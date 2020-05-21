Квитки на літаки після запровадження авіазборів не подорожчають, - експерт
19 травня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №2424. Він запроваджує авіаційний збір за кожного пасажира, який вилітає з аеропорту України, і комерційний вантаж, який відправляють або доставляють повітряним транспортом.
Авіаційний збір платитимуть пасажири всіх авіакомпаній. На внутрішніх рейсах $0,5, на міжнародних - $2. Вартість квитка для пасажирів не зміниться. Міжнародні авіакомпанії, які літають в Україну, включають аналог авіазборів у вартість квитка окремим рядком і позначають кодом UD. Після ухвалення закону вони просто можуть змінити значення збору або залишити його під старим найменуванням. Зазначив авіаційний юрист Андрій Гук у Facebook, пише Gazeta.ua.
За його словами, аналог запровадженого авіазбору в Україні існує вже багато років. Але в 2015 році між МАУ і державою виникла суперечка. В авіакомпанії вважають, що цей збір має бути затверджений законом, а не рішенням влади, як зараз. У результаті МАУ вирішила не платити авіазборів та ініціювала судові процеси. Повідомляє avianews.
Тому, коли закон остаточно ухвалять, подорожчати можуть лише авіаквитки МАУ і щонайбільше на $2, сказав Гук.
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андреу терес поверил, что бенина мау не поднимет для него стоимость билета? Ну не лох? Андреу терес платит бене 3000 полновесных гиней за перелет Харьков-Киев??? Ну не долболоб??? Андреу, ты - рафинированный лошидзе и терпила...
Чмо ты сопливое. Меньше пей
Просто их будут продавать со скидкой +2$))