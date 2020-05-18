Посольство США закликало Росію "припинити знову завдавати страждань мешканцям Криму". ВIДЕО

Посольство США в день річниці депортації кримськотатарського народу закликало Росію негайно повернути Україні повний контроль над Кримом.

Відповідну заяву посольство США поширило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що зобов'язання США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України залишаються непохитними.

"Ми закликаємо Росію припинити знову завдавати страждань мешканцям Криму, припинити призов до збройних сил у Криму і негайно повернути Україні повний контроль над Кримом. Ми підтримуємо Україну і ще раз заявляємо, що Крим - це Україна", - зазначила дипломатка.

Квін підтвердила, що США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією, а американські санкції через окупацію Криму, залишатимуться чинними поки Росія не поверне Україні контроль над Кримським півостровом.

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