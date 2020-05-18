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Зеленський: "Настане день, коли Крим повернеться в Україну". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що ця дата нагадує про те, що можна злочинно забрати у народу його землю, але неможливо відібрати у народу його дух і волю.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, ми згадуємо про страшний злочин, наслідком якого стали тисячі людських життів і скалічених доль. Людей саджали у вагони та відправляли за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато кримських татар повернулися з війни з медалями за взяття Берліна. І побачили порожні домівки. Багатьом навіть не сказали, куди відправили їхні родини та де їх шукати", - зазначив глава держави.

Той ранок називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу. Лише через понад 40 років вони отримали можливість повернутися додому.

"Здавалося, всі лиха позаду. Та у 2014 році внаслідок анексії Криму багато українців і кримських татар були змушені знову покинути свою землю. А ті, хто залишився, страждають від ув’язнень, обшуків та утисків", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - ОП

"Ми віримо, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться до України. Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу!", - додав президент.

Сьогодні на будівлях Офісу Президента України і Кабінету Міністрів була розміщена світлова проекція на знак солідарності з кримськотатарським народом.

"Сьогодні кожен українець розділяє з ним біль від трагедії 18 травня 1944 року. Ця дата нагадує про те, що можна злочинно відібрати в народу його землю, та неможливо відібрати в народу його дух і волю", - підсумував Зеленський.

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Зеленський: Настане день, коли Крим повернеться в Україну 03
Зеленський: Настане день, коли Крим повернеться в Україну 04

Автор: 

геноцид (307) Зеленський (23659) Крим (14124) пам'ять (1183) кримські татари (2003)


