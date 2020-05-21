США виходять із Договору про відкрите небо, - ЗМІ
Влада США має намір 22 травня повідомити Росію про рішення вийти з Договору про відкрите небо. Цей договір дозволяє 34 країнам-учасницям облітати територію один одного для контролю військової діяльності.
Про це інформує The New York Times із посиланням на джерела в американській адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Президент Трамп вирішив вийти з іще одного договору, що має стосунок до контролю над озброєннями, повідомляють високопоставлені джерела в адміністрації. США проінформують Росію в п'ятницю, що виходять з Договору про відкрите небо", - пише газета.
Газета зазначає, що офіційні особи в Америці вже давно висловлюють невдоволення тим, що Москва нібито порушувала угоду і не дозволяла польоти над містом, де Росія, як вважалося, розгортає ядерну зброю, здатну досягти Європи, а також забороняла польоти під час проведень великих військових навчань у країні. Також джерела видання зазначили, що Трамп був обурений польотом російського літака прямо над його гольф-клубом у Бедмінстері в Нью-Джерсі в 2017 році.
Associated Press пише, що США вже оповістила іноземних партнерів про рішення вийти з Договору.
"Адміністрація Трампа повідомила іноземним партнерам у четвер, що виходить з угоди, яка дозволяє більш ніж 30 країнам здійснювати спостережні польоти над територіями одно одної...", - наголошується в повідомленні. У ньому не уточнюється, кого саме вже сповістили США.
Співрозмовники Associated Press пояснили, що головна причина ухваленого рішення - претензії до того, як виконує свої зобов'язання російська сторона. "За їх словами, Росія обмежила польоти над Москвою і Чечнею, а також - біля Абхазії і Південної Осетії. Запроваджені Росією обмеження ускладнюють спостереження за Калінінградом...", - пише агентство.
Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть здійснювати обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.
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І порушила ці договори звісно... Хто?
Штатам облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в Европе был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за гольфклубом Трампа и "Абрамсами" на границе с Канадой
В любом случае это ход в пользу *****, т.к. он то точно ничего не теряет даже теоретически.
Частково правда, що геостаціонарна орбіта використовується у площині екватора, але це якщо казати про строго стаціонарні орбіти. Тобто лише над екватором є можливість забезпечити точну стаіонарність навіть теоретично. Але взагалі супутники можуть кружляти навколо Землі і в ішних площинах, що мають досить великий нахил відносно площини екватору. Так би мовити, рухаючись з півдня на північ чи навпаки, трохи відстаючи чи навіть випереджаючи кутову швидкість Землі. Все залежить від задач.
Казати, що супутник пролітає над США "максимум кілька хвилин" - безпідставно.
Це якесь відкриття! Так, супутник "хрєначит", але відносно барицента системи. А відносно поверхні Земілі може якраз "висіти як у голівудських фільмах". Адже Земля у цій системі не стоїть нерухомо, а обертається. Якщо, наприклад, відстань між центрами мас Землі та супутника становитиме 42000 км, тоді відстань від поверхні Землі до супутника = 35 786 км. Супутник, що "хрєначит" зі швидкістю 3,1 км/с буде мати з поверхнею Землі однакову кутову швидкість. Тобто саме "висіти" над її поверхнею. Це назвається "геостаціонарна орбіта".
По суті, задаючи висоту орбіти та початкову швидкість супутника, можна забезпечити будь-яку бажану швидкість відносно поверхні землі.
"снимок нужно сделать в течение максимум нескольких миллисекунд пролёта спутника над штанами с этой пуговицей (спутник между прочим не висит как в голливудских фильмах, а хреначит по орбите 8км/с, если кто не в курсе).
Но я написал: "... нескольких минут ..."
Лише обмовлюся, що про "пуговиці" це теж неабияке відкриття. Я про гудзики не писав, єслі шо. ))) Мене лише здивувало, що серед перепон для такої розвідки Ви назвали саме швидкість. Часу прольоту цілком достатньо. А от запилена та неоднорідна атмосфера, фантастична роздільна здатність для такої зйомки та ін. роблять це дійсно неможливим. Ніяких гудзиків.
Вибачте за спам, що не має відношення до основної теми.
Американский беспилотный разведчик не пересекая границы на 200 км вглубь увидит больше, чем пьяный Иван на бреющем полёте.
А больше на себя взять роль жандарма и морального авторитета некому, так что у путинской России будут полностью развязаны руки - да, режим ужасный, но остальные ненамного лучше. Так будет это преподнесено...
Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все. И продолжающееся вмешательство ГРУ и фабрики троллей в выборы, и активация определенных лидеров общественного мнения и не только. Вдруг, обратила я внимание, внезапно большое количество россиян, работающих и живущих на Западе, начали называть CNN и другие либеральные медиа пропагандой. Думаю, не нужно напоминать, кто еще называет эти медиа «врагом народа» (подсказка: начинается на Т, заканчивается на рамп).
https://echo.msk.ru/blog/karina_orlova/2645863-echo/
Наканец разаблачил Крававые Замыслы Имириализьма!
СЛАВА КПСС !
Повёлся на провакацию.
Источник: https://censor.net/n3197179
Конечно паРашке! Вот агент и старается. Типа США вышли, а значит теперь и паРашка может быть закрытой территорией. Молодец Трамп, возьми шоколадку.