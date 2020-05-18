Вакарчук о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека

Родная Земля - ​​это пуповина, которая соединяет тебя с целым миром.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Голос") Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Родная земля - ​​это больше чем воспоминания детства или могилы предков. Родная Земля - ​​это пуповина, которая соединяет тебя с целым миром. Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека. Сегодня, 18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Вечная память тем, кто больше не увидел свою родную землю, но до последнего лелеял ее в своем сердце", - заявил Вакарчук.

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