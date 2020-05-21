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США выходят из Договора об открытом небе, - СМИ

США выходят из Договора об открытом небе, - СМИ

Власти США намерены 22 мая уведомить Россию о решении выйти из Договора по открытому небу. Этот договор позволяет 34 странам-участницам облетать территорию друг друга для контроля военной деятельности.

Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Трамп решил выйти из еще одного договора, имеющего отношение к контролю над вооружениями, сообщают высокопоставленные источники в администрации. США проинформируют Россию в пятницу, что выходят из Договора по открытому небу", - пишет газета.

Газета отмечает, что официальные лица в Америке уже давно выражают недовольство тем, что Москва якобы нарушала соглашение и не разрешала полеты над городом, где Россия, как считалось, развертывает ядерное оружие, способное достичь Европы, а также запрещала полеты во время проведений крупных военных учений в стране. Также источники издания отметили, что Трамп был возмущен полетом российского самолета прямо над его гольф-клубом в Бедминстере в Нью-Джерси в 2017 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: США должны упростить процесс продажи вооружений другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая, - Трамп

Associated Press пишет, что США уже оповестила иностранных партнеров о решении выйти из Договора.

"Администрация Трампа сообщила иностранным партнерам в четверг, что выходит из соглашения, которое позволяет более чем 30 странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга...", - отмечается в сообщении. В нем не уточняется, кого именно уже оповестили США.

Собеседники Associated Press пояснили, что главная причина принятого решения - претензии к тому, как выполняет свои обязательства российская сторона. "По их словам, Россия ограничила полеты над Москвой и Чечней, а также - близ Абхазии и Южной Осетии. Введенные Россией ограничения осложняют наблюдение за Калининградом...", - пишет агентство.

Также на Цензор.НЕТ: Посольство США призвало Россию "прекратить снова причинять страдания жителям Крыма". ВИДЕО

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Автор: 

авиация (2822) договор (317) россия (95372) США (26422)


