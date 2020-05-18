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Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, но невозможно отобрать у народа его дух и волю.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, мы вспоминаем о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб. Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие крымские татары вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома. Многим даже не сказали, куда отправили их семьи и где их искать", - отметил глава государства.

То утро называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа. Лишь спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой.

"Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю. А те, кто остался, страдают от заключений, обысков и притеснений", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все больше похоже, что Зеленский тайно договаривается с Путиным, но Кремль его легко переиграет, - экс-секретарь СНБО Данилюк

"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - добавил президент.

Сегодня на зданиях Офиса Президента Украины и Кабинета Министров была размещена световая проекцию в знак солидарности с крымскотатарским народом.

"Сегодня каждый украинец разделяет с ним боль от трагедии 18 мая 1944. Эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, и невозможно отобрать у народа его дух и волю", - подытожил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский почтил память жертв политических репрессий: "Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы". ФОТОрепортаж

Зеленский: Настанет день, когда Крым вернется в Украину 01
Зеленский: Настанет день, когда Крым вернется в Украину 02
Зеленский: Настанет день, когда Крым вернется в Украину 03
Зеленский: Настанет день, когда Крым вернется в Украину 04

Автор: 

геноцид (416) Зеленский (20202) Крым (26362) память (1491) крымские татары (2716)


