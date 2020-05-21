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Квитки на літаки після запровадження авіазборів не подорожчають, - експерт

Квитки на літаки після запровадження авіазборів не подорожчають, - експерт

19 травня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №2424. Він запроваджує авіаційний збір за кожного пасажира, який вилітає з аеропорту України, і комерційний вантаж, який відправляють або доставляють повітряним транспортом.

Авіаційний збір платитимуть пасажири всіх авіакомпаній. На внутрішніх рейсах $0,5, на міжнародних - $2. Вартість квитка для пасажирів не зміниться. Міжнародні авіакомпанії, які літають в Україну, включають аналог авіазборів у вартість квитка окремим рядком і позначають кодом UD. Після ухвалення закону вони просто можуть змінити значення збору або залишити його під старим найменуванням. Зазначив авіаційний юрист Андрій Гук у Facebook, пише Gazeta.ua.

За його словами, аналог запровадженого авіазбору в Україні існує вже багато років. Але в 2015 році між МАУ і державою виникла суперечка. В авіакомпанії вважають, що цей збір має бути затверджений законом, а не рішенням влади, як зараз. У результаті МАУ вирішила не платити авіазборів та ініціювала судові процеси. Повідомляє avianews.

Тому, коли закон остаточно ухвалять, подорожчати можуть лише авіаквитки МАУ і щонайбільше на $2, сказав Гук.

Автор: 

авіація (4113) квитки (448)


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Топ коментарі
+1
андреу терес летает самолетами мау??? Ну не лох?
андреу терес поверил, что бенина мау не поднимет для него стоимость билета? Ну не лох? Андреу терес платит бене 3000 полновесных гиней за перелет Харьков-Киев??? Ну не долболоб??? Андреу, ты - рафинированный лошидзе и терпила...
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21.05.2020 16:08
+1
...ваш Беня...
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21.05.2020 16:10
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21.05.2020 15:56 Відповісти
А где порохоботы Медведчука? Чего не слышно их вопль: зрада!
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21.05.2020 15:57 Відповісти
андреу терес летает самолетами мау??? Ну не лох?
андреу терес поверил, что бенина мау не поднимет для него стоимость билета? Ну не лох? Андреу терес платит бене 3000 полновесных гиней за перелет Харьков-Киев??? Ну не долболоб??? Андреу, ты - рафинированный лошидзе и терпила...
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21.05.2020 16:08 Відповісти
10+0.5=10
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21.05.2020 16:08 Відповісти
...ваш Беня...
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21.05.2020 16:10 Відповісти
Ты идиот? Где я написал хоть одно хорошее слова про Беню?
Чмо ты сопливое. Меньше пей
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22.05.2020 00:25 Відповісти
Придурок, в твоей семье сопливые пьют? Привычка? Ты настолько туп, что не сумел понять, к чему была подпись. Вот, что такое пить с сопливого возраста... не переноси комплексы из сопливого детства на других, чмо ты заскорузлое...
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22.05.2020 10:06 Відповісти
Ты дебилом был, дебилом и остался
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01.06.2020 11:56 Відповісти
Беня никак не нажрется....
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21.05.2020 16:18 Відповісти
а схерали только на авиа? Тогда пусть побирают по 2 долл. и каждого пассажира автобуса или поезда, которій едет за границу.
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21.05.2020 16:28 Відповісти
Ясен пенъ не подорожают.
Просто их будут продавать со скидкой +2$))
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21.05.2020 17:12 Відповісти
"Билеты на самолеты после введения авиасбора не подорожают, - эксперт" - Это, конечно, обман. Ложь.
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21.05.2020 17:44 Відповісти
даже если подорожают на 2$, согласитесь, єто*уйня
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21.05.2020 18:17 Відповісти
 
 