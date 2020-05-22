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Новини Кнопкодави в Раді
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Розслідуванням кнопкодавства депутатів займаються правоохоронні органи, - Разумков

Розслідуванням кнопкодавства депутатів займаються правоохоронні органи, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що правоохоронні органи проводять слідчі дії щодо випадків кнопкодавства народних депутатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 24 канал.

"Про кримінальну відповідальність, були випадки, якими займаються правоохоронні органи. На жаль, я не можу це коментувати, тому що тривають слідчі дії, наскільки мені відомо. Я ще не занурювався в цей процес", - сказав спікер.

Відповідаючи на запитання, чи є прецеденти позбавлення депутатів частини зарплати за пропуск голосувань і засідань комітетів, Разумков сказав: "Багато-багато таких прикладів ... Вони не отримують заробітну плату (йдеться про 30%, - ред.). Мені здається, що це нормально", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За фактом кнопкодавства в Раді розпочато кримінальне провадження, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

ВР (14943) кнопкодавство (100) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+4
Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы, - Разумков - Цензор.НЕТ 9335
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22.05.2020 19:03
+3
Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы, - Разумков - Цензор.НЕТ 9153
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22.05.2020 19:12
+2
Де результат?
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22.05.2020 18:59
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22.05.2020 18:59 Відповісти
Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы, - Разумков - Цензор.НЕТ 9335
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22.05.2020 19:03 Відповісти
А что, Зе уже кнопкодавит? Или пропускает заседания?
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22.05.2020 19:26 Відповісти
Законы пишут кнопкодавцы, поэтому они смело кнопкодавят, их ответственность чуть выше никакой.
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22.05.2020 19:48 Відповісти
ПравОхрєнітєльниє....
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22.05.2020 18:59 Відповісти
...органи займаються рукоблудієм
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23.05.2020 20:21 Відповісти
непонимаю зачем высер этого младорыга в ленте новын...
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22.05.2020 19:02 Відповісти
Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы, - Разумков - Цензор.НЕТ 9153
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22.05.2020 19:12 Відповісти
За кнопкодавство есть уголовная ответственность, что ею занимаются правоохранительные органы?
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22.05.2020 19:14 Відповісти
А отписку кто давать будет, что не состава преступления? Что вы как маленький.
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22.05.2020 19:21 Відповісти
Следственные действия подразумевают очную ставку депутата и кнопки.
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22.05.2020 19:20 Відповісти
напевно вже всі побачили як правоохоронці займаються справами...https://www.youtube.com/watch?v=L0lIubj-bF8 Бывший министр Януковича убил человека и гуляет на свободе. Волонтеры сидят в СИЗО...
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22.05.2020 19:40 Відповісти
Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы /И чё? -Спросит излишне любопытный читатель. А через плечо, находчиво ответит барыга.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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22.05.2020 19:41 Відповісти
Мне кажется, что это нормальноИсточник: https://censor.net/n3197435

Продавить закон за который тебе заплатят десятки тысяч уе, и все люди будут платить непосильные налоги и тп, а за это тебя разово лишат 30% зарплаты в несколько тысяч грн.
пи з д ец товарисчи... слов нет
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22.05.2020 19:48 Відповісти
это детишки дают..в переводе срали мы на вас ..выбрали прелесную молодёж кушаем
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23.05.2020 09:36 Відповісти
 
 