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Топ комментарии
+59
Договір з кацапами нічого не вартий. Доведено Україною.
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21.05.2020 19:48
+44
Мочити треба кацапів всім світом.
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21.05.2020 19:48
+33
Это был просто психологический фактор сдерживания. Со спутника американцы могут рассмотреть даже пуговицу на кальсонах *****. Но поскольку Россия не удосужились исполнить даже видимость этого договора, то необходимость в нем отпала сама собой.
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21.05.2020 19:56
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Правила форума Совет форумчан
Мочити треба кацапів всім світом.
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21.05.2020 19:48 Ответить
США виходять із Договору про відкрите небо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6268
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21.05.2020 20:08 Ответить
Не просто не заинтересованы. Именно они удержали её от окончательного развала в 1990-е и не дают ей рухнуть сейчас. Как ни странно звучит.
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21.05.2020 23:48 Ответить
Увы... Но лучше бы американцы видели немного дальше своего носа и понимали, что в долгосрочной перспективе ликвидация РФ им таки выгоднее удержания её на плаву. Несмотря на все связанные с крушением недоимперии риски. Хотя бы потому что она всё равно рухнет, так лучше пусть это произойдёт контролируемо.
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22.05.2020 11:36 Ответить
Договір з кацапами нічого не вартий. Доведено Україною.
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21.05.2020 19:48 Ответить
Шо,апять?
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21.05.2020 19:55 Ответить
Таки так! Найбільша кількість договорів, яка пішла у смітник, це Україна - параша.
І порушила ці договори звісно... Хто?
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21.05.2020 20:11 Ответить
то мы о своём
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21.05.2020 20:14 Ответить
Никогда такого не было, и вот опять.
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21.05.2020 20:16 Ответить
Одно непонятно: почему Украина до сих пор придерживается Будапештского меморандума, который откровенно нарушен кацапами. А мы, как лохи, продолжаем за него цепляться... Лох - это судьба!
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23.05.2020 00:36 Ответить
Выстрелили себе в ногу. Точнее клоун ***** - Трампампам - выстрелил в ногу своей стране
Штатам облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в Европе был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за гольфклубом Трампа и "Абрамсами" на границе с Канадой
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21.05.2020 19:51 Ответить
Тут стоит вопрос иной,чмырение рашки в приоритете
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21.05.2020 19:54 Ответить
Для диванных войск чмырение всегда в приоритете, даже если "чмырение" на руку врагу.
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21.05.2020 20:01 Ответить
Видишь ли, кацап, с амеровского спутника видны лейтенантские звездочки на погонах военных отбросов расеи. Поэтому летать особо то и не зачем. А вот подводно-космические силы расейки, утратив такую возможность, будут вообще слепыми.
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21.05.2020 20:45 Ответить
Это был просто психологический фактор сдерживания. Со спутника американцы могут рассмотреть даже пуговицу на кальсонах *****. Но поскольку Россия не удосужились исполнить даже видимость этого договора, то необходимость в нем отпала сама собой.
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21.05.2020 19:56 Ответить
Пуговица должна быть минимум 20-30см в диаметре - именно такой пиксель в состоянии сейчас различить лучшие спутники-шпионы, небо должно быть ясным, должен быть день, и снимок нужно сделать в течение максимум нескольких минут пролёта спутника над штанами с этой пуговицей (спутник между прочим не висит как в голливудских фильмах, а хреначит по орбите 8км/с, если кто не в курсе).
В любом случае это ход в пользу *****, т.к. он то точно ничего не теряет даже теоретически.
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21.05.2020 20:07 Ответить
Да ладно! А номер машины на гугловских картах видели?
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21.05.2020 20:16 Ответить
Святая наивность... Вы думаете гугловские карты состоят только из спутниковых снимков?
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21.05.2020 20:29 Ответить
Кацап, если ты думаешь. что все спутники летают со скоростью 8 км/с относительно поверхности Земли, то ты - полный баран.
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21.05.2020 20:48 Ответить
Летают и быстрее, а что это даёт?
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21.05.2020 20:59 Ответить
Зря ты школу прогуливал... А то бы знал, что спутник именно висит над одной точкой иначе нахрен бы он был нужен вообще. Или твоя спутниковая тарелка туда-сюда гоняет в поисках спутника? Или один раз настраивается и потом 10 лет ее и трогать не нужно?
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21.05.2020 20:30 Ответить
Это геостационарные спутники. Они висят исключительно над экватором и так высоко, что скорость их движения совпадает со скоростью вращения Земли. Но увидеть что-то находясь над экватором на высоте 35 тысяч км очень сложно
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21.05.2020 20:37 Ответить
так, так... всі супутники хрєначат над поверхнею Землі зі швидкістю 8 км/г. Ви лише не хвилюйтеся і не слухайте ті голоси.
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21.05.2020 20:50 Ответить
Але марно Ви думаєте, що існують лише геостаціонарні супутники та такі, які "хєрячат" зі швидкістю 8 км/с (відносно поверхні Землі, треба розуміти?). Можлива безліч варіантів.
Частково правда, що геостаціонарна орбіта використовується у площині екватора, але це якщо казати про строго стаціонарні орбіти. Тобто лише над екватором є можливість забезпечити точну стаіонарність навіть теоретично. Але взагалі супутники можуть кружляти навколо Землі і в ішних площинах, що мають досить великий нахил відносно площини екватору. Так би мовити, рухаючись з півдня на північ чи навпаки, трохи відстаючи чи навіть випереджаючи кутову швидкість Землі. Все залежить від задач.
Казати, що супутник пролітає над США "максимум кілька хвилин" - безпідставно.
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21.05.2020 20:45 Ответить
Спутники бывают разные. Есть спутники для ретрансляции т.е. те которые вещают радио и телевизение и связь. Да их искуственно поддерживают в одной точке, но содержать такие спутники очень дорого по этому они сами зарабатывают на свое содержание за счет оплаты абонентов связи и телевидения. А есть спутники которые вывоятся на орбиту земли и движутся вокруг земли по заданной орбите. Помните эдак лет 20 назад во время прямых эфиров выделялось время ретрансляции и всегда не успевали вести прямой эфир по причине ухода спутника?
