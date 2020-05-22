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Розслідуванням кнопкодавства депутатів займаються правоохоронні органи, - Разумков
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що правоохоронні органи проводять слідчі дії щодо випадків кнопкодавства народних депутатів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 24 канал.
"Про кримінальну відповідальність, були випадки, якими займаються правоохоронні органи. На жаль, я не можу це коментувати, тому що тривають слідчі дії, наскільки мені відомо. Я ще не занурювався в цей процес", - сказав спікер.
Відповідаючи на запитання, чи є прецеденти позбавлення депутатів частини зарплати за пропуск голосувань і засідань комітетів, Разумков сказав: "Багато-багато таких прикладів ... Вони не отримують заробітну плату (йдеться про 30%, - ред.). Мені здається, що це нормально", - сказав він.
Топ коментарі
+4 KAISERWALD
показати весь коментар22.05.2020 19:03
+3 саша паламарчук
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+2 5 копійок
показати весь коментар22.05.2020 18:59
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Продавить закон за который тебе заплатят десятки тысяч уе, и все люди будут платить непосильные налоги и тп, а за это тебя разово лишат 30% зарплаты в несколько тысяч грн.
пи з д ец товарисчи... слов нет