Суд відмовив у зміні запобіжного заходу ексглаві ДФС Насірову

Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"22 травня 2020 року у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення колишнього голови ДФС України та керівника Департаменту ДФС України. На засіданні сторона захисту подала клопотання до суду про зміну запобіжного заходу керівнику Департаменту ДФС України із застави на особисте зобов’язання. Заслухавши доводи сторін, суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання", - йдеться в повідомленні САП.

Зазначається, що в ході засідання в п'ятницю ВАКС продовжив дослідження письмових доказів, наданих прокурором САП. Наступний розгляд у справі призначено на 9:15 22 червня 2020 року.

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Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров і керівник департаменту Володимир Новіков звинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексглаві ДФС інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона звинувачення вважає, що колишній глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма" Хас ", ТОВ" Карпатнадраінвест " , ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.