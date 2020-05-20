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Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики

Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины опровергли распространенную в СМИ информацию об ожидаемом в 2020 году резком росте уровня бедности в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, в заявлении, обнародованном пресс-службой министерства, отмечается, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса.

"Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году. Мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине", - указывается в сообщении.

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Так, по данным министерства, за 9 месяцев 2019 года уровень бедности по абсолютному критерию снизился и составил 41,4% против 45,0% в соответствующем периоде 2018 года.

Вместе с тем, в 2020 году события, связанные с пандемией COVID-19, сказались на показателях социально-экономического развития.

"Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины по итогам 2019 года уровень бедности ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7% ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5% выше значение 2019 года. Таким образом сообщения в СМИ о "резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%" по данным ЮНИСЕФ некорректные и нуждаются в уточнении", - подчеркивают в министерстве.

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Автор: 

демография (296) Министерство социальной политики (882) уровень жизни (27)


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Топ комментарии
+15
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4900
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20.05.2020 23:15
+13
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1812
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20.05.2020 23:11
+12
Для Зеленского 250$ зарплата - не бедность. 250$ это 1 раз сходить на квартал семье с 4 человек.
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20.05.2020 23:18
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Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1812
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20.05.2020 23:11 Ответить
Для Зеленского 250$ зарплата - не бедность. 250$ это 1 раз сходить на квартал семье с 4 человек.
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20.05.2020 23:18 Ответить
Самое интересное, что для небольшого городка 250 долларов считается достаточно хорошей зарплатой.
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20.05.2020 23:25 Ответить
Это только в том случае если это чистая зарплата и у второй половины не меньше ну и семья из трех человек - не более. И это только протянуть месяц. Протянуть - не прожить.
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21.05.2020 01:31 Ответить
Там что цены другие или коммунальные особенные?
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21.05.2020 02:58 Ответить
Там выживают приусадебным хозяйством.
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21.05.2020 06:20 Ответить
Не подсказывай, а то запретят выходить на огород из за коронавируса.
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21.05.2020 07:43 Ответить
кошмар, накерували голобородьки)
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20.05.2020 23:11 Ответить
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3452
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20.05.2020 23:19 Ответить
Конечно не бедность, это нищета.
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20.05.2020 23:21 Ответить
Ну собственно он в этом прав. Это таки нищета..
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21.05.2020 01:32 Ответить
Это на пол вареника.
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21.05.2020 07:19 Ответить
При порохе то все по три косаря зеленью получали.
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21.05.2020 01:13 Ответить
Так при Порохе зарплата в основном и обесценилась. И при Зеленском она не спешит соответствовать тем европейским уровням цен к которым так стремился сивочолый реформатор.
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21.05.2020 01:34 Ответить
Зраду говоришь. При Порохе пенсы от фуагры дристали, а в школах на обед лосося и омаров давали. Довел зе до ручки
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21.05.2020 18:04 Ответить
Розкажи мені, розкажи..
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20.05.2020 23:12 Ответить
как и обещали-продай собаку,оплати комирне

https://twitter.com/MaYa_Ukraine

https://twitter.com/MaYa_Ukraine Margarita Y.
*банулись взагалі? https://zn.ua/UKRAINE/minyust-vystavil-na-prodazhu-porodistyh-sobak-dolzhnikov-fotofakt-354916_.html?fbclid=IwAR0wwWFArIPpFWQzbsRP1TtjWzV6D8hvDO4li60E08czCI7ICNUC953fXmY#.XsWAnBuLvIY.twitter Минюст выставил на продажу породистых собак должников: фотофакт

Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3505
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20.05.2020 23:13 Ответить
покрашчення вже сегодня, жити по-новому и конец эпохи бедности..
как этот грабеж ресурсов Украины и народа - только не обзывали..
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20.05.2020 23:14 Ответить
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3403
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20.05.2020 23:22 Ответить
Да с таким минестерством нет оснований вообще чего либо ожидать.
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20.05.2020 23:14 Ответить
Каков поп -- таков и приход. Без бессрочной командировки "величайшего" в далекие края, ситуация не изменится.
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20.05.2020 23:25 Ответить
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4900
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20.05.2020 23:15 Ответить
https://twitter.com/Spivak1971

https://twitter.com/Spivak1971 25%+ Володимир Співак

Найкраще привітання до Дня банківського працівника від преЗЕдента:

"Ми дотиснемо банківську систему...хоча вони незалежні дуже..."
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20.05.2020 23:15 Ответить
разве голобородько, год назад на стадионе - это обещал?
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20.05.2020 23:15 Ответить
Как тебе нравится Гыга Оказывается кенты малангского смехотунчика не ожидают прироста бедности Повергнув в пучину нищеты треть населения Украины Вот это пасаж Даже выбитый у тебя на пупе офшорник с хряком срэвой до такого не договаривались Ох чует мое сердце смехъотунчик быстрее доведет нас до цугундера чем воровитый офшорник
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20.05.2020 23:22 Ответить
...ибо мы понизим вам Прожиточный Минимум!
ведь 5000 грн/м - средний класс!
Так сказал Бубочка.
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20.05.2020 23:16 Ответить
Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3000
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20.05.2020 23:18 Ответить
а згідно з деклараціями про доходи в Україні лише 3000 осіб мають можливість персуватися дорогим автомобілем - іншім - тільки таврія 90х років по карману ! а що бачимо на вулицях та на садибах у передмістях? якщо 250 доларів то непогана сума - тоді усі ті авто та маєтки обкласти налогами на надприбутки!
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21.05.2020 07:15 Ответить
курчат по осені рахують

Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6866
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20.05.2020 23:17 Ответить
Юрист: До вас тепер зможуть без вашої згоди та без санкції суду проникнути у житло для припинення надання комунальних послуг

«Ця новина стосується абсолютно всіх людей, які проживають у житлі, а не на вулиці. До вас тепер зможуть на законних підставах без вашої згоди та без санкції суду проникнути у житло для припинення надання комунальних послуг. Верховна Рада сьогодні це прийняла у першому читанні (законопроект 2458, зміни до ст. 29 Закону про Житлово-комунальні послуги)», про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1561907157301654 Фейсбуці пише юрист Анна Маляр.
«Зараз до вас можуть проникати несанкціоновано лише у невідкладних випадках, пов'язаних з необхідністю рятування життя і здоров'я людей та/чи майна. І це зрозуміло, коли аварія і всіх сусідів заливає гарячою водою, то нема коли бігти до суду.
Але депутати розширили сьогодні ці підстави несплатою комунальних послуг. Тобто, якщо ви заборгували і вам вирішили припинити надавати послуги, то група людей матиме право без вашого дозволу та без санкції суду просто зайти до вас у помешкання.
Це ж стосується й інших об'єктів нерухомого майна - магазинів, офісів, складів тощо.
В проголосованому за основу законопроекті нічого немає про збереження вашого майна у разі проникнення до вашого помешкання чи офісу, про ваше приватне життя, про можливу шкоду здоров"ю, яка може бути завдана хворим чи дітям під час такого проникнення, нічого немає про відповідальність за помилку у номері помешкання та боржника, нічого немає про кількість осіб, які можуть у такий спосіб проникнути... У нормі про проникнення до вашого житла чи офісу, взагалі, про вас і ваші права нічого немає.
Не зупиняйтесь на цьому пості, тут нічого немає про Гіркіна, сурогатне материнство чи коронавірус). Тому, крутіть далі і не заважайте прийняти цей законопроект у другому читанні)», - завершує юрист.
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20.05.2020 23:17 Ответить
ожидается существенный уровень обогащения голобородьки и его окружения, дорвавшегося до корыта..
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20.05.2020 23:18 Ответить
Во всём мире ожидают, а у нас нет? Упёрлись в дно?
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20.05.2020 23:19 Ответить
Ну якщо ********** сказав що людина з зарплатою в 250$ в місяць не є жебраком, то і бідняків не стане більше... лиш на наступній пресконференції ЗЄ понизить планку до 200$.
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20.05.2020 23:21 Ответить
Це звичайно не 40% ВВП та не лавина інвестицій. І навіть не кінець епохи бідності. Але теж потужна перемога!
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20.05.2020 23:22 Ответить
этта пабеда, товарисчи, личная пабеда товарисча дуремара зеленского.. аплодисменты и занавес..
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20.05.2020 23:32 Ответить
Я теперь начинаю понимать - агрессия россии по отношении к Украине приобретает новый этап ! В первом была пропаганда,во втором оружие, и в третьем - это ослик !!!! Боюсь если с такими темпами ,то следующее его новогоднее обращение услышит на один лям меньше украинцев чем в прошлом году.это начинает походить на геноцид нации
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20.05.2020 23:38 Ответить
Та куди ж йому ще рости, тому уровню, йолпт...
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21.05.2020 00:41 Ответить
Порох оставил Зе Швейцарию, а тот не справился и фсе пропало.
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21.05.2020 01:16 Ответить
Так что все, что нужно для конца эпохи бедности - сказать, что бедных нет.

А глупый Порох экономику поднимал...
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21.05.2020 01:30 Ответить
Жить стало весело, жить стало хорошо(с)
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21.05.2020 04:16 Ответить
П*дары вы гнойные, куда вам еще то больше бедности у населения?
Вылезайте из параллельного пространства, и посмотрите, как люди живут, гниды вы поганые, зеленые.
Вот что вызывает во мне больше всего ненависти, так это то, как вы, гадины, поступили сейчас с малым бизнесом из -за вашего дутого макароновирися!
Сколько же работают ИП в Украине, как же люди вкалывают.
Ничего, вам еще все отольется.
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21.05.2020 06:39 Ответить
Помним,как вещает наш поводырь,что 250 доляро не бедность . Так что мы еще тот зажравшийся средний класс. Не ценим усилия кормчего!
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21.05.2020 06:47 Ответить
Одни ****** кричат, что меньше чем за 80 000 работать нет смысла, а для президента 5 000 не бедность. Как правильно сказать - нет вершины их цинизму или нет дна их цинизму? Хотя...какая разница?
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21.05.2020 10:00 Ответить
 
 