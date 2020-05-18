Зеленський: "Настане день, коли Крим повернеться в Україну". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що ця дата нагадує про те, що можна злочинно забрати у народу його землю, але неможливо відібрати у народу його дух і волю.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, ми згадуємо про страшний злочин, наслідком якого стали тисячі людських життів і скалічених доль. Людей саджали у вагони та відправляли за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато кримських татар повернулися з війни з медалями за взяття Берліна. І побачили порожні домівки. Багатьом навіть не сказали, куди відправили їхні родини та де їх шукати", - зазначив глава держави.

Той ранок називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу. Лише через понад 40 років вони отримали можливість повернутися додому.

"Здавалося, всі лиха позаду. Та у 2014 році внаслідок анексії Криму багато українців і кримських татар були змушені знову покинути свою землю. А ті, хто залишився, страждають від ув’язнень, обшуків та утисків", - підкреслив Зеленський.

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"Ми віримо, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться до України. Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу!", - додав президент.

Сьогодні на будівлях Офісу Президента України і Кабінету Міністрів була розміщена світлова проекція на знак солідарності з кримськотатарським народом.

"Сьогодні кожен українець розділяє з ним біль від трагедії 18 травня 1944 року. Ця дата нагадує про те, що можна злочинно відібрати в народу його землю, та неможливо відібрати в народу його дух і волю", - підсумував Зеленський.







