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Вакарчук о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека

Вакарчук о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека

Родная Земля - ​​это пуповина, которая соединяет тебя с целым миром.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Голос") Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Родная земля - ​​это больше чем воспоминания детства или могилы предков. Родная Земля - ​​это пуповина, которая соединяет тебя с целым миром. Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека. Сегодня, 18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Вечная память тем, кто больше не увидел свою родную землю, но до последнего лелеял ее в своем сердце", - заявил Вакарчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Вакарчук о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека 01

Автор: 

Вакарчук (353) геноцид (416) депортация (677) Крым (26362) крымские татары (2716)


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Топ комментарии
+4
Обожеслав задвинул!!!.
дополню: можно петь, а можно картавить "Не моя війнаааа!"
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18.05.2020 12:32
+2
Нардеп "Голоса" Вакарчук о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека - Цензор.НЕТ 5367
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18.05.2020 12:37
+2
мона вигнати сяву із совка, но совок із сяви не вигнати!

Бо не може далі йти! (С)
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18.05.2020 12:40
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Умница)))
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18.05.2020 12:31 Ответить
Хорошо сказано.

В эстонском стихотворении 19-го века, ныне переложенном в песню, говорится:
"эстонское сердце и эстонская земля
- кто их может разлучить?"
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18.05.2020 12:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2G0oR_vpaak
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18.05.2020 12:37 Ответить
Обожеслав задвинул!!!.
дополню: можно петь, а можно картавить "Не моя війнаааа!"
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18.05.2020 12:32 Ответить
То что кацапы другая цивилизация,то что Крым это Украина не оспаривается!!! Но что сделали 300000 татар в 2014 году за исключением 150-200 патриотов! Они очень хорошо себя чувствуют с ватными паспортами,служат в армии рф не бузят за Украину и вовсе забыли!
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18.05.2020 14:08 Ответить
Президент України написав пост. Як Хтось, неназваний, стукав у двері кримських татар у 1944 році. Це постукала біда, дипломатично каже наш президент. Далі він згадує про страшний злочин. Який скоїв Хтось.

Той ранок називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу - обережно переповідає чиїсь слова президент України. І зазначає, що внаслідок анексії Кримського півострову, киримли знову змушені покидати свої домівки. Внаслідок анексії, яку вчинив Хтось.

Далі в своїй промові президент України вірить, що настане день, коли киримли і українці сядуть за один стіл в Криму. Президент України не уточнює, чи буде за тим столом Хтось, чи він кудись пропаде. Очевидно, цей Хтось тривожить президента і Зеленський гонить геть самі думки про нього.

Щоб все владнати і забрати у Хтося Крим, президент України влаштує на будівлях своєї адміністрації лазерне шоу. Це ідеальний план. Бо, очевидно ж, Хтось злякається перфомансу від Зеленського і втече.
Я не президент і не вмію казати на російських окупантів Хтось. І я не один такий. І ми не хочемо ховати очі, поки Хтось топче нашу землю. Боротьба за свободу починається з того, що ми маємо набратися хоробрості і все-таки вимовити, проти кого ми боремося і хто цей загадковий Хтось. Ми боремося проти Путінської Росії, пане президент. Росія (під назвою СРСР) депортувала киримли тоді. Росія кидає киримли та українців у тюрми зараз. Росія воює на Донбасі. Росія вбиває ваших громадян.

Чи, може, не ваших?
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18.05.2020 14:41 Ответить
Кацапія ненавидить всіх і вся.
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18.05.2020 12:35 Ответить
Это вы о чем? Автономия у Крыма и так была. Но по вашему право голоса должны иметь только татары?
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18.05.2020 12:41 Ответить
Если честно мне это не понятно. Что имеется ввиду под национальной автономией, если крымских татар 12%?
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18.05.2020 12:52 Ответить
Нардеп "Голоса" Вакарчук о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека - Цензор.НЕТ 5367
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18.05.2020 12:37 Ответить
мона вигнати сяву із совка, но совок із сяви не вигнати!

Бо не може далі йти! (С)
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18.05.2020 12:40 Ответить
це не моя війна (С)
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18.05.2020 12:41 Ответить
Наверно слова для новой песни... Надеюсь он сам понял, что сказал!? Можно через суд, войну и т.д. забрать землю, туркмен Славко
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18.05.2020 12:41 Ответить
шо там воно, падло нікчемне без голосу, без розуму та без совісті, ляпало йєзиком над могилою Сашка Білого ???
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18.05.2020 12:44 Ответить
Набор слов. «Давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17 года - атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю до 17 года, что он говорит абсолютную истину»- Володин, спикер ГД РФ.
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18.05.2020 12:46 Ответить
Соросятня квакнула о родной земле. А как ты, Сявик и твои соросята, голосовали, за продажу родной земли?
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18.05.2020 12:51 Ответить
американський фінансист https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорсько -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейського походження , меценат, філософ. Прихильник теорії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE відкритого суспільства і противник «ринкового фундаменталізму». Продовжувач ідей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80 Карла Поппера . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82 Вроджений есперантист . - ти противник ідей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80 Карла Поппера ?
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18.05.2020 13:30 Ответить
Нардеп "Голосу" Вакарчук про День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини - Цензор.НЕТ 3893 https://censor.net/user/394174 Я противник Сороса и его выплодков, которые уничтожают государственность, ради своих целей. Сорос сторонник своих идей, а не Поппера.
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18.05.2020 14:12 Ответить
Закрой пасть, славко.
Крым будет крымским районом Херсонской области, никаких привилегий, хватит!
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18.05.2020 12:55 Ответить
Нардеп "Голосу" Вакарчук про День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини - Цензор.НЕТ 7520
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18.05.2020 13:10 Ответить
Очень глупый спич,примеров в мировой практике тысячи.Крым и донбасс ,этому подтверждение.
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18.05.2020 13:28 Ответить
При Украине никто и не вспоминал о каких-то там крымских татарах, а нынче, понимаешь ли, титульная нация полуострова, не меньше!
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18.05.2020 13:49 Ответить
"не можна силою забрати рідну землю у людини"...І це говорить падаль,яка голосувала за продаж української землі...
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18.05.2020 13:52 Ответить
Ничтожество подпинчуковское.
Любые его слова - неинтересны.
И песни уже слушать не хочется.
Ибо видна сущность холуйско-гойской натуры...
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18.05.2020 14:05 Ответить
Ничего не понял. А чего там сейчас в Крыму с землёй не так? Кто у Крымских Татар отбирает землю? Сегодня, кто в Крыму Татар обижает?
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18.05.2020 19:43 Ответить
 
 