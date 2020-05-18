Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, но невозможно отобрать у народа его дух и волю.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, мы вспоминаем о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб. Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие крымские татары вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома. Многим даже не сказали, куда отправили их семьи и где их искать", - отметил глава государства.

То утро называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа. Лишь спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой.

"Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю. А те, кто остался, страдают от заключений, обысков и притеснений", - подчеркнул Зеленский.

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"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - добавил президент.

Сегодня на зданиях Офиса Президента Украины и Кабинета Министров была размещена световая проекцию в знак солидарности с крымскотатарским народом.

"Сегодня каждый украинец разделяет с ним боль от трагедии 18 мая 1944. Эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, и невозможно отобрать у народа его дух и волю", - подытожил Зеленский.

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