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21.05.2020 20:51 Ответить
Та даже и не 20 менее...савик жаловался на шоу своем.."спутник уходит, больше времени Вам дать не могу.."
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21.05.2020 21:50 Ответить
"Спутник уходит" означает что проплаченное время аренды трансподера заканчивается, а спутник никуда не уходит, он висит над одним местом и ведет трансляции24/7,
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22.05.2020 01:41 Ответить
(спутник между прочим не висит как в голливудских фильмах, а хреначит по орбите 8км/с, если кто не в курсе).
Це якесь відкриття! Так, супутник "хрєначит", але відносно барицента системи. А відносно поверхні Земілі може якраз "висіти як у голівудських фільмах". Адже Земля у цій системі не стоїть нерухомо, а обертається. Якщо, наприклад, відстань між центрами мас Землі та супутника становитиме 42000 км, тоді відстань від поверхні Землі до супутника = 35 786 км. Супутник, що "хрєначит" зі швидкістю 3,1 км/с буде мати з поверхнею Землі однакову кутову швидкість. Тобто саме "висіти" над її поверхнею. Це назвається "геостаціонарна орбіта".
По суті, задаючи висоту орбіти та початкову швидкість супутника, можна забезпечити будь-яку бажану швидкість відносно поверхні землі.
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21.05.2020 20:39 Ответить
Но только над экватором и только в районе 35 (плюс/минус) ТЫСЯЧ км над поверхностью. Удачи в разглядывании пуговиц!
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21.05.2020 20:44 Ответить
я вище написав ще, якщо цікаво, орбіти бувають різноманітні. Бачили колись мапи з проекціями траекторій супутників?
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21.05.2020 20:47 Ответить
Если бы я не знал о траекториях и проекциях, то написал бы:
"снимок нужно сделать в течение максимум нескольких миллисекунд пролёта спутника над штанами с этой пуговицей (спутник между прочим не висит как в голливудских фильмах, а хреначит по орбите 8км/с, если кто не в курсе).
Но я написал: "... нескольких минут ..."
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21.05.2020 20:55 Ответить
Давайте оберемо супутник на придатній висоті, та разом поспостерігаємо, як він "хєрячит" : https://www.n2yo.com/ ?
Лише обмовлюся, що про "пуговиці" це теж неабияке відкриття. Я про гудзики не писав, єслі шо. ))) Мене лише здивувало, що серед перепон для такої розвідки Ви назвали саме швидкість. Часу прольоту цілком достатньо. А от запилена та неоднорідна атмосфера, фантастична роздільна здатність для такої зйомки та ін. роблять це дійсно неможливим. Ніяких гудзиків.
Вибачте за спам, що не має відношення до основної теми.
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21.05.2020 21:07 Ответить
У меня отец служил в совковых ракетных войсках. Рассказывал, что у офицера был журнал со временем пролёта спутников-шпионов, когда полагалось принять меры к маскировке. Это ещё в 70-х годах было. Спутников с тех пор стало больше и видят они несколько лучше, но законы физики с тех пор вряд ли изменились
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21.05.2020 21:16 Ответить
Заглохни, казламордый дурак...
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21.05.2020 21:30 Ответить
ти відстало від життя і технологій, ще 90-х була фотка зі супутника людини, яка лежить на пляжі і можна було розгледіти час на її годиннику
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22.05.2020 08:53 Ответить
Бредятина.
Американский беспилотный разведчик не пересекая границы на 200 км вглубь увидит больше, чем пьяный Иван на бреющем полёте.
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21.05.2020 20:01 Ответить
Зачем этот весь цирк когда есть спутники?
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21.05.2020 20:10 Ответить
Помню в Штатах потеряли самолёт какого-то миллионера, смотрели со спутников, самолётов, вертолётов, нашли ч/з несколько месяцев. На 200км видят только Том Круз и Чак Норис.
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21.05.2020 20:10 Ответить
Он вылетел на маленьком одномоторном самолетике в сторону гор и никто точно не знал даже примерно, куда он собрался лететь. Представляешь маленький фанерный самолетик? Почти игрушечный.. разбитый на щепки в глухих горах? И нашли его через год, совсем случайно, когда просто наткнулись на куски фанеры...
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21.05.2020 20:39 Ответить
И соломы, и порванный в клочья перкаль обшивки
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21.05.2020 20:40 Ответить
ну судя по тому что цапы "не пустили", куда америкосы хотели, договор пошел лесом и соблюдать второй стороне его как-то не с руки. это у нас можно "мирный план" двигать при ежедневно убитых, и разные дополнительные договора еще подписывать, тоже безрезультатно (хотя для оккупантов и "наших" отдельных личностей возможно и результативно - хотя с другой стороны живодерам тоже платят, но не каждый им хочет стать)
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22.05.2020 00:03 Ответить
Договоры с помойкой ничего не стоят
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21.05.2020 20:08 Ответить
...Но самой важной точкой опоры путинского режима, ключевым фактором, от которого зависит его дальнейшее существование, сегодня, безусловно, являются выборы президента США. В 2016, когда Россия еще получала приличные нефтяные доходы и могла себе позволить крымнашизм, избрание Хиллари Клинтон стало бы неприятным побочным эффектом, но не более того. В 2020-м, когда нефтяные богатства российской золотой антилопы в одну секунду превратились в труху, а Путин незадолго до этого решил остаться у власти еще на -дцать лет, от переизбрания Дональда Трампа зависит судьба путинского режима. За прошедшие четыре года Трамп уже уничтожил и коррумпировал большое количество демократических институтов США. Если он переизберется, Америка, наконец, перестанет быть мировым жандармом закона и порядка, чего так страстно и желал Путин все эти годы. Потому что она перестанет быть демократией вообще. По крайней мере, такой демократией, которая имеет право диктовать другим, как жить правильно. Боюсь, выражение про «а в Америке…линчуют» станет почти буквальным.
А больше на себя взять роль жандарма и морального авторитета некому, так что у путинской России будут полностью развязаны руки - да, режим ужасный, но остальные ненамного лучше. Так будет это преподнесено...
Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все. И продолжающееся вмешательство ГРУ и фабрики троллей в выборы, и активация определенных лидеров общественного мнения и не только. Вдруг, обратила я внимание, внезапно большое количество россиян, работающих и живущих на Западе, начали называть CNN и другие либеральные медиа пропагандой. Думаю, не нужно напоминать, кто еще называет эти медиа «врагом народа» (подсказка: начинается на Т, заканчивается на рамп).

