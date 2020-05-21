США выходят из Договора об открытом небе, - СМИ

Власти США намерены 22 мая уведомить Россию о решении выйти из Договора по открытому небу. Этот договор позволяет 34 странам-участницам облетать территорию друг друга для контроля военной деятельности.

Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Трамп решил выйти из еще одного договора, имеющего отношение к контролю над вооружениями, сообщают высокопоставленные источники в администрации. США проинформируют Россию в пятницу, что выходят из Договора по открытому небу", - пишет газета.

Газета отмечает, что официальные лица в Америке уже давно выражают недовольство тем, что Москва якобы нарушала соглашение и не разрешала полеты над городом, где Россия, как считалось, развертывает ядерное оружие, способное достичь Европы, а также запрещала полеты во время проведений крупных военных учений в стране. Также источники издания отметили, что Трамп был возмущен полетом российского самолета прямо над его гольф-клубом в Бедминстере в Нью-Джерси в 2017 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: США должны упростить процесс продажи вооружений другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая, - Трамп

Associated Press пишет, что США уже оповестила иностранных партнеров о решении выйти из Договора.

"Администрация Трампа сообщила иностранным партнерам в четверг, что выходит из соглашения, которое позволяет более чем 30 странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга...", - отмечается в сообщении. В нем не уточняется, кого именно уже оповестили США.

Собеседники Associated Press пояснили, что главная причина принятого решения - претензии к тому, как выполняет свои обязательства российская сторона. "По их словам, Россия ограничила полеты над Москвой и Чечней, а также - близ Абхазии и Южной Осетии. Введенные Россией ограничения осложняют наблюдение за Калининградом...", - пишет агентство.

Также на Цензор.НЕТ: Посольство США призвало Россию "прекратить снова причинять страдания жителям Крыма". ВИДЕО

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.