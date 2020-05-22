Суд отказал в изменении меры пресечения экс-главе ГФС Насирову

Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"22 мая 2020г в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении бывшего председателя ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины. На заседании сторона защиты подала ходатайство в суд об изменении меры пресечения бывшему главе ГФС Украины с залога на личное обязательство. Заслушав доводы сторон, суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства",- говорится в сообщении САП.

Отмечается, что в ходе заседания в пятницу ВАКС продолжил исследование письменных доказательств, предоставленных прокурором САП. Следующее рассмотрение по делу назначено на 9:15 22 июня 2020 года.

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Напомним, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.