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Новости Кнопкодавы в Раде
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Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы, - Разумков

Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении случаев кнопкодавства народных депутатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 канал.

"Об уголовной ответственности, были случаи, которыми занимаются правоохранительные органы. К сожалению, я не могу это комментировать, потому что идут следственные действия, насколько мне известно. Я еще не погружался в этот процесс", — сказал спикер.

Отвечая на вопрос, есть ли прецеденты лишения депутатов части зарплаты за пропуск голосований и заседаний комитетов, Разумков сказал:"Много-много таких примеров… Они не получают заработную плату (речь идет о 30%, — ред.). Мне кажется, что это нормально", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 10-15 нардепов переболели коронавирусом, - Разумков

Автор: 

ВР (29229) кнопкодавство (102) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+4
Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы, - Разумков - Цензор.НЕТ 9335
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22.05.2020 19:03
+3
Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы, - Разумков - Цензор.НЕТ 9153
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22.05.2020 19:12
+2
Де результат?
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22.05.2020 18:59
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Де результат?
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22.05.2020 18:59 Ответить
Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы, - Разумков - Цензор.НЕТ 9335
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22.05.2020 19:03 Ответить
А что, Зе уже кнопкодавит? Или пропускает заседания?
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22.05.2020 19:26 Ответить
Законы пишут кнопкодавцы, поэтому они смело кнопкодавят, их ответственность чуть выше никакой.
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22.05.2020 19:48 Ответить
ПравОхрєнітєльниє....
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22.05.2020 18:59 Ответить
...органи займаються рукоблудієм
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23.05.2020 20:21 Ответить
непонимаю зачем высер этого младорыга в ленте новын...
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22.05.2020 19:02 Ответить
Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы, - Разумков - Цензор.НЕТ 9153
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22.05.2020 19:12 Ответить
За кнопкодавство есть уголовная ответственность, что ею занимаются правоохранительные органы?
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22.05.2020 19:14 Ответить
А отписку кто давать будет, что не состава преступления? Что вы как маленький.
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22.05.2020 19:21 Ответить
Следственные действия подразумевают очную ставку депутата и кнопки.
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22.05.2020 19:20 Ответить
напевно вже всі побачили як правоохоронці займаються справами...https://www.youtube.com/watch?v=L0lIubj-bF8 Бывший министр Януковича убил человека и гуляет на свободе. Волонтеры сидят в СИЗО...
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22.05.2020 19:40 Ответить
Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы /И чё? -Спросит излишне любопытный читатель. А через плечо, находчиво ответит барыга.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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22.05.2020 19:41 Ответить
Мне кажется, что это нормальноИсточник: https://censor.net/n3197435

Продавить закон за который тебе заплатят десятки тысяч уе, и все люди будут платить непосильные налоги и тп, а за это тебя разово лишат 30% зарплаты в несколько тысяч грн.
пи з д ец товарисчи... слов нет
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22.05.2020 19:48 Ответить
это детишки дают..в переводе срали мы на вас ..выбрали прелесную молодёж кушаем
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23.05.2020 09:36 Ответить
 
 