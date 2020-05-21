США выходят из Договора об открытом небе, - СМИ
Власти США намерены 22 мая уведомить Россию о решении выйти из Договора по открытому небу. Этот договор позволяет 34 странам-участницам облетать территорию друг друга для контроля военной деятельности.
Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент Трамп решил выйти из еще одного договора, имеющего отношение к контролю над вооружениями, сообщают высокопоставленные источники в администрации. США проинформируют Россию в пятницу, что выходят из Договора по открытому небу", - пишет газета.
Газета отмечает, что официальные лица в Америке уже давно выражают недовольство тем, что Москва якобы нарушала соглашение и не разрешала полеты над городом, где Россия, как считалось, развертывает ядерное оружие, способное достичь Европы, а также запрещала полеты во время проведений крупных военных учений в стране. Также источники издания отметили, что Трамп был возмущен полетом российского самолета прямо над его гольф-клубом в Бедминстере в Нью-Джерси в 2017 году.
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Associated Press пишет, что США уже оповестила иностранных партнеров о решении выйти из Договора.
"Администрация Трампа сообщила иностранным партнерам в четверг, что выходит из соглашения, которое позволяет более чем 30 странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга...", - отмечается в сообщении. В нем не уточняется, кого именно уже оповестили США.
Собеседники Associated Press пояснили, что главная причина принятого решения - претензии к тому, как выполняет свои обязательства российская сторона. "По их словам, Россия ограничила полеты над Москвой и Чечней, а также - близ Абхазии и Южной Осетии. Введенные Россией ограничения осложняют наблюдение за Калининградом...", - пишет агентство.
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Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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І порушила ці договори звісно... Хто?
Штатам облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в Европе был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за гольфклубом Трампа и "Абрамсами" на границе с Канадой
В любом случае это ход в пользу *****, т.к. он то точно ничего не теряет даже теоретически.
Частково правда, що геостаціонарна орбіта використовується у площині екватора, але це якщо казати про строго стаціонарні орбіти. Тобто лише над екватором є можливість забезпечити точну стаіонарність навіть теоретично. Але взагалі супутники можуть кружляти навколо Землі і в ішних площинах, що мають досить великий нахил відносно площини екватору. Так би мовити, рухаючись з півдня на північ чи навпаки, трохи відстаючи чи навіть випереджаючи кутову швидкість Землі. Все залежить від задач.
Казати, що супутник пролітає над США "максимум кілька хвилин" - безпідставно.
Це якесь відкриття! Так, супутник "хрєначит", але відносно барицента системи. А відносно поверхні Земілі може якраз "висіти як у голівудських фільмах". Адже Земля у цій системі не стоїть нерухомо, а обертається. Якщо, наприклад, відстань між центрами мас Землі та супутника становитиме 42000 км, тоді відстань від поверхні Землі до супутника = 35 786 км. Супутник, що "хрєначит" зі швидкістю 3,1 км/с буде мати з поверхнею Землі однакову кутову швидкість. Тобто саме "висіти" над її поверхнею. Це назвається "геостаціонарна орбіта".
По суті, задаючи висоту орбіти та початкову швидкість супутника, можна забезпечити будь-яку бажану швидкість відносно поверхні землі.
"снимок нужно сделать в течение максимум нескольких миллисекунд пролёта спутника над штанами с этой пуговицей (спутник между прочим не висит как в голливудских фильмах, а хреначит по орбите 8км/с, если кто не в курсе).
Но я написал: "... нескольких минут ..."
Лише обмовлюся, що про "пуговиці" це теж неабияке відкриття. Я про гудзики не писав, єслі шо. ))) Мене лише здивувало, що серед перепон для такої розвідки Ви назвали саме швидкість. Часу прольоту цілком достатньо. А от запилена та неоднорідна атмосфера, фантастична роздільна здатність для такої зйомки та ін. роблять це дійсно неможливим. Ніяких гудзиків.
Вибачте за спам, що не має відношення до основної теми.
Американский беспилотный разведчик не пересекая границы на 200 км вглубь увидит больше, чем пьяный Иван на бреющем полёте.
А больше на себя взять роль жандарма и морального авторитета некому, так что у путинской России будут полностью развязаны руки - да, режим ужасный, но остальные ненамного лучше. Так будет это преподнесено...
Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все. И продолжающееся вмешательство ГРУ и фабрики троллей в выборы, и активация определенных лидеров общественного мнения и не только. Вдруг, обратила я внимание, внезапно большое количество россиян, работающих и живущих на Западе, начали называть CNN и другие либеральные медиа пропагандой. Думаю, не нужно напоминать, кто еще называет эти медиа «врагом народа» (подсказка: начинается на Т, заканчивается на рамп).
https://echo.msk.ru/blog/karina_orlova/2645863-echo/
Наканец разаблачил Крававые Замыслы Имириализьма!
СЛАВА КПСС !
Повёлся на провакацию.
Источник: https://censor.net/n3197179
Конечно паРашке! Вот агент и старается. Типа США вышли, а значит теперь и паРашка может быть закрытой территорией. Молодец Трамп, возьми шоколадку.