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Топ комментарии
+31
Настанет день, зеленский, и ты побежишь на ростов, ну или на тамбов!!!
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18.05.2020 09:39
+20
Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину" - Цензор.НЕТ 9089
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18.05.2020 09:37
+20
Виртуальный президент из видосиков и Фейсбука. Что же он так живых людей боится?
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18.05.2020 09:38
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Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину" - Цензор.НЕТ 9089
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18.05.2020 09:37 Ответить
Настанет день, зеленский, и ты побежишь на ростов, ну или на тамбов!!!
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18.05.2020 09:39 Ответить
Говоріть українською: вживайте в Ростов, в Тамбов..., а в основном, все правильно
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18.05.2020 09:44 Ответить
кацапи требуют шоп їх "НА" посилали
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18.05.2020 10:22 Ответить
такі слова вже чули з вуст Порошенка, але тоді вони звучали більш обнадійливо
знову плагіат від гаранта потому, что дєвочку в обиду нє дайот
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18.05.2020 10:28 Ответить
В питанях вна, туди тільки через НА... Тут мова вже ні до чого.
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18.05.2020 15:14 Ответить
Этого не будет. Янек сбежал тому как воспротивился лечь под соросят, с этим чудом такого не происходит - он полностью управляем послами Ж7.
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18.05.2020 09:50 Ответить
О, вылез!
Привет пламеннаму барцу с крававыми замыслами израильских сионистов и пекинских гегемонистов!
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18.05.2020 09:53 Ответить
Настанет день и с журавлиной стаей ты полетишь у сизой мгле.
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18.05.2020 10:19 Ответить
Точно! Это свыночолый гэтьман в Киеве корыто власти делил и ему не было дела до захвата кацапами крымнаша.
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18.05.2020 09:42 Ответить
Тут все знают что ты мудак, но иногда превосходишь самого себя. Как в фильме Кавказская пленница - "Часовню тоже я развалил?" "Нет, это было до вас, в 14 веке."
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18.05.2020 11:50 Ответить
Похож.
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18.05.2020 12:08 Ответить
Виртуальный президент из видосиков и Фейсбука. Что же он так живых людей боится?
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18.05.2020 09:38 Ответить
до відосіка нє знізошол
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18.05.2020 10:02 Ответить
відосікі уже нє заходят - очєнь кушать хочєцца
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18.05.2020 11:22 Ответить
Обязательно вернется. Это Зеленский сказал правильно. Да и не мог он сказать ничего другого
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18.05.2020 09:39 Ответить
Где-то в 2114 году....Сбылись пророчества Зеванги
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18.05.2020 09:42 Ответить
То есть, вы хотите сказать что "Крым вернулся в "родную гавань"? Вы это называете возвращением?
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18.05.2020 09:52 Ответить
Про "родную" гавань подробнее... Или вы отрицаете что Крым - это Украина?
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18.05.2020 12:11 Ответить
Болтать это не мешки ворочать. Надо же ему лапшу на уши вешать. А что будет когда то одному богу известно.
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18.05.2020 09:49 Ответить
Ты что ль вернёшь, размазня зелёная? И не забудь Гелетея с собой прихватить, он те парад в Севастополе организует.
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18.05.2020 09:39 Ответить
Спочатку треба посадити тих, хто здав Крим
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18.05.2020 09:40 Ответить
та да. они и сейчас там. правда, обещают расквартировать по всей расеюшке от Таймыра до Курилл.
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18.05.2020 10:13 Ответить
Вова а когда настанет день когда ответственные в здачи Крыма понесут наказание? пастор боксер и барыга
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18.05.2020 09:41 Ответить
еще кулявлобное ничтожество бакайцынюк и гебнявый наливайнер.
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18.05.2020 09:44 Ответить
конечно настанет. но ты и твой попердельник сделали все чтобы этот день задержать.
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18.05.2020 09:41 Ответить
При правлении Пу Крым не вернётся
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18.05.2020 09:53 Ответить
******** никто и зовут его никак. Как сказано раньше не так страшны мордовские воши как потужные мыролюбные реформаторы.
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18.05.2020 09:58 Ответить
а шо? Альоша Нахальний віддасть піражок просто так? Там тра' буде з челюстями виривати
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18.05.2020 10:24 Ответить
Скорее, при правлении пораженко, клоуна и т.п. антиукраинской мрази.
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18.05.2020 11:33 Ответить
Москва була украінско-русская?
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18.05.2020 09:44 Ответить
с вікіпєдії спрашивают вікіпєдікі
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18.05.2020 10:04 Ответить
Все может быть, все может статься.
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18.05.2020 09:43 Ответить
Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину". - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман. - Всё обещают в будущем.
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18.05.2020 09:44 Ответить
З ЙОГО промови стало зрозумілим, що - невідомо хто виселив кримських татар, а потім анексував Крим. І Крим ми повертати не будемо, він сам повернеться.
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18.05.2020 09:49 Ответить
то за Оманським пактом Патрушева-Зє!лєнтропа договорились шо тєма Крима - табу
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18.05.2020 10:05 Ответить
Без бажання переважної більшості жителів Криму, це - не можливо.
А таке бажання в них може виникнути лише тоді, коли рівень життя на Україні буде вищим аніж в Криму.
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18.05.2020 09:45 Ответить
Анексія Криму, це не військова російська спецоперація? А жителі Криму - це вже не громадяни РФ?
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18.05.2020 10:15 Ответить
Не распространяйте эту чушь! Вот в лугандонах народ последний хер без соли доедает, но при этому люто ненавидит Украину, считает что это Украина им не дает жить так, как им пообещал *****. Никакой высокий уровень жизни в соседней стране не поможет дебилам осознать, что они дебилы
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18.05.2020 10:47 Ответить
Этих не жаль. Они сделали выбор. пусть теперь дохнут
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18.05.2020 11:40 Ответить
Верно.Только изменение этнического состава может помочь. Россия это прекрасно знает, поэтому захваченные территории сразу же начинает заселять руснёй, при чём упоротой.
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18.05.2020 12:21 Ответить
Ага, розкажіть про Північну і Південну Корею. Ніхто ніколи не боровся за населення, борються за території. Крим повернеться в Україну, без сумніву, кримських понаєхаших і рашистів ніхто питати не буде.
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18.05.2020 11:37 Ответить
Всплакнул. Дайте мне ещё салфетку.
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18.05.2020 09:45 Ответить
Вот только такое впечатление, что и Украину ты, и твои зелёные хмыри, добьют окончательно.
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18.05.2020 09:46 Ответить
Похоже к этому все идёт.
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18.05.2020 09:48 Ответить
Зеленський: "Настане день, коли Крим повернеться в Україну" - Цензор.НЕТ 6110
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18.05.2020 09:47 Ответить
арестовать как государственного преступника, пока не убёг на Ростов
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18.05.2020 09:49 Ответить
Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину"
Жаль только - жить в эту пору прекрасную.
Уж не придется - ни мне, ни тебе... (с) Некрасов
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18.05.2020 09:53 Ответить
в тому фсбуці Зє!лупа жодним словом не вказав хто те вчинив. Тільки "постукала біда" та якась "анексія Криму"
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18.05.2020 09:54 Ответить
то ма'ть за умовами Оманського пакту Патрушева-Зє!лєнтропа
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18.05.2020 09:55 Ответить
Обратите внимание как текст ему написали,не упоминается ни слова,россия,или российкая оккупация
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18.05.2020 09:54 Ответить
навіть нема згадки про "та сторона" - буцім якесь стихіне лихо вигнало киримли з домівок і гнало аж до киргизії
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18.05.2020 09:57 Ответить
получився не "день пам'яті", а дєнь Забвєнія - совкодрочер Зє!лупа оманська де тіко може відстоює савєцкій саюз од нападок націков-бандєравцев
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18.05.2020 10:17 Ответить
очередной видосик из бункера
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18.05.2020 09:54 Ответить
де там! пост в фсбуці мендельша состряпала поки босс ше відсипаєця від ночної оргії - отмічав вєлікій празнік політічєскіх репресій, бо і сам долучився
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18.05.2020 10:00 Ответить
"I have a dream today.
Есть сегодня у меня мечта.

