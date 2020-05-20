Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики
В Министерстве социальной политики Украины опровергли распространенную в СМИ информацию об ожидаемом в 2020 году резком росте уровня бедности в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, в заявлении, обнародованном пресс-службой министерства, отмечается, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса.
"Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году. Мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине", - указывается в сообщении.
Так, по данным министерства, за 9 месяцев 2019 года уровень бедности по абсолютному критерию снизился и составил 41,4% против 45,0% в соответствующем периоде 2018 года.
Вместе с тем, в 2020 году события, связанные с пандемией COVID-19, сказались на показателях социально-экономического развития.
"Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины по итогам 2019 года уровень бедности ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7% ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5% выше значение 2019 года. Таким образом сообщения в СМИ о "резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%" по данным ЮНИСЕФ некорректные и нуждаются в уточнении", - подчеркивают в министерстве.
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«Ця новина стосується абсолютно всіх людей, які проживають у житлі, а не на вулиці. До вас тепер зможуть на законних підставах без вашої згоди та без санкції суду проникнути у житло для припинення надання комунальних послуг. Верховна Рада сьогодні це прийняла у першому читанні (законопроект 2458, зміни до ст. 29 Закону про Житлово-комунальні послуги)», про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1561907157301654 Фейсбуці пише юрист Анна Маляр.
«Зараз до вас можуть проникати несанкціоновано лише у невідкладних випадках, пов'язаних з необхідністю рятування життя і здоров'я людей та/чи майна. І це зрозуміло, коли аварія і всіх сусідів заливає гарячою водою, то нема коли бігти до суду.
Але депутати розширили сьогодні ці підстави несплатою комунальних послуг. Тобто, якщо ви заборгували і вам вирішили припинити надавати послуги, то група людей матиме право без вашого дозволу та без санкції суду просто зайти до вас у помешкання.
Це ж стосується й інших об'єктів нерухомого майна - магазинів, офісів, складів тощо.
В проголосованому за основу законопроекті нічого немає про збереження вашого майна у разі проникнення до вашого помешкання чи офісу, про ваше приватне життя, про можливу шкоду здоров"ю, яка може бути завдана хворим чи дітям під час такого проникнення, нічого немає про відповідальність за помилку у номері помешкання та боржника, нічого немає про кількість осіб, які можуть у такий спосіб проникнути... У нормі про проникнення до вашого житла чи офісу, взагалі, про вас і ваші права нічого немає.
Не зупиняйтесь на цьому пості, тут нічого немає про Гіркіна, сурогатне материнство чи коронавірус). Тому, крутіть далі і не заважайте прийняти цей законопроект у другому читанні)», - завершує юрист.
А глупый Порох экономику поднимал...
Вылезайте из параллельного пространства, и посмотрите, как люди живут, гниды вы поганые, зеленые.
Вот что вызывает во мне больше всего ненависти, так это то, как вы, гадины, поступили сейчас с малым бизнесом из -за вашего дутого макароновирися!
Сколько же работают ИП в Украине, как же люди вкалывают.
Ничего, вам еще все отольется.