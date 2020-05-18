Вакарчук о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека
Родная Земля - это пуповина, которая соединяет тебя с целым миром.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Голос") Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.
"Родная земля - это больше чем воспоминания детства или могилы предков. Родная Земля - это пуповина, которая соединяет тебя с целым миром. Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека. Сегодня, 18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Вечная память тем, кто больше не увидел свою родную землю, но до последнего лелеял ее в своем сердце", - заявил Вакарчук.
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В эстонском стихотворении 19-го века, ныне переложенном в песню, говорится:
"эстонское сердце и эстонская земля
- кто их может разлучить?"
дополню: можно петь, а можно картавить "Не моя війнаааа!"
Той ранок називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу - обережно переповідає чиїсь слова президент України. І зазначає, що внаслідок анексії Кримського півострову, киримли знову змушені покидати свої домівки. Внаслідок анексії, яку вчинив Хтось.
Далі в своїй промові президент України вірить, що настане день, коли киримли і українці сядуть за один стіл в Криму. Президент України не уточнює, чи буде за тим столом Хтось, чи він кудись пропаде. Очевидно, цей Хтось тривожить президента і Зеленський гонить геть самі думки про нього.
Щоб все владнати і забрати у Хтося Крим, президент України влаштує на будівлях своєї адміністрації лазерне шоу. Це ідеальний план. Бо, очевидно ж, Хтось злякається перфомансу від Зеленського і втече.
Я не президент і не вмію казати на російських окупантів Хтось. І я не один такий. І ми не хочемо ховати очі, поки Хтось топче нашу землю. Боротьба за свободу починається з того, що ми маємо набратися хоробрості і все-таки вимовити, проти кого ми боремося і хто цей загадковий Хтось. Ми боремося проти Путінської Росії, пане президент. Росія (під назвою СРСР) депортувала киримли тоді. Росія кидає киримли та українців у тюрми зараз. Росія воює на Донбасі. Росія вбиває ваших громадян.
Чи, може, не ваших?
Бо не може далі йти! (С)
Крым будет крымским районом Херсонской области, никаких привилегий, хватит!
Любые его слова - неинтересны.
И песни уже слушать не хочется.
Ибо видна сущность холуйско-гойской натуры...