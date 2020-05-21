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Билеты на самолеты после введения авиасбора не подорожают, - эксперт

Билеты на самолеты после введения авиасбора не подорожают, - эксперт

19 мая Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2424. Он вводит авиационный сбор за каждого пассажира, который вылетает из аэропорта Украины, и коммерческий груз, который отправляют или доставляют воздушным транспортом.

Авиационный сбор будут платить пассажиры всех авиакомпаний. На внутренних рейсах $0,5, на международных - $2. Стоимость билета для пассажиров не изменится. Международные авиакомпании, которые летают в Украину, включают аналог авиасбора в стоимость билета отдельной строкой и обозначают кодом UD. После принятия закона они просто могут изменить значение сбора или оставить его под старым наименованием. Отметил авиационный юрист Андрей Гук в Facebook., пишет Gazeta.ua.

По его словам, аналог принятого авиасбора в Украине существует уже много лет. Но в 2015 году между МАУ и государством возник спор. В авиакомпании считают, что этот сбор должен быть утвержден законом, а не решением власти, так как сейчас. В результате МАУ решила не платить авиасбор и инициировала судебные процессы. Сообщает avianews.

Поэтому, когда закон окончательно примут, подорожать могут только авиабилеты МАУ и максимум на $2, сказал Гук.

Автор: 

авиация (2821) билеты (317)


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Топ комментарии
+1
андреу терес летает самолетами мау??? Ну не лох?
андреу терес поверил, что бенина мау не поднимет для него стоимость билета? Ну не лох? Андреу терес платит бене 3000 полновесных гиней за перелет Харьков-Киев??? Ну не долболоб??? Андреу, ты - рафинированный лошидзе и терпила...
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21.05.2020 16:08
+1
...ваш Беня...
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21.05.2020 16:10
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це як ?
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21.05.2020 15:56 Ответить
А где порохоботы Медведчука? Чего не слышно их вопль: зрада!
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21.05.2020 15:57 Ответить
андреу терес летает самолетами мау??? Ну не лох?
андреу терес поверил, что бенина мау не поднимет для него стоимость билета? Ну не лох? Андреу терес платит бене 3000 полновесных гиней за перелет Харьков-Киев??? Ну не долболоб??? Андреу, ты - рафинированный лошидзе и терпила...
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21.05.2020 16:08 Ответить
10+0.5=10
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21.05.2020 16:08 Ответить
...ваш Беня...
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21.05.2020 16:10 Ответить
Ты идиот? Где я написал хоть одно хорошее слова про Беню?
Чмо ты сопливое. Меньше пей
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22.05.2020 00:25 Ответить
Придурок, в твоей семье сопливые пьют? Привычка? Ты настолько туп, что не сумел понять, к чему была подпись. Вот, что такое пить с сопливого возраста... не переноси комплексы из сопливого детства на других, чмо ты заскорузлое...
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22.05.2020 10:06 Ответить
Ты дебилом был, дебилом и остался
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01.06.2020 11:56 Ответить
Беня никак не нажрется....
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21.05.2020 16:18 Ответить
а схерали только на авиа? Тогда пусть побирают по 2 долл. и каждого пассажира автобуса или поезда, которій едет за границу.
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21.05.2020 16:28 Ответить
Ясен пенъ не подорожают.
Просто их будут продавать со скидкой +2$))
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21.05.2020 17:12 Ответить
"Билеты на самолеты после введения авиасбора не подорожают, - эксперт" - Это, конечно, обман. Ложь.
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21.05.2020 17:44 Ответить
даже если подорожают на 2$, согласитесь, єто*уйня
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21.05.2020 18:17 Ответить
 
 