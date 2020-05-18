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Посольство США призвало Россию "прекратить снова причинять страдания жителям Крыма". ВИДЕО

Посольство США в день годовщины депортации крымскотатарского народа призвало Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом.

Соответствующее заявление посольство США распространило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остаются непреклонны.

"Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым - это Украина", - отметила дипломат.

Квин подтвердила, что США никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией, а американские санкции из-за оккупации Крыма, будут оставаться в силе пока Россия не вернет Украине контроль над Крымским полуостровом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакарчук о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека

Автор: 

депортация (681) посольство (1081) россия (95502) США (26620) крымские татары (2717)


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Президент України написав пост. Як Хтось, неназваний, стукав у двері кримських татар у 1944 році. Це постукала біда, дипломатично каже наш президент. Далі він згадує про страшний злочин. Який скоїв Хтось.

Той ранок називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу - обережно переповідає чиїсь слова президент України. І зазначає, що внаслідок анексії Кримського півострову, киримли знову змушені покидати свої домівки. Внаслідок анексії, яку вчинив Хтось.

Далі в своїй промові президент України вірить, що настане день, коли киримли і українці сядуть за один стіл в Криму. Президент України не уточнює, чи буде за тим столом Хтось, чи він кудись пропаде. Очевидно, цей Хтось тривожить президента і Зеленський гонить геть самі думки про нього.

Щоб все владнати і забрати у Хтося Крим, президент України влаштує на будівлях своєї адміністрації лазерне шоу. Це ідеальний план. Бо, очевидно ж, Хтось злякається перфомансу від Зеленського і втече.
Я не президент і не вмію казати на російських окупантів Хтось. І я не один такий. І ми не хочемо ховати очі, поки Хтось топче нашу землю. Боротьба за свободу починається з того, що ми маємо набратися хоробрості і все-таки вимовити, проти кого ми боремося і хто цей загадковий Хтось. Ми боремося проти Путінської Росії, пане президент. Росія (під назвою СРСР) депортувала киримли тоді. Росія кидає киримли та українців у тюрми зараз. Росія воює на Донбасі. Росія вбиває ваших громадян.

Чи, може, не ваших?
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18.05.2020 14:44 Ответить
Вас удивляет , что прислужник путина Голобородько не хочет ссориться с хозяином и называть нациста - фашиста,- террориста путина подонком и выродком..?...Кварталовская прима Зеленский привык , по роду своей предыдущей паскудной деятельности, прислуживать, обслуживать, угождать и удовлетворять клиентов....Лилипутин - один из них.....
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18.05.2020 15:18 Ответить
Чудак и Тиран
Уж скоро лето. Душно, шумно…
Идет по тракту молодцом
Чудак с камчой, метелкой, бубном
И разрисованным лицом.

Внезапно зверем взвыли шины.
«Ментов» три роты, легкий танк…
- От Президента мы России!
Шаман, пройдите в автозак!

Всплакнул Бог ливнем: "Знать, порода
У русских с генами снетка,
Раз не боится «царь» народа -
Страшится с бубном чудака!

Россия - Ад: Иуда, Каин,
Пилат, Каифа, пьяный Ной…
Воспет маньяк - кровавый Сталин
Отпетой русскою толпой!

Трудясь, воруя, предавая,
Мельчают люди; совесть спит…
Коль раб-народ молчит, нищая,
Пусть правду бубен говорит!

Согбенны «россов» жалки выи.
Налоги прут в швейцарский банк…
Смешно, но Честь и Страж России -
Якутский жилистый чудак!

Хоть на пути у бубна войско,
На мужика сам Путин зол,
Он не камлал у стен кремлевских,
Зато - в Историю вошел!"
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18.05.2020 15:54 Ответить
 
 