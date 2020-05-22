Расследованием кнопкодавства депутатов занимаются правоохранительные органы, - Разумков
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении случаев кнопкодавства народных депутатов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 канал.
"Об уголовной ответственности, были случаи, которыми занимаются правоохранительные органы. К сожалению, я не могу это комментировать, потому что идут следственные действия, насколько мне известно. Я еще не погружался в этот процесс", — сказал спикер.
Отвечая на вопрос, есть ли прецеденты лишения депутатов части зарплаты за пропуск голосований и заседаний комитетов, Разумков сказал:"Много-много таких примеров… Они не получают заработную плату (речь идет о 30%, — ред.). Мне кажется, что это нормально", — сказал он.
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Продавить закон за который тебе заплатят десятки тысяч уе, и все люди будут платить непосильные налоги и тп, а за это тебя разово лишат 30% зарплаты в несколько тысяч грн.
пи з д ец товарисчи... слов нет