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Топ коментарі
+31
Настанет день, зеленский, и ты побежишь на ростов, ну или на тамбов!!!
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18.05.2020 09:39
+20
Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину" - Цензор.НЕТ 9089
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18.05.2020 09:37
+20
Виртуальный президент из видосиков и Фейсбука. Что же он так живых людей боится?
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18.05.2020 09:38
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Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину" - Цензор.НЕТ 9089
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18.05.2020 09:37 Відповісти
Настанет день, зеленский, и ты побежишь на ростов, ну или на тамбов!!!
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18.05.2020 09:39 Відповісти
Говоріть українською: вживайте в Ростов, в Тамбов..., а в основном, все правильно
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18.05.2020 09:44 Відповісти
кацапи требуют шоп їх "НА" посилали
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18.05.2020 10:22 Відповісти
такі слова вже чули з вуст Порошенка, але тоді вони звучали більш обнадійливо
знову плагіат від гаранта потому, что дєвочку в обиду нє дайот
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18.05.2020 10:28 Відповісти
В питанях вна, туди тільки через НА... Тут мова вже ні до чого.
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18.05.2020 15:14 Відповісти
Этого не будет. Янек сбежал тому как воспротивился лечь под соросят, с этим чудом такого не происходит - он полностью управляем послами Ж7.
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18.05.2020 09:50 Відповісти
О, вылез!
Привет пламеннаму барцу с крававыми замыслами израильских сионистов и пекинских гегемонистов!
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18.05.2020 09:53 Відповісти
Настанет день и с журавлиной стаей ты полетишь у сизой мгле.
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18.05.2020 10:19 Відповісти
Точно! Это свыночолый гэтьман в Киеве корыто власти делил и ему не было дела до захвата кацапами крымнаша.
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18.05.2020 09:42 Відповісти
Тут все знают что ты мудак, но иногда превосходишь самого себя. Как в фильме Кавказская пленница - "Часовню тоже я развалил?" "Нет, это было до вас, в 14 веке."
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18.05.2020 11:50 Відповісти
Похож.
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18.05.2020 12:08 Відповісти
Виртуальный президент из видосиков и Фейсбука. Что же он так живых людей боится?
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18.05.2020 09:38 Відповісти
до відосіка нє знізошол
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18.05.2020 10:02 Відповісти
відосікі уже нє заходят - очєнь кушать хочєцца
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18.05.2020 11:22 Відповісти
Обязательно вернется. Это Зеленский сказал правильно. Да и не мог он сказать ничего другого
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18.05.2020 09:39 Відповісти
Где-то в 2114 году....Сбылись пророчества Зеванги
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18.05.2020 09:42 Відповісти
То есть, вы хотите сказать что "Крым вернулся в "родную гавань"? Вы это называете возвращением?
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18.05.2020 09:52 Відповісти
Про "родную" гавань подробнее... Или вы отрицаете что Крым - это Украина?
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18.05.2020 12:11 Відповісти
Болтать это не мешки ворочать. Надо же ему лапшу на уши вешать. А что будет когда то одному богу известно.
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18.05.2020 09:49 Відповісти
Ты что ль вернёшь, размазня зелёная? И не забудь Гелетея с собой прихватить, он те парад в Севастополе организует.
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18.05.2020 09:39 Відповісти
Спочатку треба посадити тих, хто здав Крим
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18.05.2020 09:40 Відповісти
та да. они и сейчас там. правда, обещают расквартировать по всей расеюшке от Таймыра до Курилл.
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18.05.2020 10:13 Відповісти
Вова а когда настанет день когда ответственные в здачи Крыма понесут наказание? пастор боксер и барыга
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18.05.2020 09:41 Відповісти
еще кулявлобное ничтожество бакайцынюк и гебнявый наливайнер.
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18.05.2020 09:44 Відповісти
конечно настанет. но ты и твой попердельник сделали все чтобы этот день задержать.
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18.05.2020 09:41 Відповісти
При правлении Пу Крым не вернётся
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18.05.2020 09:53 Відповісти
******** никто и зовут его никак. Как сказано раньше не так страшны мордовские воши как потужные мыролюбные реформаторы.
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18.05.2020 09:58 Відповісти
а шо? Альоша Нахальний віддасть піражок просто так? Там тра' буде з челюстями виривати
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18.05.2020 10:24 Відповісти
Скорее, при правлении пораженко, клоуна и т.п. антиукраинской мрази.
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18.05.2020 11:33 Відповісти
Москва була украінско-русская?
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18.05.2020 09:44 Відповісти
с вікіпєдії спрашивают вікіпєдікі
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18.05.2020 10:04 Відповісти
Все может быть, все может статься.
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18.05.2020 09:43 Відповісти
Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину". - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман. - Всё обещают в будущем.
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18.05.2020 09:44 Відповісти
З ЙОГО промови стало зрозумілим, що - невідомо хто виселив кримських татар, а потім анексував Крим. І Крим ми повертати не будемо, він сам повернеться.
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18.05.2020 09:49 Відповісти
то за Оманським пактом Патрушева-Зє!лєнтропа договорились шо тєма Крима - табу
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18.05.2020 10:05 Відповісти
Без бажання переважної більшості жителів Криму, це - не можливо.
А таке бажання в них може виникнути лише тоді, коли рівень життя на Україні буде вищим аніж в Криму.
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18.05.2020 09:45 Відповісти
Анексія Криму, це не військова російська спецоперація? А жителі Криму - це вже не громадяни РФ?
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18.05.2020 10:15 Відповісти
Не распространяйте эту чушь! Вот в лугандонах народ последний хер без соли доедает, но при этому люто ненавидит Украину, считает что это Украина им не дает жить так, как им пообещал *****. Никакой высокий уровень жизни в соседней стране не поможет дебилам осознать, что они дебилы
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18.05.2020 10:47 Відповісти
Этих не жаль. Они сделали выбор. пусть теперь дохнут
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18.05.2020 11:40 Відповісти
Верно.Только изменение этнического состава может помочь. Россия это прекрасно знает, поэтому захваченные территории сразу же начинает заселять руснёй, при чём упоротой.
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18.05.2020 12:21 Відповісти
Ага, розкажіть про Північну і Південну Корею. Ніхто ніколи не боровся за населення, борються за території. Крим повернеться в Україну, без сумніву, кримських понаєхаших і рашистів ніхто питати не буде.
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18.05.2020 11:37 Відповісти
Всплакнул. Дайте мне ещё салфетку.
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18.05.2020 09:45 Відповісти
Вот только такое впечатление, что и Украину ты, и твои зелёные хмыри, добьют окончательно.
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18.05.2020 09:46 Відповісти
Похоже к этому все идёт.
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18.05.2020 09:48 Відповісти
Зеленський: "Настане день, коли Крим повернеться в Україну" - Цензор.НЕТ 6110
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18.05.2020 09:47 Відповісти
арестовать как государственного преступника, пока не убёг на Ростов
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18.05.2020 09:49 Відповісти
Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину"
Жаль только - жить в эту пору прекрасную.
Уж не придется - ни мне, ни тебе... (с) Некрасов
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18.05.2020 09:53 Відповісти
в тому фсбуці Зє!лупа жодним словом не вказав хто те вчинив. Тільки "постукала біда" та якась "анексія Криму"
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18.05.2020 09:54 Відповісти
то ма'ть за умовами Оманського пакту Патрушева-Зє!лєнтропа
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18.05.2020 09:55 Відповісти
Обратите внимание как текст ему написали,не упоминается ни слова,россия,или российкая оккупация
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18.05.2020 09:54 Відповісти
навіть нема згадки про "та сторона" - буцім якесь стихіне лихо вигнало киримли з домівок і гнало аж до киргизії
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18.05.2020 09:57 Відповісти
получився не "день пам'яті", а дєнь Забвєнія - совкодрочер Зє!лупа оманська де тіко може відстоює савєцкій саюз од нападок націков-бандєравцев
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18.05.2020 10:17 Відповісти
очередной видосик из бункера
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18.05.2020 09:54 Відповісти
де там! пост в фсбуці мендельша состряпала поки босс ше відсипаєця від ночної оргії - отмічав вєлікій празнік політічєскіх репресій, бо і сам долучився
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18.05.2020 10:00 Відповісти
"I have a dream today.
Есть сегодня у меня мечта.

