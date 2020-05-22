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Новости Коронавирус и карантин
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Около 10-15 нардепов переболели коронавирусом, - Разумков

Около 10-15 нардепов переболели коронавирусом, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что около 10-15 народных депутатов переболели коронавирусной инфекцией.

Об этом он заявил в интервью "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.

"По той информации, которая у меня есть, примерно 10 - 15 человек. У нас есть новый подтвержденный случай, именно поэтому одна из фракций была на самоизоляции", - отметил спикер.

Разумков выразил надежду, что в ближайшее время Рада сможет продолжить работу в нормальном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Батькивщины" Мейдич заболел COVID-19.

После этого все члены фракции "Батькивщина" ушли на самоизоляцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада пока не планирует рассматривать законопроекты, позволяющие уволить Сытника, - Разумков

Автор: 

ВР (29229) депутат (3310) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
близько 10-15...
та хто їх там рахує!
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22.05.2020 17:08
+5
Вони не здатні точно порахувати кількість депутатів перехворівших ковід? І в малому брешуть. Маніпулятори
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22.05.2020 17:14
+4
так ведь предложили за газ собаками платить, продолжение следует
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22.05.2020 17:19
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близько 10-15...
та хто їх там рахує!
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22.05.2020 17:08 Ответить
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22.05.2020 17:10 Ответить
Тут вопрос: когда? Вполне может быть, шо до карантина.
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22.05.2020 17:16 Ответить
что за херня староста не знает что к к чему-абсурд
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22.05.2020 18:05 Ответить
Це доводить, що вони розумово неповноцінні, рахувати навіть не вміють.
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22.05.2020 19:52 Ответить
МалоВатно...
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22.05.2020 17:09 Ответить
Около 10-15 нардепов переболели коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 6867
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22.05.2020 17:11 Ответить
так ведь предложили за газ собаками платить, продолжение следует
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22.05.2020 17:19 Ответить
Летальные исходы будут??
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22.05.2020 17:13 Ответить
А ласты никто не склеил.....это плохо...
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22.05.2020 17:13 Ответить
Вони не здатні точно порахувати кількість депутатів перехворівших ковід? І в малому брешуть. Маніпулятори
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22.05.2020 17:14 Ответить
шо значит около 10-15? это что лоси в лесу, или куры на ферме. вы не можете точно посчитать сколько заболело депутатов?! хотя, чесна гаваря, совершенно нас рать,
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22.05.2020 17:16 Ответить
Вміють рахувати тільки до десяти...Так їм в конвертах роздають - десять-п"ятнадцять...
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22.05.2020 17:42 Ответить
так а сколько богу душу отдали? статистику плиз
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22.05.2020 17:18 Ответить
не качественно болели
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22.05.2020 17:18 Ответить
І вони проголосували за відкриття дит. садочків?
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22.05.2020 17:32 Ответить
10 или 15. Да какая разница! Жаль, шо оклемались.
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22.05.2020 18:19 Ответить
Та чтоб ваши зеленые все сдохли!!!!
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22.05.2020 19:01 Ответить
Ну і далі, 10 - захворіли трипером, 3- туберкульозом 15- діабетом... і що?
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22.05.2020 19:38 Ответить
 
 