 01:31 Відповісти
Там что цены другие или коммунальные особенные?
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21.05.2020 02:58 Відповісти
Там выживают приусадебным хозяйством.
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21.05.2020 06:20 Відповісти
Не подсказывай, а то запретят выходить на огород из за коронавируса.
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21.05.2020 07:43 Відповісти
кошмар, накерували голобородьки)
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20.05.2020 23:11 Відповісти
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3452
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20.05.2020 23:19 Відповісти
Конечно не бедность, это нищета.
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20.05.2020 23:21 Відповісти
Ну собственно он в этом прав. Это таки нищета..
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21.05.2020 01:32 Відповісти
Это на пол вареника.
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21.05.2020 07:19 Відповісти
При порохе то все по три косаря зеленью получали.
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21.05.2020 01:13 Відповісти
Так при Порохе зарплата в основном и обесценилась. И при Зеленском она не спешит соответствовать тем европейским уровням цен к которым так стремился сивочолый реформатор.
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21.05.2020 01:34 Відповісти
Зраду говоришь. При Порохе пенсы от фуагры дристали, а в школах на обед лосося и омаров давали. Довел зе до ручки
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21.05.2020 18:04 Відповісти
Розкажи мені, розкажи..
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20.05.2020 23:12 Відповісти
как и обещали-продай собаку,оплати комирне

https://twitter.com/MaYa_Ukraine

https://twitter.com/MaYa_Ukraine Margarita Y.
*банулись взагалі? https://zn.ua/UKRAINE/minyust-vystavil-na-prodazhu-porodistyh-sobak-dolzhnikov-fotofakt-354916_.html?fbclid=IwAR0wwWFArIPpFWQzbsRP1TtjWzV6D8hvDO4li60E08czCI7ICNUC953fXmY#.XsWAnBuLvIY.twitter Минюст выставил на продажу породистых собак должников: фотофакт

Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3505
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20.05.2020 23:13 Відповісти
покрашчення вже сегодня, жити по-новому и конец эпохи бедности..
как этот грабеж ресурсов Украины и народа - только не обзывали..
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20.05.2020 23:14 Відповісти
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3403
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20.05.2020 23:22 Відповісти
Да с таким минестерством нет оснований вообще чего либо ожидать.
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20.05.2020 23:14 Відповісти
Каков поп -- таков и приход. Без бессрочной командировки "величайшего" в далекие края, ситуация не изменится.
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20.05.2020 23:25 Відповісти
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4900
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20.05.2020 23:15 Відповісти
https://twitter.com/Spivak1971

https://twitter.com/Spivak1971 25%+ Володимир Співак

Найкраще привітання до Дня банківського працівника від преЗЕдента:

"Ми дотиснемо банківську систему...хоча вони незалежні дуже..."
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20.05.2020 23:15 Відповісти
разве голобородько, год назад на стадионе - это обещал?
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20.05.2020 23:15 Відповісти
Как тебе нравится Гыга Оказывается кенты малангского смехотунчика не ожидают прироста бедности Повергнув в пучину нищеты треть населения Украины Вот это пасаж Даже выбитый у тебя на пупе офшорник с хряком срэвой до такого не договаривались Ох чует мое сердце смехъотунчик быстрее доведет нас до цугундера чем воровитый офшорник
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20.05.2020 23:22 Відповісти
...ибо мы понизим вам Прожиточный Минимум!
ведь 5000 грн/м - средний класс!
Так сказал Бубочка.
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20.05.2020 23:16 Відповісти
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3000
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20.05.2020 23:18 Відповісти
а згідно з деклараціями про доходи в Україні лише 3000 осіб мають можливість персуватися дорогим автомобілем - іншім - тільки таврія 90х років по карману ! а що бачимо на вулицях та на садибах у передмістях? якщо 250 доларів то непогана сума - тоді усі ті авто та маєтки обкласти налогами на надприбутки!
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21.05.2020 07:15 Відповісти
курчат по осені рахують

Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6866
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20.05.2020 23:17 Відповісти
Юрист: До вас тепер зможуть без вашої згоди та без санкції суду проникнути у житло для припинення надання комунальних послуг

