Прощання із загиблим на Донбасі командиром батальйону "Луганськ-1" полковником Губановим відбудеться 22 травня в Сєверодонецьку

22 травня о 10.00 в місті Сєверодонецьк Луганської області, за адресою: бульвар Дружби Народів, 21, у приміщенні Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру розпочнеться церемонія прощання з загиблим українським офіцером Сергієм Леонідовичем Губановим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Губанов, 1975 року народження, полковник поліції, командир БПСПОП "Луганськ-1" ГУНП у Луганській області, який загинув 20 травня, о 21.00 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої під час бойового патрулювання місцевості вздовж лінії розмежування.

Разом із ним поранень зазнали ще троє поліцейських, Сергій Губанов помер дорогою до лікарні.

Сергій Леонідович Губанов народився 21.06.1975 року в місті Стаханов Луганської області (нині - Кадиївка, тимчасово окупована територія України).

Жив у Луганську, а згодом - у Сєверодонецьку. Проходив строкову службу в 95-й ОАЕМБР. Випускник Донецького інституту внутрішніх справ (1999) і Національної академії внутрішніх справ (2004). З 1995 пройшов шлях від оперативника карного розшуку Стахановського міського відділу міліції до начальника Луганського міського управління, на початок 2014 року - начальник Ленінського райвідділу міліції міста Луганська. Був захоплений у полон найманцями РФ разом з іншими офіцерами міліції. Після звільнення став на захист рідної Луганщини, звільняв Лисичанськ, Рубіжне, Сєверодонецьк. На посаді комбата - з 06.11.2015. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ст. в 2016 році.

У нього залишилися батьки і дружина.

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