Розслідуванням кнопкодавства депутатів займаються правоохоронні органи, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що правоохоронні органи проводять слідчі дії щодо випадків кнопкодавства народних депутатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 24 канал.

"Про кримінальну відповідальність, були випадки, якими займаються правоохоронні органи. На жаль, я не можу це коментувати, тому що тривають слідчі дії, наскільки мені відомо. Я ще не занурювався в цей процес", - сказав спікер.

Відповідаючи на запитання, чи є прецеденти позбавлення депутатів частини зарплати за пропуск голосувань і засідань комітетів, Разумков сказав: "Багато-багато таких прикладів ... Вони не отримують заробітну плату (йдеться про 30%, - ред.). Мені здається, що це нормально", - сказав він.

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