https://echo.msk.ru/blog/karina_orlova/2645863-echo/
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21.05.2020 20:11 Ответить
американці так не думають, вони в більшості підтримують Трампа
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22.05.2020 08:55 Ответить
це вам сам трамп на вушко шепнув????
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22.05.2020 16:14 Ответить
ні, американці і люди, які самі думають, а не кацапськими висерами
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23.05.2020 06:17 Ответить
минулого разу саме рашинські тролі, провокатори, фейк ньюз,зломи серверу демпартії і допомогли трампу виграти.тож цього разу трамп не погребує поміччю вчергове
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23.05.2020 12:13 Ответить
який ти наївний, у них був дерьмократ Обамко, оце був найкращий варіант для х...ла і кацапів, а Трамп жорстко взявся за економіку, яка на підйомі, питання з емігрантами, які всіх задовбали вирішує, і безробіття змешується, не знаю як зараз короновірусом, але було так. а тільки дурні думають, що Трампу кацапи допомогли і "Трамп наш"
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24.05.2020 17:03 Ответить
Для россии может быть и Важен Договор. А Для США зачем он Нужен. Они и так мониторят россию как только Можно и не можно. Россияне продадут все , что захотят Американцы.
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21.05.2020 20:13 Ответить
США открытое небо уже не нужно. Кто смотрит на звёздное небо уже давно увидел караван из нескольких десятков спутников бороздящих околоземную орбиту Земли. Говорят это Маск, а я гофорю ***** - это США за всеми наблюдает. И берёт досада, что мы с этой быдло-элитой паразитов-олигархов отстаём от космического прогресса.
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21.05.2020 20:22 Ответить
" ... напряжённость нарастает ... " , - такими были заголовки совецких газет в 70 е годы . В оконцовке напряжённость куда-то ушла вместе с совецким союзом . Напрягает все вены теперь росия , - но история повторяется , - пустыми понтами мир не завоюешь
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21.05.2020 20:31 Ответить
Ой, наканец!
Наканец разаблачил Крававые Замыслы Имириализьма!
СЛАВА КПСС !
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21.05.2020 20:49 Ответить
Зате паРашкостанці, під американськими прапорами, мають тверді наміри брехати на весь світ.
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21.05.2020 21:44 Ответить
С рашкой не воевать будут а мрачно пздить , это 2 огромные разницы.
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21.05.2020 23:25 Ответить
А Трамп - молодец. С этими пацанами из подворотни нужно просто - "пошли нах...й". Без обсуждений.
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21.05.2020 20:48 Ответить
Это очень серьёзное заявление. Надеюсь, что Вы согласовали его со своим лечащим врачом?
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21.05.2020 21:09 Ответить
Как же они туда пойдут если рашка с него не слезает?
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21.05.2020 23:23 Ответить
Поакуратнее с этим. Сейчас Пономарь надрочит статейку про очередную зраду Трампа - придется опять переобуваться налету.
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21.05.2020 21:18 Ответить
Переобуваться КОМУ?
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22.05.2020 10:45 Ответить
А где же кукарекание х?"%о-порошенковцев про рыжего клоуна играющего на руку кремлю?
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21.05.2020 21:14 Ответить
Трамп был возмущен полетом российского самолета прямо над его гольф-клубом в Бедминстере в Нью-Джерси в 2017 году.

