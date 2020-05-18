Сегодня в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Сегодня в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв депортации крымских татар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года в 3 утра и продолжалась до начала июня (первая и самая большая волна закончилась 20 мая).

Официальным основанием для депортации крымскотатарского народа стало тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859 сс "О крымских татарах" от 11 мая 1944 года, в котором крымским татарам предъявлялись претензии в якобы массовой измене и массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма гитлеровскими войсками.

Без сомнения, был совершен акт гено- и этноцида, о чем свидетельствуют обвинение целого народа в государственной измене и применение принципа коллективной ответственности. По официальным данным (так называемые числа Лаврентия Берии) были депортированы 183 144 тысяч крымских татар, по татарскими источникам - более 400 тыс., из которых в течение первых полутора лет умерло около 46% депортированных людей. В карательной операции участвовали 32 тыс. сотрудников НКВД.

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Людям на сборы давалось от нескольких минут до получаса, с собой разрешалось взять личные вещи, провизию, посуду и бытовой инвентарь. Понятно, что большая часть имущества осталась и была конфискована государством. Большинство депортированных было направлено на спецпоселение в Узбекистан, часть - в ГУЛАГ, а еще часть - для пополнения спецконтингента для Московского угольного бассейна.

Депортация была одним из средств "детатаризации" Крыма. Другими средствами были уничтожение культурных и исторических памятников, замена исторических названий местностей новыми вроде "Советский", "Первомайск", "Красногвардейск" и другие. В Крым заселялись выходцы из России и других республик. За послевоенный период количество населения в Крыму увеличилось почти в 10 раз.

После передачи Крыма в состав УССР (1954) в 1956 году был издан указ (неопубликованный) о реабилитации крымских татар, но практически без права возвращения на родину в Крым. Массовое возвращение на родину крымских татар началось лишь в конце 80-х годов.

Учитывая, что через семьдесят лет после депортации в результате действий тоталитарного режима бывшего СССР крымскотатарский народ вновь оказался перед угрозой дискриминации на родной земле, а также с целью поддержки борьбы граждан Украины - крымских татар за реализацию своих прав как представителей коренного народа Указом Президента от 16 мая 2014 года и был установлен День борьбы за права крымскотатарского народа.

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