I have a dream that one day every valley shall be engulfed, every hill shall be exalted and every mountain shall be made low, the rough places will be made plains and the crooked places will be made straight and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.

Есть у меня мечта: однажды дол всякий наполнится, и холм всякий возвысится, и гора всякая понизится, пути неровные гладкими станут, пути кривые выпрямятся, и явится слава Господа Бога нашего, и узрит ее всякая плоть.
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18.05.2020 09:57 Відповісти
А что ты для этого делаешь, писюнист? Крым можно вернуть или построив армию, как у Израиля, или постоянно поднимать вопрос о санкциях Запада. Порох это делал. Ты все делаешь наоборот. Чучело, уйди по хорошему.
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18.05.2020 09:57 Відповісти
Так он об этом и говорит, нарид наестся зеленой клоунской власти, выберет нормального (ох дай бог) президента и тогда Крым вернется в Украину.
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18.05.2020 10:08 Відповісти
всего лишь сообщение в фейсбуке...А как же видосик гундосик... боится ***** обидеть
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18.05.2020 10:08 Відповісти
неужели тексты этому зе пишет пэтька-вор. военный преступник
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18.05.2020 10:09 Відповісти
Убил брата Ермака, который сегодня работает зеленым решалой?
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18.05.2020 10:18 Відповісти
с тобой ватное Недоразумение и твоим малоПИД,,,роским Сбродом Украина быстрее окажется в совке!!!!
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18.05.2020 10:11 Відповісти
И к этому президенту нужно было бы добавить " Мир с РФ возможен только на условиях возврата Украине Крыма и ОРДЛО ( без каких либо условий), ликвидации базы в Севастополе, выплаты компенсации за понесенные Украиной потери , выдача государственных преступников граждан Украины и покаяние в совершенных преступлениях с обязательством не вмешиваться во внутренние дела Украины впредь, особенно в ее стремлении интегрироваться в ЕС и НАТО."
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18.05.2020 10:13 Відповісти
цей прєЗє!дєнт аж підстрибує так хоче в тайожний савєцкій саюз - воно до Криму всю Україну ладне приєднати в одному рейху з одним фюрером та одним йєзиком
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18.05.2020 10:20 Відповісти
Товарищ верь, взойдет она, - звезда пленительного счастья.............
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18.05.2020 10:17 Відповісти
Вова с передозу то-то выдал патриотическое о крымских татарах, да и молодец!
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18.05.2020 10:17 Відповісти
Видать с усилием, сквозь зубы.
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18.05.2020 10:24 Відповісти
там мєндельша завєдуйєт - написала пост - відправила в кремль на вичитку - кремль отрєдактвровал - мєндель опублікувала поки бубочка отсипаєця от тяжолой ночі - з тіщенком омічали велікій празнік - день політічєскіх репресій
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18.05.2020 10:39 Відповісти
Навряд чи щось сама "сочіняєт" - готове отримує, буде ще заморочуватись.
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18.05.2020 11:08 Відповісти
Без боя кто вернёт?
Ты путину в глаза скажи про Крым, или кишка слаба?
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18.05.2020 10:21 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1
https://twitter.com/leusenko1

Леусенко (з криївки)

@leusenko1

·https://twitter.com/leusenko1/status/1262111069331431424 11 ч

Ти лі, чо лі, гівнюк ригівський, народ? Ти ще не знаєш український народ, який відправив твоїх старших товаришів до Ростова. Маєш дані незалежного опитування чи результати плебісциту? З якого переляку московська ганчірка вирішує за мене та мільйони українців яка в нас позиція?

