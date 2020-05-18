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Посольство США закликало Росію "припинити знову завдавати страждань мешканцям Криму". ВIДЕО

Посольство США в день річниці депортації кримськотатарського народу закликало Росію негайно повернути Україні повний контроль над Кримом.

Відповідну заяву посольство США поширило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що зобов'язання США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України залишаються непохитними.

"Ми закликаємо Росію припинити знову завдавати страждань мешканцям Криму, припинити призов до збройних сил у Криму і негайно повернути Україні повний контроль над Кримом. Ми підтримуємо Україну і ще раз заявляємо, що Крим - це Україна", - зазначила дипломатка.

Квін підтвердила, що США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією, а американські санкції через окупацію Криму, залишатимуться чинними поки Росія не поверне Україні контроль над Кримським півостровом.

Також читайте: Нардеп "Голосу" Вакарчук про День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини

Автор: 

депортація (723) посольство (944) росія (65129) США (22778) кримські татари (2004)


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Президент України написав пост. Як Хтось, неназваний, стукав у двері кримських татар у 1944 році. Це постукала біда, дипломатично каже наш президент. Далі він згадує про страшний злочин. Який скоїв Хтось.

Той ранок називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу - обережно переповідає чиїсь слова президент України. І зазначає, що внаслідок анексії Кримського півострову, киримли знову змушені покидати свої домівки. Внаслідок анексії, яку вчинив Хтось.

Далі в своїй промові президент України вірить, що настане день, коли киримли і українці сядуть за один стіл в Криму. Президент України не уточнює, чи буде за тим столом Хтось, чи він кудись пропаде. Очевидно, цей Хтось тривожить президента і Зеленський гонить геть самі думки про нього.

Щоб все владнати і забрати у Хтося Крим, президент України влаштує на будівлях своєї адміністрації лазерне шоу. Це ідеальний план. Бо, очевидно ж, Хтось злякається перфомансу від Зеленського і втече.
Я не президент і не вмію казати на російських окупантів Хтось. І я не один такий. І ми не хочемо ховати очі, поки Хтось топче нашу землю. Боротьба за свободу починається з того, що ми маємо набратися хоробрості і все-таки вимовити, проти кого ми боремося і хто цей загадковий Хтось. Ми боремося проти Путінської Росії, пане президент. Росія (під назвою СРСР) депортувала киримли тоді. Росія кидає киримли та українців у тюрми зараз. Росія воює на Донбасі. Росія вбиває ваших громадян.

Чи, може, не ваших?
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18.05.2020 14:44 Відповісти
Вас удивляет , что прислужник путина Голобородько не хочет ссориться с хозяином и называть нациста - фашиста,- террориста путина подонком и выродком..?...Кварталовская прима Зеленский привык , по роду своей предыдущей паскудной деятельности, прислуживать, обслуживать, угождать и удовлетворять клиентов....Лилипутин - один из них.....
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18.05.2020 15:18 Відповісти
Чудак и Тиран
Уж скоро лето. Душно, шумно…
Идет по тракту молодцом
Чудак с камчой, метелкой, бубном
И разрисованным лицом.

Внезапно зверем взвыли шины.
«Ментов» три роты, легкий танк…
- От Президента мы России!
Шаман, пройдите в автозак!

Всплакнул Бог ливнем: "Знать, порода
У русских с генами снетка,
Раз не боится «царь» народа -
Страшится с бубном чудака!

Россия - Ад: Иуда, Каин,
Пилат, Каифа, пьяный Ной…
Воспет маньяк - кровавый Сталин
Отпетой русскою толпой!

Трудясь, воруя, предавая,
Мельчают люди; совесть спит…
Коль раб-народ молчит, нищая,
Пусть правду бубен говорит!

Согбенны «россов» жалки выи.
Налоги прут в швейцарский банк…
Смешно, но Честь и Страж России -
Якутский жилистый чудак!

Хоть на пути у бубна войско,
На мужика сам Путин зол,
Он не камлал у стен кремлевских,
Зато - в Историю вошел!"
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18.05.2020 15:54 Відповісти
 
 