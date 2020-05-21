Билеты на самолеты после введения авиасбора не подорожают, - эксперт

19 мая Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2424. Он вводит авиационный сбор за каждого пассажира, который вылетает из аэропорта Украины, и коммерческий груз, который отправляют или доставляют воздушным транспортом.

Авиационный сбор будут платить пассажиры всех авиакомпаний. На внутренних рейсах $0,5, на международных - $2. Стоимость билета для пассажиров не изменится. Международные авиакомпании, которые летают в Украину, включают аналог авиасбора в стоимость билета отдельной строкой и обозначают кодом UD. После принятия закона они просто могут изменить значение сбора или оставить его под старым наименованием. Отметил авиационный юрист Андрей Гук в Facebook., пишет Gazeta.ua.

По его словам, аналог принятого авиасбора в Украине существует уже много лет. Но в 2015 году между МАУ и государством возник спор. В авиакомпании считают, что этот сбор должен быть утвержден законом, а не решением власти, так как сейчас. В результате МАУ решила не платить авиасбор и инициировала судебные процессы. Сообщает avianews.

Поэтому, когда закон окончательно примут, подорожать могут только авиабилеты МАУ и максимум на $2, сказал Гук.