Зеленський: "Настане день, коли Крим повернеться в Україну" - Цензор.НЕТ 3561
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18.05.2020 10:26 Відповісти
скатіна! за нарот распісался
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18.05.2020 10:40 Відповісти
...наступит день, когда Крым вернется в УкраинуИсточник: https://censor.net/n3196110

Вот же мразь инфантильно-пораженческая. Не "вернется", а вернем. От нас Крым не уходил, у нас его забрали.
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18.05.2020 10:28 Відповісти
Писюнист слейся ошибочка вышла
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18.05.2020 10:30 Відповісти
"Настанет день, когда Крым вернется в Украину" - дайте только превратить её в УССР
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18.05.2020 10:31 Відповісти
Зє!лупа туди і рвеця
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18.05.2020 10:41 Відповісти
сцикун, іди нх.
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18.05.2020 10:49 Відповісти
Надеюсь день освобождения Крыма шмаркля встретит уже в тюрьме.
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18.05.2020 10:54 Відповісти
Зеленский чмо ,опять с Гундосиками🤦😬
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18.05.2020 11:12 Відповісти
ше відсипаєця з бурної ночі - це вначалє кокс подимає настроєнійє, а потом отходнякі аж до вечора
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18.05.2020 11:26 Відповісти
Ща зеленою владою НІКОЛИ не повернеться ні Крим, ні Донбас до України... Це Україну вони можуть приєднати знов до совку #опаного...
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18.05.2020 11:13 Відповісти
Настане! Але для цього потрібні не лише слова а й конкретні дії! Петя про це чавкав на кожному кроці, але нічого не робив! Зараз Зеля продовжує бездіяльність Петі! Крим - це Україна!
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18.05.2020 11:14 Відповісти
вот что ненавижу ,так трепачей политиков. от словесного поноса которых просто можно умом тронутся )))))
помнится был у мальдивского барыги министр обороны , имбецил заявлял что проведет парад войск в севастополе.)))) и где сейчас это мурло.
то есть это не адекватные политики с отсутствующими мозгами и живущие в параллельном мире. мне интересно, кому они такие нужны, не отвечающие за "базар"?))))
как по мне после таких заявлений надо срочно в психиатру )))))
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18.05.2020 11:20 Відповісти
Найбільше серед політиків українці довіряють президенту Володимиру Зеленському.
Такий результат показали опитування соцгрупи "Рейтинг", пише https://www.unian.ua/politics/opituvannya-pokazalo-skilki-ukrajinciv-doviryayut-zelenskomu-infografika-novini-ukrajina-11000249.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site "Уніан".
Чинному главі держави довіряють 57% громадян, не довіряють - 37%.
Більше третини опитаних не змогли оцінити свій рівень довіри до політиків Дмитра Разумкова та Дениса Шмигаля. Загалом Разумкову довіряють 25%, не довіряють - 33%, чинному прем'єру довіряють лише 14%, а 39% - не довіряють.
До усіх інших політиків помітно переважає недовіра. При цьому Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють - 57%, Святославу Вакарчуку - 24% і 61% відповідно, Юлії Тимошенко - 22% і 72%, Петру Порошенку - 20% і 76%.
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18.05.2020 11:22 Відповісти
дЖИДаи уже протаскивают закон о двойном гражданстве Пока вы по два дня подряд и по 20ть раз в год со свечками бегаете и причитаете Поминайте тогда и жертв хана батыя чем они хуже Украинцы превращаются в скулящую массу А по поводу крыма После принятия закона о двойном гражданстве пацаки румыны венгры поляки по тихому Украину колонизируют А вы на цензоре как и много лет назад будете кричать -Ганьба и пускать слюни
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18.05.2020 11:33 Відповісти
Ну а Сибір вже китайський і Курили скро японськими будуть
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18.05.2020 11:40 Відповісти
"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - добавил президент. Источник: https://censor.net/n3196110

КРИМ ПОВЕРНЕТЬСЯ В УКРАЇНУ, але не завдяки тобі дрищ - совкодрочер
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18.05.2020 11:38 Відповісти
Ему осталось возвращать ещё 4 года, потом придёт следующий и продолжит возвращать... и т.д.
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18.05.2020 11:40 Відповісти
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews В Раде хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО в "турборежиме". В случае принятия законопроекта о двойном гражданстве, паспорта ОРДЛО станут "настоящими".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
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18.05.2020 12:08 Відповісти
Вова! Скоро на тя наденут деревянный макинтош и в твоём доме будет играть музыка. Но ты её не услышишь! (с)
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18.05.2020 13:07 Відповісти
https://youtu.be/Y0XyOUccgxY
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18.05.2020 13:11 Відповісти
.... И настанет день, когда народ поймет, что у руля должны стоять Украинцы, а не зебилы...
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18.05.2020 14:14 Відповісти
Всё верно сказал.
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18.05.2020 14:40 Відповісти
Байден Петюнделя уже не спасет. Пора сушить сухари.
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19.05.2020 19:19 Відповісти
 
 