Повёлся на провакацию.
Источник: https://censor.net/n3197179
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21.05.2020 21:17 Ответить
Впереди отмена СНВ-3. Два вооруженных до зубов самодура возьмут мир в заложники. А там и Китай подтянется.
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21.05.2020 21:26 Ответить
Самодур один, и он может взять только за щеку. У всего мира.
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21.05.2020 21:46 Ответить
У одного из них руки из жопы и людей больше не 250 млн как Брежнева было, жопа треснет.
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21.05.2020 23:22 Ответить
Договор морально и технически устарел и не имеет практической актуальности, когда с орбиты Земли можно получить ни чуть не хуже и не меньше сведений, чем с высоты полета самолета!
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21.05.2020 21:26 Ответить
Клав дядечко Дональд на цей договір з великим прибором. При наявності В-2 Spirit кацапське небо для них буде завжди відкрито.А тут ще й В-21 Raider на підході...
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21.05.2020 21:33 Ответить
Та они сейчас уже даже у 2 времён Карибского кризиса апают и авионику и разведапаратуру так шо он с Рамштайна будет до Урала видеть всё
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21.05.2020 23:18 Ответить
Нужно еще закрыть границы с россией,мордор должен находится за забором.
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21.05.2020 21:53 Ответить
путя летать теперь только над стерхами в параше будет , имитируя ртом и жопой звук двигателя.
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21.05.2020 23:16 Ответить

США виходять із Договору про відкрите небо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8253
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21.05.2020 23:37 Ответить
И опять вопрос к тем, кто еще не верит, что Трамп агент Уйла: кому это нужно, США или Уйлостану?
Конечно паРашке! Вот агент и старается. Типа США вышли, а значит теперь и паРашка может быть закрытой территорией. Молодец Трамп, возьми шоколадку.
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22.05.2020 00:05 Ответить
До железного занавеса осталось немного.
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22.05.2020 11:08 Ответить
 
 