I have a dream that one day every valley shall be engulfed, every hill shall be exalted and every mountain shall be made low, the rough places will be made plains and the crooked places will be made straight and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.

Есть у меня мечта: однажды дол всякий наполнится, и холм всякий возвысится, и гора всякая понизится, пути неровные гладкими станут, пути кривые выпрямятся, и явится слава Господа Бога нашего, и узрит ее всякая плоть.
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18.05.2020 09:57 Ответить
А что ты для этого делаешь, писюнист? Крым можно вернуть или построив армию, как у Израиля, или постоянно поднимать вопрос о санкциях Запада. Порох это делал. Ты все делаешь наоборот. Чучело, уйди по хорошему.
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18.05.2020 09:57 Ответить
Так он об этом и говорит, нарид наестся зеленой клоунской власти, выберет нормального (ох дай бог) президента и тогда Крым вернется в Украину.
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18.05.2020 10:08 Ответить
всего лишь сообщение в фейсбуке...А как же видосик гундосик... боится ***** обидеть
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18.05.2020 10:08 Ответить
неужели тексты этому зе пишет пэтька-вор. военный преступник
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18.05.2020 10:09 Ответить
Убил брата Ермака, который сегодня работает зеленым решалой?
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18.05.2020 10:18 Ответить
с тобой ватное Недоразумение и твоим малоПИД,,,роским Сбродом Украина быстрее окажется в совке!!!!
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18.05.2020 10:11 Ответить
И к этому президенту нужно было бы добавить " Мир с РФ возможен только на условиях возврата Украине Крыма и ОРДЛО ( без каких либо условий), ликвидации базы в Севастополе, выплаты компенсации за понесенные Украиной потери , выдача государственных преступников граждан Украины и покаяние в совершенных преступлениях с обязательством не вмешиваться во внутренние дела Украины впредь, особенно в ее стремлении интегрироваться в ЕС и НАТО."
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18.05.2020 10:13 Ответить
цей прєЗє!дєнт аж підстрибує так хоче в тайожний савєцкій саюз - воно до Криму всю Україну ладне приєднати в одному рейху з одним фюрером та одним йєзиком
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18.05.2020 10:20 Ответить
Товарищ верь, взойдет она, - звезда пленительного счастья.............
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18.05.2020 10:17 Ответить
Вова с передозу то-то выдал патриотическое о крымских татарах, да и молодец!
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18.05.2020 10:17 Ответить
Видать с усилием, сквозь зубы.
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18.05.2020 10:24 Ответить
там мєндельша завєдуйєт - написала пост - відправила в кремль на вичитку - кремль отрєдактвровал - мєндель опублікувала поки бубочка отсипаєця от тяжолой ночі - з тіщенком омічали велікій празнік - день політічєскіх репресій
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18.05.2020 10:39 Ответить
Навряд чи щось сама "сочіняєт" - готове отримує, буде ще заморочуватись.
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18.05.2020 11:08 Ответить
Без боя кто вернёт?
Ты путину в глаза скажи про Крым, или кишка слаба?
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18.05.2020 10:21 Ответить
https://twitter.com/leusenko1
https://twitter.com/leusenko1

Леусенко (з криївки)

@leusenko1

·https://twitter.com/leusenko1/status/1262111069331431424 11 ч

Ти лі, чо лі, гівнюк ригівський, народ? Ти ще не знаєш український народ, який відправив твоїх старших товаришів до Ростова. Маєш дані незалежного опитування чи результати плебісциту? З якого переляку московська ганчірка вирішує за мене та мільйони українців яка в нас позиція?

