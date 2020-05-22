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Пожар в одесском колледже: еще одному подозреваемому избрали меру пресечения

Пожар в одесском колледже: еще одному подозреваемому избрали меру пресечения

В Одессе суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в деле о пожаре в Одесском колледже, который скрывался от следствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Одесской области, под круглосуточный арест отправили бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Сообщается, что мужчину подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Отмечается, что подозреваемый скрывался от правоохранительных органов и суда, в связи с чем был объявлен в розыск.

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Напомним, 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.

Автор: 

Одесса (7868) пожар (5933) прокуратура (5006) суд (25081)


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Стрелочник ,как обычно бывает в Одессе.
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22.05.2020 18:00 Ответить
 
 