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Около 10-15 нардепов переболели коронавирусом, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что около 10-15 народных депутатов переболели коронавирусной инфекцией.
Об этом он заявил в интервью "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.
"По той информации, которая у меня есть, примерно 10 - 15 человек. У нас есть новый подтвержденный случай, именно поэтому одна из фракций была на самоизоляции", - отметил спикер.
Разумков выразил надежду, что в ближайшее время Рада сможет продолжить работу в нормальном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Батькивщины" Мейдич заболел COVID-19.
После этого все члены фракции "Батькивщина" ушли на самоизоляцию.
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