США виходять із Договору про відкрите небо, - ЗМІ

Влада США має намір 22 травня повідомити Росію про рішення вийти з Договору про відкрите небо. Цей договір дозволяє 34 країнам-учасницям облітати територію один одного для контролю військової діяльності.

Про це інформує The New York Times із посиланням на джерела в американській адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Трамп вирішив вийти з іще одного договору, що має стосунок до контролю над озброєннями, повідомляють високопоставлені джерела в адміністрації. США проінформують Росію в п'ятницю, що виходять з Договору про відкрите небо", - пише газета.

Газета зазначає, що офіційні особи в Америці вже давно висловлюють невдоволення тим, що Москва нібито порушувала угоду і не дозволяла польоти над містом, де Росія, як вважалося, розгортає ядерну зброю, здатну досягти Європи, а також забороняла польоти під час проведень великих військових навчань у країні. Також джерела видання зазначили, що Трамп був обурений польотом російського літака прямо над його гольф-клубом у Бедмінстері в Нью-Джерсі в 2017 році.

Associated Press пише, що США вже оповістила іноземних партнерів про рішення вийти з Договору.

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"Адміністрація Трампа повідомила іноземним партнерам у четвер, що виходить з угоди, яка дозволяє більш ніж 30 країнам здійснювати спостережні польоти над територіями одно одної...", - наголошується в повідомленні. У ньому не уточнюється, кого саме вже сповістили США.

Співрозмовники Associated Press пояснили, що головна причина ухваленого рішення - претензії до того, як виконує свої зобов'язання російська сторона. "За їх словами, Росія обмежила польоти над Москвою і Чечнею, а також - біля Абхазії і Південної Осетії. Запроваджені Росією обмеження ускладнюють спостереження за Калінінградом...", - пише агентство.

Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть здійснювати обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.