Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину". ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, но невозможно отобрать у народа его дух и волю.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, мы вспоминаем о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб. Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие крымские татары вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома. Многим даже не сказали, куда отправили их семьи и где их искать", - отметил глава государства.
То утро называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа. Лишь спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой.
"Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю. А те, кто остался, страдают от заключений, обысков и притеснений", - подчеркнул Зеленский.
"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - добавил президент.
Сегодня на зданиях Офиса Президента Украины и Кабинета Министров была размещена световая проекцию в знак солидарности с крымскотатарским народом.
"Сегодня каждый украинец разделяет с ним боль от трагедии 18 мая 1944. Эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, и невозможно отобрать у народа его дух и волю", - подытожил Зеленский.
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знову плагіат від гаранта потому, что дєвочку в обиду нє дайот
Привет пламеннаму барцу с крававыми замыслами израильских сионистов и пекинских гегемонистов!
А таке бажання в них може виникнути лише тоді, коли рівень життя на Україні буде вищим аніж в Криму.
Жаль только - жить в эту пору прекрасную.
Уж не придется - ни мне, ни тебе... (с) Некрасов
Есть сегодня у меня мечта.
I have a dream that one day every valley shall be engulfed, every hill shall be exalted and every mountain shall be made low, the rough places will be made plains and the crooked places will be made straight and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.
Есть у меня мечта: однажды дол всякий наполнится, и холм всякий возвысится, и гора всякая понизится, пути неровные гладкими станут, пути кривые выпрямятся, и явится слава Господа Бога нашего, и узрит ее всякая плоть.
Ты путину в глаза скажи про Крым, или кишка слаба?
https://twitter.com/leusenko1
Леусенко (з криївки)
@leusenko1
·https://twitter.com/leusenko1/status/1262111069331431424 11 ч
Ти лі, чо лі, гівнюк ригівський, народ? Ти ще не знаєш український народ, який відправив твоїх старших товаришів до Ростова. Маєш дані незалежного опитування чи результати плебісциту? З якого переляку московська ганчірка вирішує за мене та мільйони українців яка в нас позиція?
Вот же мразь инфантильно-пораженческая. Не "вернется", а вернем. От нас Крым не уходил, у нас его забрали.
помнится был у мальдивского барыги министр обороны , имбецил заявлял что проведет парад войск в севастополе.)))) и где сейчас это мурло.
то есть это не адекватные политики с отсутствующими мозгами и живущие в параллельном мире. мне интересно, кому они такие нужны, не отвечающие за "базар"?))))
как по мне после таких заявлений надо срочно в психиатру )))))
Такий результат показали опитування соцгрупи "Рейтинг", пише https://www.unian.ua/politics/opituvannya-pokazalo-skilki-ukrajinciv-doviryayut-zelenskomu-infografika-novini-ukrajina-11000249.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site "Уніан".
Чинному главі держави довіряють 57% громадян, не довіряють - 37%.
Більше третини опитаних не змогли оцінити свій рівень довіри до політиків Дмитра Разумкова та Дениса Шмигаля. Загалом Разумкову довіряють 25%, не довіряють - 33%, чинному прем'єру довіряють лише 14%, а 39% - не довіряють.
До усіх інших політиків помітно переважає недовіра. При цьому Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють - 57%, Святославу Вакарчуку - 24% і 61% відповідно, Юлії Тимошенко - 22% і 72%, Петру Порошенку - 20% і 76%.
КРИМ ПОВЕРНЕТЬСЯ В УКРАЇНУ, але не завдяки тобі дрищ - совкодрочер
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.