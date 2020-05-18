Посольство США призвало Россию "прекратить снова причинять страдания жителям Крыма". ВИДЕО

Посольство США в день годовщины депортации крымскотатарского народа призвало Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом.

Соответствующее заявление посольство США распространило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остаются непреклонны.

"Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым - это Украина", - отметила дипломат.

Квин подтвердила, что США никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией, а американские санкции из-за оккупации Крыма, будут оставаться в силе пока Россия не вернет Украине контроль над Крымским полуостровом.

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