Зеленський: "Настане день, коли Крим повернеться в Україну" - Цензор.НЕТ 3561
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18.05.2020 10:26 Ответить
скатіна! за нарот распісался
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18.05.2020 10:40 Ответить
...наступит день, когда Крым вернется в УкраинуИсточник: https://censor.net/n3196110

Вот же мразь инфантильно-пораженческая. Не "вернется", а вернем. От нас Крым не уходил, у нас его забрали.
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18.05.2020 10:28 Ответить
Писюнист слейся ошибочка вышла
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18.05.2020 10:30 Ответить
"Настанет день, когда Крым вернется в Украину" - дайте только превратить её в УССР
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18.05.2020 10:31 Ответить
Зє!лупа туди і рвеця
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18.05.2020 10:41 Ответить
сцикун, іди нх.
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18.05.2020 10:49 Ответить
Надеюсь день освобождения Крыма шмаркля встретит уже в тюрьме.
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18.05.2020 10:54 Ответить
Зеленский чмо ,опять с Гундосиками🤦😬
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18.05.2020 11:12 Ответить
ше відсипаєця з бурної ночі - це вначалє кокс подимає настроєнійє, а потом отходнякі аж до вечора
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18.05.2020 11:26 Ответить
Ща зеленою владою НІКОЛИ не повернеться ні Крим, ні Донбас до України... Це Україну вони можуть приєднати знов до совку #опаного...
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18.05.2020 11:13 Ответить
Настане! Але для цього потрібні не лише слова а й конкретні дії! Петя про це чавкав на кожному кроці, але нічого не робив! Зараз Зеля продовжує бездіяльність Петі! Крим - це Україна!
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18.05.2020 11:14 Ответить
вот что ненавижу ,так трепачей политиков. от словесного поноса которых просто можно умом тронутся )))))
помнится был у мальдивского барыги министр обороны , имбецил заявлял что проведет парад войск в севастополе.)))) и где сейчас это мурло.
то есть это не адекватные политики с отсутствующими мозгами и живущие в параллельном мире. мне интересно, кому они такие нужны, не отвечающие за "базар"?))))
как по мне после таких заявлений надо срочно в психиатру )))))
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18.05.2020 11:20 Ответить
Найбільше серед політиків українці довіряють президенту Володимиру Зеленському.
Такий результат показали опитування соцгрупи "Рейтинг", пише https://www.unian.ua/politics/opituvannya-pokazalo-skilki-ukrajinciv-doviryayut-zelenskomu-infografika-novini-ukrajina-11000249.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site "Уніан".
Чинному главі держави довіряють 57% громадян, не довіряють - 37%.
Більше третини опитаних не змогли оцінити свій рівень довіри до політиків Дмитра Разумкова та Дениса Шмигаля. Загалом Разумкову довіряють 25%, не довіряють - 33%, чинному прем'єру довіряють лише 14%, а 39% - не довіряють.
До усіх інших політиків помітно переважає недовіра. При цьому Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють - 57%, Святославу Вакарчуку - 24% і 61% відповідно, Юлії Тимошенко - 22% і 72%, Петру Порошенку - 20% і 76%.
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18.05.2020 11:22 Ответить
дЖИДаи уже протаскивают закон о двойном гражданстве Пока вы по два дня подряд и по 20ть раз в год со свечками бегаете и причитаете Поминайте тогда и жертв хана батыя чем они хуже Украинцы превращаются в скулящую массу А по поводу крыма После принятия закона о двойном гражданстве пацаки румыны венгры поляки по тихому Украину колонизируют А вы на цензоре как и много лет назад будете кричать -Ганьба и пускать слюни
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18.05.2020 11:33 Ответить
Ну а Сибір вже китайський і Курили скро японськими будуть
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18.05.2020 11:40 Ответить
"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - добавил президент. Источник: https://censor.net/n3196110

КРИМ ПОВЕРНЕТЬСЯ В УКРАЇНУ, але не завдяки тобі дрищ - совкодрочер
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18.05.2020 11:38 Ответить
Ему осталось возвращать ещё 4 года, потом придёт следующий и продолжит возвращать... и т.д.
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18.05.2020 11:40 Ответить
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews В Раде хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО в "турборежиме". В случае принятия законопроекта о двойном гражданстве, паспорта ОРДЛО станут "настоящими".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
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18.05.2020 12:08 Ответить
Вова! Скоро на тя наденут деревянный макинтош и в твоём доме будет играть музыка. Но ты её не услышишь! (с)
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18.05.2020 13:07 Ответить
https://youtu.be/Y0XyOUccgxY
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18.05.2020 13:11 Ответить
.... И настанет день, когда народ поймет, что у руля должны стоять Украинцы, а не зебилы...
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18.05.2020 14:14 Ответить
Всё верно сказал.
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18.05.2020 14:40 Ответить
Байден Петюнделя уже не спасет. Пора сушить сухари.
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19.05.2020 19:19 Ответить
 
 