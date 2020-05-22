Пожежа в одеському коледжі: ще одному підозрюваному обрали запобіжний захід

В Одесі суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі про пожежу в Одеському коледжі, який переховувався від слідства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Одеської області, під цілодобовий арешт відправили колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи.

Повідомляється, що чоловіка підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України).

Зазначається, що підозрюваний переховувався від правоохоронних органів і суду, у зв'язку з чим був оголошений у розшук.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У результаті загинуло 16 осіб, ще понад 30 зазнали поранень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З'явилися нові підозрювані у справі про пожежу в одеському коледжі