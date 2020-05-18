Зеленський: "Настане день, коли Крим повернеться в Україну". ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що ця дата нагадує про те, що можна злочинно забрати у народу його землю, але неможливо відібрати у народу його дух і волю.
Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, ми згадуємо про страшний злочин, наслідком якого стали тисячі людських життів і скалічених доль. Людей саджали у вагони та відправляли за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато кримських татар повернулися з війни з медалями за взяття Берліна. І побачили порожні домівки. Багатьом навіть не сказали, куди відправили їхні родини та де їх шукати", - зазначив глава держави.
Той ранок називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу. Лише через понад 40 років вони отримали можливість повернутися додому.
"Здавалося, всі лиха позаду. Та у 2014 році внаслідок анексії Криму багато українців і кримських татар були змушені знову покинути свою землю. А ті, хто залишився, страждають від ув’язнень, обшуків та утисків", - підкреслив Зеленський.
"Ми віримо, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться до України. Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу!", - додав президент.
Сьогодні на будівлях Офісу Президента України і Кабінету Міністрів була розміщена світлова проекція на знак солідарності з кримськотатарським народом.
"Сьогодні кожен українець розділяє з ним біль від трагедії 18 травня 1944 року. Ця дата нагадує про те, що можна злочинно відібрати в народу його землю, та неможливо відібрати в народу його дух і волю", - підсумував Зеленський.
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Привет пламеннаму барцу с крававыми замыслами израильских сионистов и пекинских гегемонистов!
А таке бажання в них може виникнути лише тоді, коли рівень життя на Україні буде вищим аніж в Криму.
Жаль только - жить в эту пору прекрасную.
Уж не придется - ни мне, ни тебе... (с) Некрасов
Есть сегодня у меня мечта.
I have a dream that one day every valley shall be engulfed, every hill shall be exalted and every mountain shall be made low, the rough places will be made plains and the crooked places will be made straight and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.
Есть у меня мечта: однажды дол всякий наполнится, и холм всякий возвысится, и гора всякая понизится, пути неровные гладкими станут, пути кривые выпрямятся, и явится слава Господа Бога нашего, и узрит ее всякая плоть.
Ты путину в глаза скажи про Крым, или кишка слаба?
https://twitter.com/leusenko1
Леусенко (з криївки)
@leusenko1
·https://twitter.com/leusenko1/status/1262111069331431424 11 ч
Ти лі, чо лі, гівнюк ригівський, народ? Ти ще не знаєш український народ, який відправив твоїх старших товаришів до Ростова. Маєш дані незалежного опитування чи результати плебісциту? З якого переляку московська ганчірка вирішує за мене та мільйони українців яка в нас позиція?
Вот же мразь инфантильно-пораженческая. Не "вернется", а вернем. От нас Крым не уходил, у нас его забрали.
помнится был у мальдивского барыги министр обороны , имбецил заявлял что проведет парад войск в севастополе.)))) и где сейчас это мурло.
то есть это не адекватные политики с отсутствующими мозгами и живущие в параллельном мире. мне интересно, кому они такие нужны, не отвечающие за "базар"?))))
как по мне после таких заявлений надо срочно в психиатру )))))
Такий результат показали опитування соцгрупи "Рейтинг", пише https://www.unian.ua/politics/opituvannya-pokazalo-skilki-ukrajinciv-doviryayut-zelenskomu-infografika-novini-ukrajina-11000249.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site "Уніан".
Чинному главі держави довіряють 57% громадян, не довіряють - 37%.
Більше третини опитаних не змогли оцінити свій рівень довіри до політиків Дмитра Разумкова та Дениса Шмигаля. Загалом Разумкову довіряють 25%, не довіряють - 33%, чинному прем'єру довіряють лише 14%, а 39% - не довіряють.
До усіх інших політиків помітно переважає недовіра. При цьому Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють - 57%, Святославу Вакарчуку - 24% і 61% відповідно, Юлії Тимошенко - 22% і 72%, Петру Порошенку - 20% і 76%.
КРИМ ПОВЕРНЕТЬСЯ В УКРАЇНУ, але не завдяки тобі дрищ - совкодрочер
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.