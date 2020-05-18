Посольство США закликало Росію "припинити знову завдавати страждань мешканцям Криму". ВIДЕО
Посольство США в день річниці депортації кримськотатарського народу закликало Росію негайно повернути Україні повний контроль над Кримом.
Відповідну заяву посольство США поширило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що зобов'язання США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України залишаються непохитними.
"Ми закликаємо Росію припинити знову завдавати страждань мешканцям Криму, припинити призов до збройних сил у Криму і негайно повернути Україні повний контроль над Кримом. Ми підтримуємо Україну і ще раз заявляємо, що Крим - це Україна", - зазначила дипломатка.
Квін підтвердила, що США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією, а американські санкції через окупацію Криму, залишатимуться чинними поки Росія не поверне Україні контроль над Кримським півостровом.
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Той ранок називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу - обережно переповідає чиїсь слова президент України. І зазначає, що внаслідок анексії Кримського півострову, киримли знову змушені покидати свої домівки. Внаслідок анексії, яку вчинив Хтось.
Далі в своїй промові президент України вірить, що настане день, коли киримли і українці сядуть за один стіл в Криму. Президент України не уточнює, чи буде за тим столом Хтось, чи він кудись пропаде. Очевидно, цей Хтось тривожить президента і Зеленський гонить геть самі думки про нього.
Щоб все владнати і забрати у Хтося Крим, президент України влаштує на будівлях своєї адміністрації лазерне шоу. Це ідеальний план. Бо, очевидно ж, Хтось злякається перфомансу від Зеленського і втече.
Я не президент і не вмію казати на російських окупантів Хтось. І я не один такий. І ми не хочемо ховати очі, поки Хтось топче нашу землю. Боротьба за свободу починається з того, що ми маємо набратися хоробрості і все-таки вимовити, проти кого ми боремося і хто цей загадковий Хтось. Ми боремося проти Путінської Росії, пане президент. Росія (під назвою СРСР) депортувала киримли тоді. Росія кидає киримли та українців у тюрми зараз. Росія воює на Донбасі. Росія вбиває ваших громадян.
Чи, може, не ваших?
Уж скоро лето. Душно, шумно…
Идет по тракту молодцом
Чудак с камчой, метелкой, бубном
И разрисованным лицом.
Внезапно зверем взвыли шины.
«Ментов» три роты, легкий танк…
- От Президента мы России!
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Всплакнул Бог ливнем: "Знать, порода
У русских с генами снетка,
Раз не боится «царь» народа -
Страшится с бубном чудака!
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Пилат, Каифа, пьяный Ной…
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Отпетой русскою толпой!
Трудясь, воруя, предавая,
Мельчают люди; совесть спит…
Коль раб-народ молчит, нищая,
Пусть правду бубен говорит!
Согбенны «россов» жалки выи.
Налоги прут в швейцарский банк…
Смешно, но Честь и Страж России -
Якутский жилистый чудак!
Хоть на пути у бубна войско,
На мужика сам Путин зол,
Он не камлал у стен кремлевских,
Зато - в Историю вошел!"