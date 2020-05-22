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Суд відмовив у зміні запобіжного заходу ексглаві ДФС Насірову

Суд відмовив у зміні запобіжного заходу ексглаві ДФС Насірову

Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"22 травня 2020 року у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення колишнього голови ДФС України та керівника Департаменту ДФС України. На засіданні сторона захисту подала клопотання до суду про зміну запобіжного заходу керівнику Департаменту ДФС України із застави на особисте зобов’язання. Заслухавши доводи сторін, суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання", - йдеться в повідомленні САП.

Зазначається, що в ході засідання в п'ятницю ВАКС продовжив дослідження письмових доказів, наданих прокурором САП. Наступний розгляд у справі призначено на 9:15 22 червня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд визнав незаконним звільнення Насірова з поста глави ДФС, а не поновив його на посаді, - Малюська

Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров і керівник департаменту Володимир Новіков звинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексглаві ДФС інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона звинувачення вважає, що колишній глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма" Хас ", ТОВ" Карпатнадраінвест " , ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.

Автор: 

суд (11659) Насіров Роман (976)


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А зачем менять с залога на обязательство , если не собираешься сваливать ? Значит уже намылился .
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22.05.2020 16:59 Відповісти
Круто. Украл 2 млрд у ничего государства во время войны и вышел под мизерный залог и еще возмущается. Спасибо Петя.
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22.05.2020 17:01 Відповісти
зебіл, ти хоч читати інфи вмієш? Може, втямиш, що справу Насірова розслідувало НАБУ?
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22.05.2020 17:30 Відповісти
шо опять доставать одеяло? а каталка де?
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22.05.2020 17:02 Відповісти
Вам не здається, Панове, що писок нашого блазня має добрячу фізичну схожість з писком цого Насірова? Чи це мені його клітчате зелене "одіяло" просто нагадало реалії сьогодення?
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22.05.2020 17:06 Відповісти
Сходи до церкви, перехрестись, може й попустить.
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22.05.2020 17:13 Відповісти
Так поди и до пенсии дотянет с тем судом и освободят от наказания по истечению срока давности.
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22.05.2020 20:33 Відповісти
как гуманно.
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23.05.2020 01:32 Відповісти
Суд вже визнав незаконним звільнення Насірова.
На черзі звернення в міжнародний суд з прав людини і Зеленський виплатить Насірову із бюджета України компенсацію за незаконне звільнення з роботи і відновить його на посаді.
Так само Україна заплатить за незаконний арешт волонтерів у справі Шеремета.
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23.05.2020 06:27 Відповісти
 
 