«Ця новина стосується абсолютно всіх людей, які проживають у житлі, а не на вулиці. До вас тепер зможуть на законних підставах без вашої згоди та без санкції суду проникнути у житло для припинення надання комунальних послуг. Верховна Рада сьогодні це прийняла у першому читанні (законопроект 2458, зміни до ст. 29 Закону про Житлово-комунальні послуги)», про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1561907157301654 Фейсбуці пише юрист Анна Маляр.
«Зараз до вас можуть проникати несанкціоновано лише у невідкладних випадках, пов'язаних з необхідністю рятування життя і здоров'я людей та/чи майна. І це зрозуміло, коли аварія і всіх сусідів заливає гарячою водою, то нема коли бігти до суду.
Але депутати розширили сьогодні ці підстави несплатою комунальних послуг. Тобто, якщо ви заборгували і вам вирішили припинити надавати послуги, то група людей матиме право без вашого дозволу та без санкції суду просто зайти до вас у помешкання.
Це ж стосується й інших об'єктів нерухомого майна - магазинів, офісів, складів тощо.
В проголосованому за основу законопроекті нічого немає про збереження вашого майна у разі проникнення до вашого помешкання чи офісу, про ваше приватне життя, про можливу шкоду здоров"ю, яка може бути завдана хворим чи дітям під час такого проникнення, нічого немає про відповідальність за помилку у номері помешкання та боржника, нічого немає про кількість осіб, які можуть у такий спосіб проникнути... У нормі про проникнення до вашого житла чи офісу, взагалі, про вас і ваші права нічого немає.
Не зупиняйтесь на цьому пості, тут нічого немає про Гіркіна, сурогатне материнство чи коронавірус). Тому, крутіть далі і не заважайте прийняти цей законопроект у другому читанні)», - завершує юрист.
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20.05.2020 23:17 Відповісти
ожидается существенный уровень обогащения голобородьки и его окружения, дорвавшегося до корыта..
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20.05.2020 23:18 Відповісти
Во всём мире ожидают, а у нас нет? Упёрлись в дно?
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20.05.2020 23:19 Відповісти
Ну якщо ********** сказав що людина з зарплатою в 250$ в місяць не є жебраком, то і бідняків не стане більше... лиш на наступній пресконференції ЗЄ понизить планку до 200$.
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20.05.2020 23:21 Відповісти
Це звичайно не 40% ВВП та не лавина інвестицій. І навіть не кінець епохи бідності. Але теж потужна перемога!
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20.05.2020 23:22 Відповісти
этта пабеда, товарисчи, личная пабеда товарисча дуремара зеленского.. аплодисменты и занавес..
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20.05.2020 23:32 Відповісти
Я теперь начинаю понимать - агрессия россии по отношении к Украине приобретает новый этап ! В первом была пропаганда,во втором оружие, и в третьем - это ослик !!!! Боюсь если с такими темпами ,то следующее его новогоднее обращение услышит на один лям меньше украинцев чем в прошлом году.это начинает походить на геноцид нации
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20.05.2020 23:38 Відповісти
Та куди ж йому ще рости, тому уровню, йолпт...
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21.05.2020 00:41 Відповісти
Порох оставил Зе Швейцарию, а тот не справился и фсе пропало.
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21.05.2020 01:16 Відповісти
Так что все, что нужно для конца эпохи бедности - сказать, что бедных нет.

А глупый Порох экономику поднимал...
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21.05.2020 01:30 Відповісти
Жить стало весело, жить стало хорошо(с)
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21.05.2020 04:16 Відповісти
П*дары вы гнойные, куда вам еще то больше бедности у населения?
Вылезайте из параллельного пространства, и посмотрите, как люди живут, гниды вы поганые, зеленые.
Вот что вызывает во мне больше всего ненависти, так это то, как вы, гадины, поступили сейчас с малым бизнесом из -за вашего дутого макароновирися!
Сколько же работают ИП в Украине, как же люди вкалывают.
Ничего, вам еще все отольется.
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21.05.2020 06:39 Відповісти
Помним,как вещает наш поводырь,что 250 доляро не бедность . Так что мы еще тот зажравшийся средний класс. Не ценим усилия кормчего!
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21.05.2020 06:47 Відповісти
Одни ****** кричат, что меньше чем за 80 000 работать нет смысла, а для президента 5 000 не бедность. Как правильно сказать - нет вершины их цинизму или нет дна их цинизму? Хотя...какая разница?
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21.05.2020 10:00 Відповісти
 
 